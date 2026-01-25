Λευκός καπνός στη ΝΕΑΡ: Απεφεύχθη «στο παρά ένα» η ρήξη ανάμεσα σε Χαρίτση - Σακελλαρίδη

Η επιτροπή πολιτικής απόφασης του συνεδρίου της ΝΕΑΡ κατέληξε σε μια συμβιβαστική λύση στη διαφαινόμενη κρίση που υπήρχε τις τελευταίες ημέρες.

Η πολιτική απόφαση προβλέπει τη συμφωνία σε προσανατολισμό λαϊκού μετώπου, το οποίο ήταν και το ζητούμενο για την πλευρά Χαριτση. Παράλληλα, ξεκαθαρίζεται ότι η κριτική σε άλλα σχήματα δεν αποκλείει τον διάλογο με αυτά. Ασκείται επίσης αυστηρή κριτική σε προσωποπαγή κόμματα που δεν εξασφαλίζουν την αξιοπιστία του χώρου.

Η πολιτική απόφαση διαβάζεται στους συνέδρους και αναμένεται η ψήφισή της από το σώμα.

Διαβάστε επίσης