Νέα Αριστερά: «Καμπανάκι» κινδύνου Χαρίτση για τις επόμενες εκλογές

Καμπανάκι κινδύνου σήμανε με την ομιλία του στην έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου της Νέας Αριστεράς, ο πρόεδρος του κόμματος, Αλέξης Χαρίτσης, στο ΣΕΦ. Η έναρξη του Συνεδρίου έγινε παρουσία εκπροσώπων και άλλων κομμάτων, μεταξύ των οποίων η Αλεξάνδρα Σδούκου από τη Νέα Δημοκρατία, o Παναγιώτης Δουδωνής από το ΠΑΣΟΚ, ο Στέργιος Καλπάκης από τον ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Ζήγρας από το ΜεΡΑ25. Παρών ήταν επίσης ο πρέσβης της Παλαιστίνης, Γιούσεφ Ντόρχομ.

Ο πρόεδρος της ΝΕΑΡ, εμφανίστηκε ιδιαίτερα απαισιόδοξος για τα επόμενα χρόνια στην Ελλάδα, λέγοντας ότι ναι μεν «οι εκλογές δεν είναι το τέλος του κόσμου», αλλά τονίζοντας ότι «οι επόμενες εκλογές στην Ελλάδα μπορεί να σημάνουν τον οριστικό συγχρονισμό της χώρας με το παγκόσμιο αντιδραστικό καθεστώς».

Όπως τόνισε ο κ. Χαρίτσης: «Μια νέα κυβέρνηση Δεξιάς και ενσωματωμένης σε αυτήν ακροδεξιάς σημαίνει από την επόμενη κιόλας μέρα:

ενεργητική εμπλοκή στη λογική του πολέμου και της περιστολής των κοινωνικών δικαιωμάτων

σαρωτική επίθεση στους εργαζόμενους, στη νεολαία, στις υποτελείς τάξεις

εμπέδωση της καταστροφής με ιδιωτικοποίηση των πάντων, ερήμωση της υπαίθρου, νέες μορφές κοινωνικού αποκλεισμού, ένα επενδυτικό ελντοράντο εξορύξεων και υποτέλειας

ασφυκτικό έλεγχο της ενημέρωσης, οριστική ασυλία για τα σκάνδαλα διαφθοράς και συγκάλυψης

άνοιγμα μιας διαδικασίας αναθεώρησης του Συντάγματος προς μια αυταρχική δημοκρατία, ένα σύγχρονο ανελεύθερο καθεστώς, μια χώρα χωρίς δικαιώματα, χωρίς φραγμούς, χωρίς κανόνες παρά μόνο ένα «δίκιο»: το δίκιο του ισχυρού».

Σε αυτό το πλαίσιο και με βάση τον παραπάνω «κίνδυνο», ο Αλέξης Χαρίτσης «έχτισε» την επιχειρηματολογία του για την επόμενη μέρα της ΝΕΑΡ, θέτοντας ταυτόχρονα και το επίδικο του Συνεδρίου, στο οποίο άλλωστε αναμένεται να αναμετρηθούν οι δύο βασικές αντιτιθέμενες γραμμές εντός του κόμματος.

Ο κ. Χαρίτσης τόνισε ότι «οι αυταπάτες τελείωσαν. Δεν είμαστε στο παρά πέντε. Είμαστε στο και ένα. Το ρολόι του χρόνου έχει ήδη σημάνει μεσάνυχτα», μιλώντας για τις παγκόσμιες προκλήσεις που εκπορεύονται από την αντιδραστική ατζέντα Τραμπ. Όπως είπε, «η ευθύνη που βαραίνει την Αριστερά είναι, για μια ακόμα φορά, ιστορική».

Ο κ. Χαρίτσης είπε ότι η Αριστερά βρίσκεται παγκοσμίως σε στρατηγική κρίση, αδύναμη να πρωταγωνιστήσει στις εξελίξεις, σημειώνοντας ότι «η κατάσταση θυμίζει τις αρχές της δεκαετίας του 1990. Τότε ήταν η λογική του τέλους της ιστορίας που έστελνε την Αριστερά στο περιθώριο. Σήμερα είναι η λογική του δίκιου του ισχυρού».

