Δούκας και ΣΥΡΙΖΑ πανηγυρίζουν για τη νίκη του νέου δημάρχου Παρισίων

Με ενθουσιασμό υποδέχτηκαν στο επιτελείο του Χάρη Δούκα, αλλά και στον ΣΥΡΙΖΑ την είδηση ότι ο σοσιαλιστής Εμανουέλ Γκρεγκουάρ είναι ο νικητής των δημοτικών εκλογών στο Παρίσι. Ο κ. Γκρεγκουάρ εξασφάλισε από 50% έως 53%, επικρατώντας της υποψήφιας δημάρχου της ακροδεξιάς, που ακολουθεί με 37-40%.

Ο Γκρεγκουάρ κατόρθωσε να επικρατήσει της ακροδεξιάς υποψήφιας του κόμματος της Μαρίν Λεπέν, μέσα από μια συνεργασία Σοσιαλιστών, Αριστεράς και Πρασίνων, γεγονός που ενισχύει τα επιχειρήματα όσων προτείνουν ευρύτερες συνεργασίες της κεντροαριστεράς και στην Ελλάδα.

Σε ανακοίνωσή του ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας σχολιάζει ότι «το Παρίσι επέλεξε να μείνει πιστό στην ιστορία του και στους Σοσιαλιστές! Μία παράδοση 25 ετών συνεχίζεται!».

«Μεγάλη νίκη του Εμανουέλ Γκρεγκουάρ που αποδεικνύει ότι όταν ενώνουμε δυνάμεις μπορούμε να τα καταφέρουμε!», τονίζει ο κ. Δούκας και καταλήγει: «Ηττήθηκε το δεξιό και ακροδεξιό μέτωπο και άνοιξε ο δρόμος για μια νέα προοδευτική πλειοψηφία στην Γαλλία και την Ευρώπη».

Από την πλευρά του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης, σε ανάρτησή του τόνισε ότι «η συνεργασία Σοσιαλιστών, Αριστεράς και Πρασίνων εκλέγει Δημάρχους στο Παρίσι, στη Μασσαλία και τη Λυών».

«Έτσι πάει η Δεξιά και η Ακροδεξιά στην αντιπολίτευση και την μειοψηφία. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος! Το απέδειξε η Αθήνα από το 2023», καταλήγει ο Κώστας Ζαχαριάδης.