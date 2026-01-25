Σε τεντωμένο σχοινί η ΝΕΑΡ: Σήμερα η κρίσιμη απόφαση του Συνεδρίου

Σήμερα το απόγευμα ολοκληρώνεται το Συνέδριο της ΝΕΑΡ με τις εσωκομματικές εξελίξεις και ζυμώσεις να κορυφώνονται, καθώς όλα δείχνουν ότι οι διαφορές ανάμεσα στις δύο κυρίαρχες πολιτικές γραμμές δεν έχουν καταφέρει να γεφυρωθούν.

Το κλίμα στο Συνέδριο τις τελευταίες τρεις ημέρες είχε μια ιδιαιτερότητα. Παρά τις μεγάλες διαφωνίες και τα σενάρια που φτάνουν μέχρι και το ενδεχόμενο διάσπασης, η ατμόσφαιρα στο Συνέδριο δεν είναι εχθρική ανάμεσα στα περισσότερα μέλη. Η συζήτηση διεξάγεται σε ιδιαίτερα «συντροφικούς» τόνους, με λίγες εξαιρέσεις μόνο να πολώνουν το κλίμα.

Το βασικό σημείο τριβής μεταξύ των στελεχών της ΝΕΑΡ είναι το θέμα των συνεργασιών του κόμματος μέχρι τις επόμενες εκλογές, αλλά και μετά από αυτές, ενώ το μήλον της έριδος φέρει το ονοματεπώνυμο του Αλέξη Τσίπρα.

Το ένα στρατόπεδο, το οποίο εκφράζεται μέσα από τον Αλέξη Χαρίτση και στο οποίο συμμετέχουν αρκετοί από τους εν ενεργεία βουλευτές, επιθυμεί η ΝΕΑΡ να ακολουθήσει μια πιο ανοιχτή πορεία με στόχο τη συμμετοχή σε ένα ευρύ μέτωπο, από το οποίο δεν αποκλείει τον Αλέξη Τσίπρα και τον νέο φορέα που θα δημιουργήσει. Μιλά δηλαδή για μια δυνητική συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα, κάτι το οποίο φαίνεται πως αποτελεί «κόκκινο πανί» για το αντίπαλο στρατόπεδο.

Από την άλλη πλευρά λοιπόν, βρίσκονται τα στελέχη που συσπειρώνονται γύρω από τον Γραμματέα της ΝΕΑΡ, Γαβριήλ Σακελλαρίδη, τα οποία θεωρούν ότι πρέπει να στραφούν σε κόμματα της ριζοσπαστικής αριστεράς. Μεταξύ αυτών, σημαντικό ρόλο παίζει εδώ και η περίπτωση του ΜεΡΑ25. Σε κάθε περίπτωση πάντως απορρίπτει πλήρως τη συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα.

Τα τρία σενάρια

Στους διαδρόμους του ΣΕΦ όπου λαμβάνει χώρα το Διαρκές Προγραμματικό Συνέδριο της ΝΕΑΡ η σεναριολογία είναι κυρίαρχη.

Το πρώτο (καλό) σενάριο, το οποίο δεν είναι απίθανο να συμβεί προβλέπει ένα κείμενο απόφασης με «δημιουργικές ασάφειες» στα σημεία των καίριων διαφωνιών μεταξύ των δύο κεντρικών «γραμμών». Αυτό φυσικά δεν «λύνει» τη σημαντική και «αγεφύρωτη», όπως τη χαρακτηρίζουν πολλοί, απόσταση ανάμεσα στις δύο πλευρές, αλλά «σπρώχνει» το πρόβλημα ώστε να αντιμετωπιστεί σε δεύτερο χρόνο.

