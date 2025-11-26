Και ο Ανδρουλάκης μέσω video στη σημερινή εκδήλωση με Φάμελλο, Χαρίτση, Δούκα και Κόκκαλη

Κίνηση-ματ επιχειρεί να κάνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, στέλνοντας δήλωση μέσω βίντεο στη σημερινή εκδήλωση που διοργανώνεται με τη συμμετοχή του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλου, του προέδρου της Νέας Αριστεράς Αλέξη Χαρίτση, και του γραμματέα του ΚΟΣΜΟΣ Πέτρου Κόκκαλη, ενώ χαιρετισμό αναμένεται να απευθύνει και ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.



Η συμμετοχή του Νίκου Ανδρουλάκη δεν βρισκόταν στο αρχικό πρόγραμμα, ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αποφάσισε να λάβει μέρος με τον τρόπο αυτό στην εκδήλωση, επιχειρώντας να πετύχει έναν διπλό στόχο: αφενός να δείξει ότι ο ίδιος δεν αρνείται τον διάλογο με άλλες δυνάμεις, αλλά ταυτόχρονα να μην φανεί ότι κάνει κάνει πίσω ως προς την εκπεφρασμένη κομματική γραμμή της αυτόνομης πορείας του ΠΑΣΟΚ.



Η εκδήλωση διοργανώνεται από το «ΚΟΣΜΟΣ» και θεωρείται ότι θα αποτελέσει ορόσημο στην προσπάθεια διαλόγου μεταξύ των προοδευτικών δυνάμεων. Ιδιαίτερα η κοινή παρουσία Φάμελλου και Χαρίτση, ερμηνεύεται από πολλούς ως μια ακόμη προσπάθεια να υπάρξει σύγκλιση του ΣΥΡΙΖΑ με τη ΝΕΑΡ, παρά τα εσωκομματικά ζητήματα που αντιμετωπίζει η ΝΕΑΡ σε σχέση με τις κομματικές συνεργασίες.



Στο ίδιο πάνελ με τους πολιτικούς θα λάβουν μέρος επίσης εκ μέρους της Greenpeace Ελλάδας ο Νίκος Χαραλαμπίδης και από τη WWF Ελλάς η Θεοδότα Ντάντσου. Η θεματολογία της εκδήλωσης θα αφορά τη συμφωνία COP30 για την κλιματική αλλαγή, η οποία συζητείται αυτές τις μέρες στη Βραζιλία. «Κρίνουμε τα αποτελέσματα, χαράζουμε την ελληνική απάντηση. Η κλιματική κρίση δεν περιμένει. Η Ελλάδα (Έβρος, Θεσσαλία) δεν αντέχει. Ευθύνη για κοινή δράση τώρα!», αναφέρει η αφίσα της εκδήλωσης, δίνοντας και το στίγμα των παρεμβάσεων.