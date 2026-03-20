Νέα Αριστερά: Παραιτείται τις επόμενες ημέρες ο Χαρίτσης - Ποιος αναλαμβάνει και ο γρίφος της ΚΟ

Σε τροχιά παραίτησης από την προεδρία της Νέας Αριστεράς βρίσκεται ο Αλέξης Χαρίτσης με τις πληροφορίες να τον θέλουν να ανακοινώνει επίσημα την απόφασή του κατά την επόμενη συνεδρίαση του του Πολιτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Τρίτη.

Ποιος θα αναλάβει πρόεδρος της ΝΕΑΡ στη θέση του Αλέξη Χαρίτση

Ο Αλέξης Χαρίτσης εδώ και εβδομάδες επεξεργάζεται τον τρόπο που θα γίνει η παραίτηση ώστε να έχει το μικρότερο δυνατό αρνητικό αποτέλεσμα στη λειτουργία του κόμματος. Ωστόσο, μετά το τελευταίο συνέδριο και τη διάσταση απόψεων που παρατηρήθηκε σε επίπεδο στρατηγικής, καθώς και λόγω της διαπίστωσης ότι η πλειοψηφία του κόμματος εκφραζόταν από τη γραμμή του Γαβριήλ Σακελλαρίδη, η αποχώρηση από την ηγεσία του κόμματος ήταν ουσιαστικά μονόδρομος.

Έτσι, παρά τις αμοιβαίες υποχωρήσεις που έγιναν στο Συνέδριο ώστε να βρεθεί η χρυσή τομή στις διατυπώσεις τη πολιτικής απόφασης, φαίνεται ότι οι ευρύτερες πολιτικές εξελίξεις στον χώρο της κεντροαριστεράς οδήγησαν τα πράγματα στην απόφαση της παραίτησης.

Όλα δείχνουν ότι τη θέση του θα αναλάβει ο μέχρι τώρα γραμματέας του κόμματος Γαβριήλ Σακελλαρίδης, ωστόσο, καθώς ο ίδιος δεν είναι βουλευτής, ανακύπτει το πρόβλημα της επιλογής του προσώπου που θα αναλάβει και την προεδρία της ΚΟ.

Για τον λόγο αυτό αναζητείται πρόσωπο κοινής αποδοχής, τόσο από την πλευρά Σακελλαρίδη, όσο και από την πλευρά Χαρίτση προκειμένου η παραίτηση να μην οδηγήσει και σε διάσπαση της ΚΟ. Για τη συγκεκριμένη θέση έχουν ακουστεί αρκετά ονόματα, με επικρατέστερη να θεωρείται η Σία Αναγνωστοπούλου.

Το πολιτικό μέλλον του Αλέξη Χαρίτση

Σε ό,τι αφορά το πολιτικό μέλλον του Αλέξη Χαρίτση, η εικόνα που δίνεται είναι ότι σε αυτή τη φάση θα παραμείνει βουλευτής της ΝΕΑΡ, ωστόσο πληροφορίες τον θέλουν να βρίσκεται σε επικοινωνία και με τη λεωφόρο Αμαλίας διερευνώντας το ενδεχόμενο ένταξης στο υπό δημιουργία κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Άλλωστε το θέμα Τσίπρα ήταν και ένα από τα βασικά για τη ρήξη που επήλθε εντός της ΝΕΑΡ, αφού η πλευρά Χαρίτση είχε θετική στάση προς το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον νέο φορέα του πρώην πρωθυπουργού, ενώ η πλευρά του Γαβριήλ Σακελλαρίδη επιθυμούσε μεν τις συνεργασίες αλλά με δυνάμεις της ριζοσπαστικής αριστεράς.

Διαβάστε επίσης