Το δεύτερο σενάριο, σε περίπτωση που ηττηθεί στην ψηφοφορία η άποψη που εκφράζεται από τον Αλέξη Χαρίτση, προβλέπει την παραίτησή του από την προεδρία του κόμματος, αλλά την παραμονή του ίδιου και των στελεχών που συμφωνούν μαζί του στο κόμμα και συνεπώς στην Κοινοβουλευτική Ομάδα. Άλλωστε αν ηττηθεί η γραμμή Χαρίτση θα είναι η τρίτη φορά που ένα όργανο του κόμματος λαμβάνει απόφαση αντίθετη από την εισήγηση του προέδρου, γεγονός που είναι προβληματικό για την κομματική λειτουργία. Αυτό το σενάριο φέρνει τον νυν Γραμματέα του κόμματος Γαβριήλ Σακελλαρίδη σχεδόν δεδομένα στη θέση του προέδρου, ωστόσο ταυτόχρονα δημιουργεί ορισμένα πρακτικά και πολιτικά προβλήματα: Αφενός το Διαρκές Προγραμματικό Συνέδριο δεν μπορεί να εκλέξει πρόεδρο και συνεπώς η εκλογή θα πάει για το μέλλον με τις ανάλογες εσωκομματικές διαδικασίες. Αφετέρου, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης δεν είναι βουλευτής και συνεπώς θα πρέπει να εκλεγεί νέος πρόεδρος Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Εδώ ξεκινάνε τα δύσκολα, αφού τα στελέχη που εκφράζονται από τη γραμμή Χαρίτση (Αχτσιόγλου, Τζανακόπουλος κλπ.) πολύ δύσκολα θα μπορούσαν να αναλάβουν μια τέτοια θέση. Συνεπώς, η επιλογή του προέδρου της ΚΟ αποτελεί ανοιχτό ζήτημα με τα ονόματα που ακούγονται να είναι αρκετά.

Το τρίτο σενάριο (το κακό) προβλέπει τη διάσπαση του κόμματος και την αποχώρηση όποιας πλευράς μειοψηφήσει. Ένα τέτοιο σενάριο μοιάζει καταστροφικό για τα ποσοστά της ΝΕΑΡ, τα οποία είναι ήδη πολύ χαμηλά (κινούνται στο 1,5% στις περισσότερες δημοσκοπήσεις). Ωστόσο δεν είναι λίγοι εκείνοι που εκτιμούν ότι η παραμονή των δύο απόψεων στο κόμμα τελικά εγκλωβίζει όλες τις πλευρές και ότι μια ενδεχόμενη διάσπαση θα μπορούσε να λειτουργήσει «απελευθερωτικά» τόσο για εκείνους που θέλουν να προχωρήσουν σε μια σύγκλιση με δυνάμεις της κεντροαριστεράς, και για όσους θέλουν να τραβήξουν το κόμμα προς μια πιο ριζοσπαστική γραμμή.

Tι είπαν τα κεντρικά στελέχη

Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος μίλησε την Παρασκευή για την ανάγκη ενός ριζοσπαστικού προγράμματος που θα λειτουργεί ως εργαλείο πολιτικής μάχης γιατί βρισκόμαστε σε μια περίοδο ρήξης και όπως χαρακτηριστικά είπε: “πρέπει να σπρώχνουμε το όριο του εφικτού”.

Στο κλείσιμο της ομιλίας του μάλιστα προκάλεσε αντιδράσεις, αφού πρόσθεσε ότι προτίθεται να υπογράψει δήλωση του νόμου 105 (υπεύθυνη δήλωση) και να την καταθέσει στο προεδρείο, ότι θα υπηρετήσει οποιαδήποτε γραμμή αποφασιστεί στο Συνέδριο και δε θα αποχωρήσει από το κόμμα. Η φράση αυτή δέχτηκε κριτική ακόμη και από στελέχη που βρίσκονται στο ίδιο στρατόπεδο μαζί του, ενώ αρκετά ήταν τα σχόλια στους διαδρόμους ότι η δήλωση έγινε εκ του ασφαλούς, αφού οι πιθανότητες είναι πως θα υπερψηφιστεί η γραμμή με την οποία και ο ίδιος συμφωνεί.

