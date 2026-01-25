«Θέσεις μάχης» στη Νέα Αριστερά: Ρήξη ή... «δημιουργική ασάφεια»;

Καθώς το Συνέδριο φτάνει στην κορύφωσή του, οι ομιλίες των κεντρικών στελεχών του κόμματος δίνουν και το στίγμα των επόμενων κινήσεων των δύο βασικών εσωκομματικών «στρατοπέδων».

Η επιτροπή σύνταξης της πολιτικής απόφασης συνεδριάζει διαρκώς ώστε να γίνουν όλες οι προσπάθειες προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει περίπτωση να γεφυρωθεί το πολιτικό χάσμα ανάμεσα στις δύο βασικές γραμμές.

Σε περίπτωση που οι προσπάθειες σύγκλισης δεν τελεσφορήσουν, και επικρατήσει η άποψη της «γραμμής» που εκφράζεται από τον Γαβριήλ Σακελλαρίδη, τότε είναι πολύ πιθανό εντός της ημέρας ή των επόμενων ημερών να υπάρξει παραίτηση του Αλέξη Χαρίτση από την προεδρία του κόμματος.

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης Eurokinissi

Η εικόνα που υπήρχε το πρωί της τελευταίας μέρας του Συνεδρίου πάντως, έτεινε είτε προς τη διάσπαση του κόμματος, είτε προς την παραίτηση του προέδρου Αλέξη Χαρίτση, χωρίς -σε πρώτη φάση- μαζική αποχώρηση από το κόμμα.

Ωστόσο, προς το μεσημέρι το κλίμα φάνηκε να αλλάζει, ενώ στην ομιλία του και ο Γραμματέας του κόμματος Γαβριήλ Σακελλαρίδης δεν φάνηκε να επιθυμεί τη ρήξη με τον πρόεδρο.

Πληροφορίες θέλουν να έχει βρεθεί προς το παρόν η «φόρμουλα» που θα επιτρέψει στο Συνέδριο να καταλήξει σε μια Πολιτική Απόφαση που σε γενικές γραμμές να αφήνει ικανοποιημένες όλες τις πλευρές, είτε μέσω «δημιουργικής ασάφειας», είτε μέσω υποχωρήσεων.

Έφη Αχτσιόγλου (αριστερά), ο Αλέξης Χαρίτσης (δεξιά) / EUROKINISSI

Άλλωστε σε πολλές ομιλίες βασικών στελεχών του κόμματος αποτυπώθηκε η αγωνία ότι μια διάσπαση, είτε αυτή γίνει ηχηρά, είτε με σταδιακή αποχώρηση των στελεχών που θα μειοψηφήσουν, δε θα μπορούσε να οδηγήσει σε θετικές εξελίξεις για τη Νέα Αριστερά. Άλλωστε, η κεντρική διάσταση απόψεων και από τις δύο πλευρές, δε βασίζεται σε υπαρκτές επιλογές, αλλά σε σενάρια συνεργασιών, είτε με το υπό σύσταση κόμμα Τσίπρα, είτε με κόμματα της ριζοσπαστικής Αριστεράς, τα οποία όμως δεν έχουν εκφράσει δημοσίως την πρόθεσή τους να συνεργαστούν με τη ΝΕΑΡ.

Σε κάθε περίπτωση, παρά την εικόνα που δίνεται τις τελευταίες ώρες ότι το «διαζύγιο» ενδεχομένως και να αποφεύγεται, είναι δεδομένο ότι μέχρι τελευταία στιγμή όλα τα σενάρια παραμένουν ενεργά και ως έναν βαθμό πιθανά. Άλλωστε και μόνο το γεγονός ότι η τάση των εξελίξεων αλλάζει συνεχώς, είναι ενδεικτικό του κλίματος πολιτικής ρευστότητας υπό το οποίο διεξάγεται το Συνέδριο της ΝΕΑΡ.