Προγραμματικό Συνέδριο της Νέας Αριστεράς. Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026 Eurokinissi

Έμφαση στις συνεργασίες

Ο κ. Χαρίτσης επισήμανε ότι η Αριστερά έχει δύο στρατηγικές επιλογές: η πρώτη, με την οποία ξεκαθάρισε ότι διαφωνεί, «είναι η επιλογή της επιστροφής στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Το πιο ισχυρό της επιχείρημα είναι ο δυσμενής συσχετισμός των δυνάμεων. Στο έδαφος αυτό, ο ρόλος της Αριστεράς είναι να κρατήσει δυνάμεις, να ανασυνταχθεί, να οριοθετήσει τον χώρο της».

Η δεύτερη επιλογή που εντοπίζει ο Αλέξης Χαρίτσης, δεν είναι άλλη από το «άνοιγμα», το οποίο όρισε ως την «αναζήτηση του δρόμου προς τη διέξοδο. Δεν είναι η ασφαλής επιλογή. Το αναγνωρίζω. Προϋποθέτει ένα συλλογικό ξεβόλεμα και κυρίως την αναμέτρηση με την καχυποψία ότι είναι το συνώνυμο του συμβιβασμού».

Ο Αλέξης Χαρίτσης τόνισε ότι «στις σημερινές συνθήκες δεν έχουμε την πολυτέλεια να κρατάμε απλώς το καντήλι αναμμένο. Οφείλουμε να συγκρουστούμε μετωπικά με το σχέδιο του εγχώριου τραμπισμού».

Αναφερόμενος συγκεκριμένα στη Νέα Αριστερά, απαρίθμησε τις επιτυχίες του κόμματος σε κοινοβουλευτικό, κοινωνικό και κινηματικό επίπεδο και είπε ότι «το δικό μας εγχείρημα έφερε την ήττα του Κασσελακισμού στην Αριστερά».

Το «στοίχημα» του Λαϊκού Μετώπου

Ο Αλέξης Χαρίτσης έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι στόχος θα πρέπει να είναι η διαμόρφωση ενός Λαϊκού Μετώπου, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η συντηρητική στροφή που κυριαρχεί στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ.

«Γύρω μας έχουμε πολιτικά κόμματα άτολμα. Συχνά εγκλωβισμένα στην παλιά αντίληψη για το πώς γίνεται πολιτική. Την πολιτική της περιχαράκωσης, του "εμείς-εμείς οι μόνοι συνεπείς". Της φοβίας. Της αποφυγής του διαλόγου», είπε ο πρόεδρος της ΝΕΑΡ.

Μάλιστα, απαντώντας στην κριτική ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για το Λαϊκό Μέτωπο, ο Αλέξης Χαρίτσης ξεκαθάρισε τη θέση του λέγοντας ότι οι προϋποθέσεις «ποτέ δεν υπήρξαν. Κανένα Μέτωπο στην ιστορία δεν εμφανίστηκε με ώριμους συσχετισμούς. Οι συσχετισμοί παράγονται μέσα στη σύγκρουση. Δεν προηγούνται. Και γι’ αυτό επιμένω: Το Λαϊκό Μέτωπο είναι στρατηγική μεταβολής, ριζικής αλλαγής των συσχετισμών και όχι η σφραγίδα επικύρωσης υπαρχόντων συσχετισμών».

Ο κ. Χαρίτσης απαρίθμησε τα κεντρικά σημεία της προγραμματικής πρότασης της ΝΕΑΡ, την οποία κάλεσε τους συνέδρους να «να συζητήσει και να εγκρίνει τις προγραμματικές μας θέσεις σε αυτήν την κατεύθυνση».