Η Έφη Αχτσιόγλου υποστήριξε μεταξύ άλλων: “Άρα να κάνουμε μία ταυτοτική πολιτική και όχι μία πολιτική της ταυτότητας. Ταυτοτική πολιτική θα πει να βάλουμε μπροστά τη φορολογία του πλούτου, την υπεράσπιση της εργασίας, τη μείωση του χρόνου εργασίας, την αύξηση του μεριδίου των μισθών στον παραγόμενο πλούτο. Να βάλουμε ένα όχι στους υπερεξοπλισμούς και στην πολεμική οικονομία. Αυτό είναι μία ταυτοτική πολιτική. Όχι μία πολιτική που επικαλείται διαρκώς την ταυτότητα. Αλλά που κάνει πράξη αυτό που λες ότι είσαι. Αυτό προτείνουμε και αυτό είναι η αρχή με την οποία ανοίγεσαι στη συζήτηση.”

Η Έφη Αχτσιόγλου τάσσεται υπέρ του διαλόγου αναφέροντας: “Να μην κλείσουμε την πόρτα στον διάλογο, στη συζήτηση και σε ενδεχόμενες συμμαχίες. Αλλά και να μην κάνουμε συμμαχίες με κάθε κόστος και χωρίς όριο. Να υπερασπιστούμε δηλαδή αυτό που είμαστε. Την απόφασή μας να ιδρύσουμε τη Νέα Αριστερά. Την απόφασή μας να έχει αυτή την ταυτότητα η Νέα Αριστερά. Την απόφασή μας να κάνουμε πολιτική. Δηλαδή να παρεμβαίνουμε στον ενεργό συσχετισμό δυνάμεων για να τον αλλάξουμε, σήμερα. Αυτό ορίζει η ταυτότητά μας.”

“Όλοι έχουμε περάσει πολλά. Έχουμε διαφωνίες, το ξέρουμε. Αλλά πρωτίστως έχουμε αξίες, όλοι μας εδώ μέσα. Με σεβασμό ο ένας στον άλλο. Με ανοχή στη διαφορετική άποψη. Με αναγνώριση του αξιακού φορτίου που καθένας από εμάς τιμά και φέρει. Να προχωρήσουμε στην επόμενη μέρα με μνήμη και με περηφάνια για όσα έχουμε κάνει. Για τις αποφάσεις μας. Για όσα έχουμε επιλέξει και μας φέρανε σήμερα εδώ.”

Ο Πάνος Λάμπρου υποστήριξε ότι σε αυτούς τους μαύρους καιρούς πρέπει να διαφυλαχθεί η ενότητα της ριζοσπαστικής Αριστεράς και να μη χαθεί σε “θολά, κεντρώα σχήματα”. Κάλεσε τους συνέδρους να διαψεύσουν αυτά που ακούγονται για βελούδινα διαζύγια. Τις εκλογικές συμμαχίες να της συζητήσουμε αργότερα αλλά πρέπει να επιλέξουμε το σχέδιο που μας αφορά, το σχέδιο, όπως τόνισε, της ανασυγκρότησης της ριζοσπαστικής αριστεράς. Αντίθετα, “δεν μας αφορά ένα πολιτικό σχέδιο ανασυγκρότησης του κέντρου”. Ο Πάνος Λάμπρου έκανε κριτική στο ΠΑΣΟΚ για τη δεξιόστροφη πορεία και συνέχισε λέγοντας ότι “δε μας αφορούν λογικές μεσιανισμού”. Ειδικά για τον Αλέξη Τσίπρα είπε ότι στην τελευταία ομιλία του ξέχασε τη λέξη Αριστερά αλλά δεν ξέχασε τις λέξεις πατριωτισμός και πυξίδα καταλήγοντας ότι ο Τσίπρας δεν θέλει να συμπεριλάβει τις δυνάμεις της Αριστεράς και αυτό δεν πρέπει να το επιτρέψουμε.

