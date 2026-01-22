Ξεκινά σήμερα το κρίσιμο συνέδριο της ΝΕΑΡ: Τα στρατόπεδα, οι κόντρες και τα σενάρια

Με την ομιλία του προέδρου της Νέας Αριστεράς, Αλέξη Χαρίτση, θα εκκινήσουν οι εργασίες του κρίσιμου συνεδρίου του κόμματος, σήμερα το απόγευμα στο ΣΕΦ.

Το συνέδριο είναι διαρκές και προγραμματικό, ωστόσο πραγματικός στόχος είναι να ξεκαθαρίσει το πολύ περίπλοκο εσωκομματικό πεδίο που επικρατεί εδώ και μήνες στη ΝΕΑΡ, παρά τη μικρή εκλογική δύναμη του κόμματος.

Το βασικό σημείο τριβής μεταξύ των στελεχών της ΝΕΑΡ είναι το θέμα των συνεργασιών του κόμματος μέχρι τις επόμενες εκλογές, αλλά και μετά από αυτές, ενώ το μήλον της έριδος φέρει το ονοματεπώνυμο του Αλέξη Τσίπρα.

Το ένα στρατόπεδο, το οποίο εκφράζεται μέσα από τον Αλέξη Χαρίτση και στο οποίο συμμετέχουν αρκετοί από τους εν ενεργεία βουλευτές, επιθυμεί η ΝΕΑΡ να ακολουθήσει μια πιο ανοιχτή πορεία με στόχο τη συμμετοχή σε ένα ευρύ μέτωπο, από το οποίο δεν αποκλείει τον Αλέξη Τσίπρα και τον νέο φορέα που θα δημιουργήσει. Μιλά δηλαδή για μια δυνητική συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα, κάτι το οποίο φαίνεται πως αποτελεί «κόκκινο πανί» για το αντίπαλο στρατόπεδο.

Ο Αλέξης Τσίπρας και ο Αλέξης Χαρίτσης

Από την άλλη πλευρά λοιπόν, βρίσκονται τα στελέχη που συσπειρώνονται γύρω από τον Γραμματέα της ΝΕΑΡ, Γαβριήλ Σακελλαρίδη, τα οποία θεωρούν ότι πρέπει να στραφούν σε κόμματα της ριζοσπαστικής αριστεράς. Μεταξύ αυτών, σημαντικό ρόλο παίζει εδώ και η περίπτωση του ΜεΡΑ25. Σε κάθε περίπτωση πάντως απορρίπτει πλήρως τη συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα.

Αυτό, με βάση τα πολύ χαμηλά δημοσκοπικά στοιχεία της ΝΕΑΡ, δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερες εντάσεις, καθώς η πλευρά Χαρίτση «βλέπει» σε μια ενδεχόμενη συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα, την επιβίωση του κόμματος. Συνεπώς, η κόκκινη γραμμή των «σκληρών» της ΝΕΑΡ κατά του Τσίπρα, φέρνει σε αδιέξοδο την πλευρά Χαρίτση.

Η εμπλοκή θα μπορούσε θεωρητικά να λυθεί πλειοψηφικά, ωστόσο το πρόβλημα είναι ότι η άποψη του προέδρου έχει αποδειχτεί «μειοψηφική» στα όργανα του κόμματος. Έτσι λοιπόν, το Συνέδριο αναμένεται να μετατραπεί σε πεδίο επίλυσης αυτής της σημαντικής διαφοράς.

Στόχος είναι το Συνέδριο, παρά τις δυσκολίες και τις δεδομένες συγκρούσεις που θα υπάρξουν, να καταλήξει σε πολιτική απόφαση που να καλύπτει και τις δύο πλευρές, ωστόσο οι συσχετισμοί που θα διαμορφωθούν θα παίξουν σημαντικό ρόλο στο πώς θα γίνουν οι διατυπώσεις. Στόχος είναι να μην εκδηλωθεί κάποια ρήξη σε αυτή τη φάση, παρόλο που στελέχη και από τις δύο πλευρές συνεκτιμούν ότι το κόμμα κινείται σε τεντωμένο σχοινί.

Παρόλα αυτά, αν και καμία πλευρά δε δηλώνει την πρόθεση να υπάρξει ρήξη στο συνέδριο, ένα ενεργό, αλλά όχι και το πιθανότερο, σενάριο είναι και το ενδεχόμενο τα στελέχη της ΝΕΑΡ να καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι οι διαφορές είναι αγεφύρωτες.

Κάτι τέτοιο ενδεχομένως και να «απελευθέρωνε» και τις δύο πλευρές στο να κάνουν τις πολιτικές κινήσεις που θέλουν, και τις οποίες αδυνατούν να κάνουν τη συγκεκριμένη στιγμή.