«Και αυτή είναι η δική μας συνεισφορά για το Λαϊκό Μέτωπο. Γιατί το Λαϊκό Μέτωπο δεν είναι γραμμή προσχώρησης σε υπαρκτά ή ενδεχόμενα σχήματα. Το Λαϊκό Μέτωπο είναι γραμμή ενεργής παρέμβασης. Πίεσης. Αναμόρφωσης και υπέρβασης του σημερινού πολιτικού σκηνικού. Δεν είναι γραμμή υποστολής της κομματικής δράσης. Το αντίθετο. Προϋποθέτει τη δική μας οργανωτική και ιδεολογική ανάπτυξη. Είναι γραμμή αυτοπεποίθησης. Ότι πρέπει στις επόμενες εκλογές να υπάρχει ο πόλος απέναντι στον τραμπισμό σε όλες τις εκδοχές του», τόνισε ο Αλέξης Χαρίτσης βάζοντας το κεντρικό επίδικο της «γραμμής» που θα υπερασπιστεί στο συνέδριο.

Ο πρόεδρος της ΝΕΑΡ ξεκαθάρισε τη θέση του και απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, ένα πρόσωπο που φαίνεται ότι αποτελεί εν πολλοίς το «μήλον της έριδος», ανάμεσα στις δύο «γραμμές» που υπάρχουν μέσα στο κόμμα.

«Μετά την εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα στην Αθήνα, όταν όλοι μιλούσαν για εξώστες και άλλες τέτοιες ανοησίες, δείξαμε ότι ο μόνος δρόμος είναι αυτός του πολιτικού διαλόγου και της ουσιαστικής κριτικής. Ακούω το επιχείρημα, μπαίνω σε συζήτηση, λέω καθαρά τη γνώμη μου. Δεν υποστέλλω τη σημαία της κριτικής, δεν κρύβομαι όμως και πίσω από τη σημαία για να πω δεν συζητάω», ξεκαθάρισε ο Αλέξης Χαρίτσης.

Σε αυτό το πλαίσιο, γνωρίζοντας ότι αυτή η θέση θα δεχτεί και έντονη κριτική από μεγάλο μέρος των συνέδρων, τόνισε ότι «με νοιάζει να εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα να εμφανιστεί απέναντι στον τραμπισμό της χώρας ένας ισχυρός πόλος που θα τον αμφισβητήσει ευθέως. Αυτή είναι η δική μου φιλοδοξία. Να είναι η Νέα Αριστερά η δύναμη κρούσης, το πιο μαχητικό τμήμα της σύγκρουσης με την ακροδεξιά, την πολεμοκαπηλία και την ολιγαρχία. Στο Λαϊκό Μέτωπο της εποχής μας».

Το επίδικο του Συνεδρίου

«Βρισκόμαστε λοιπόν στο σημείο που πρέπει να αποφασίσουμε: Περιμένουμε τα πράγματα να συμβούν ή (συν)διαμορφώνουμε την πορεία των πραγμάτων; Το συνέδριό μας πρέπει να είναι μια σαφής δήλωση προθέσεων. Κάνουμε συνέδριο για να αποφασίσουμε το πώς από τη Δευτέρα η Νέα Αριστερά μπαίνει μπροστά για να καθορίσει τις εξελίξεις».

Με αυτά τα λόγια, κλείνοντας την ομιλία του, ο Αλέξης Χαρίτσης εξέθεσε στους συνέδρους τη δική του ανάγνωση για το επίδικο του Συνεδρίου που θα ολοκληρώσει τις εργασίες του την Κυριακή.

«Είμαστε το κόμμα που εκεί που άλλοι βλέπουν αδιέξοδα, εμείς διακρίνουμε δυνατότητες. Τη δυνατότητα να τα καταφέρουμε. Να νικήσουμε», είπε καταληκτικά ο πρόεδρος της ΝΕΑΡ.

Σημειώνεται ότι οι εργασίες του Συνεδρίου, το οποίο έχει κεντρικό σύνθημα τη φράση: «Σε έναν κόσμο που καταρρέει, η λύση είναι Αριστερά», ξεκίνησαν με ομιλίες του δημοσιογράφου Βασίλη Ρόγγα, ο οποίος συμμετείχε στην ανθρωπιστική αποστολή στη Γάζα, καθώς και της Στέλλας Μανουσογιαννάκη, εκ μέρους της ΑΔΕΔΥ, η οποία επικεντρώθηκε στα ζητήματα της Παιδείας. Εκ μέρους των φοιτητών μίλησε ο Κώστας Τσικουδάκης, φοιτητής του ΕΚΠΑ.