Ο Νίκος Μπίστης τάχθηκε υπέρ των “καθαρών λύσεων” στηρίζοντας την πρόταση Χαρίτση. Πιο συγκεκριμένα είπε: Τώρα που έφτασε η στιγμή της αλήθειας, η ώρα των καθαρών λύσεων, η ώρα της επιλογής αναζητείται νέα παραλυτική φόρμουλα στο όνομα της ενότητας. Το μόνο που θα κερδίσουμε από περίτεχνες διατυπώσεις , τόσο ευρύχωρες ώστε να χωρούν όλοι που από τον Απρίλιο και μετά διαφωνούν , θα είναι μια αναβολή της σύγκρουσης που έχει και ένα επιπλέον κίνδυνο. Να χαλάσουμε και τις ανθρώπινες σχέσεις μέσα στην ένταση μιας παρατεταμένης σύγκρουσης. Γι αυτό δεν έχουμε ανάγκη για εκκλήσεις στο συναίσθημα και στον κομματικό πατριωτισμό . Αλλά καθαρές λύσεις. Προφανώς στηρίζω την πρόταση Χαρίτση.

"Όχι οδοφράγματα μεταξύ μας" είπε ο Νίκος Φίλης συμπληρώνοντας ότι οι διαφορές κάνουν την ενότητα". Η εισήγηση του Αλ. Χαρίτση δεν ήταν η γραμμή του Συνεδρίου. Θα ήθελα ο Αλέξης να συμπεριφέρεται με πιο ενωτικό τρόπο. Η εποχή που διανύουμε είναι εποχή ανόδου της δεξιάς, όχι της αριστεράς. Η δική μας Αριστερά δεν είναι μόνο δύναμη διακυβέρνησης, αλλά και δύναμη αγώνα. Σήμερα δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για διακυβέρνηση. Είναι αλήθεια ότι ψηφίσαμε Λαϊκό Μέτωπο. Δεν ψηφίσαμε όμως κοινό ψηφοδέλτιο με το ΠΑΣΟΚ. Πως θα κατέβεις μαζί με το ΠΑΣΟΚ με την στάση που έχει για το άρθρο 16; είπε μεταξύ άλλων ο Νίκος Φίλης. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ψηφίζε υπέρ της Bellara αλλά μετά όχι στους εξοπλισμούς. Ωστόσο εδώ πρόσθεσε ότι ήταν θετικό το όχι στους εξοπλισμούς. Συνέχισε λέγοντας ότι είναι η ώρα να ανασυγκροτηθούν οι δυνάμεις της ριζοσπαστικής αριστεράς. Υποστήριξε επίσης ότι δεν μπορεί να φτιαχτεί μια μεγάλη συνεργασία επί προγραμματικού σχεδίου, όμως μια μικρή μπορεί να φτιαχτεί. Οι συμμαχίες είναι κάτι που πρέπει να συζητηθεί. Με ένα κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ μπορούμε να πάμε πρόσθεσε. "Απάντηση στη ριζοσπαστική δεξιά είναι η ριζοσπαστική αριστερά" συμπέρανε ο Νίκος Φίλης για να καταλήξει ότι στην κρίση δεν μπορείς να απαντήσεις με ένα μίνιμουμ πρόγραμμα. "Δεν μπορούμε να μιλάμε για ανασυγκρότηση της κεντροαριστεράς, αλλά της αριστεράς", "να φύγουμε ενωμένοι από το Συνέδριο και όλοι να υπηρετήσουν μια απόφαση, όπως είπε ο Ευκλείδης πρόσθεσε στο κλείσιμο της ομιλίας του.

Σήμερα το πρωί αναμένεται με ενδιαφέρον η ομιλία του Γραμματέα του κόμματος Γαβριήλ Σακελλαρίδη η οποία αναμένεται να δώσει και το στίγμα των διαθέσεων που θα έχουν εκφραστεί και στην επιτροπή που διαμορφώνει την πολιτική απόφαση.

