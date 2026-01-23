Χαρίτσης: Τι είπε για Καρυστιανού και Τσίπρα στο συνέδριο της ΝΕΑΡ

Ανοιχτός σε διάλογο με Τσίπρα, στους «επίδοξους τραμπικούς» κατατάσσει την Καρυστιανού

Αντώνης Ρηγόπουλος

Το συνέδριο της ΝΕΑΡ μπορεί να εξελιχθεί σε καθοριστικό για τις εξελίξεις στον χώρο της κεντροαριστεράς, εάν επιβεβαιωθούν οι φήμες για εκδήλωση των βαθιών αντιθέσεων που υπάρχουν μεταξύ των μελών της.

Στην εναρκτήρια ομιλία του, ο πρόεδρος του κόμματος Αλέξης Χαρίτσης παρουσίασε ανοιχτά το επίδικο που θα απασχολήσει τις εργασίες του Συνεδρίου, με το κύριο ζήτημα που τίθεται να αφορά τη στρατηγική που θα ακολουθήσει η ΝΕΑΡ στο ζήτημα των συνεργασιών.

Σε αυτό το πλαίσιο, η περίπτωση του Αλέξη Τσίπρα αποτελεί το «μήλον της έριδος», καθώς η γραμμή του Αλέξη Χαρίτση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας υπό προϋποθέσεις, ενώ η πλευρά που εκφράζεται από τον γραμματέα του κόμματος Γαβριήλ Σακελλαρίδη, φαίνεται να απορρίπτει πλήρως ένα τέτοιο ενδεχόμενο καθώς και κάθε άλλο που θα στρέφει τη ΝΕΑΡ προς το κέντρο και όχι προς τη ριζοσπαστική αριστερά.

Στο «μενού» ο Τσίπρας

Ήδη πάντως από την αρχική του ομιλία, ο Αλέξης Χαρίτσης έδωσε το στίγμα και σε ό,τι αφορά τον Αλέξη Τσίπρα, δίνοντας έτσι και «τροφή» για συζήτηση τις επόμενες μέρες του Συνεδρίου.

Συγκεκριμένα είπε σχετικά με τον Αλέξη Τσίπρα και το ενδεχόμενο συνεργασίας:

«Είμαστε η πολιτική δύναμη που κάνουμε πολιτική κριτική και διάλογο. Είτε απέναντι σε παλιούς συντρόφους και φίλους, είτε απέναντι σε κόμματα που μπορεί να μην έχουμε συνεργαστεί, αλλά μας ενδιαφέρει να τα τραβήξουμε προς τα Αριστερά.

Δεν φοβηθήκαμε να μιλήσουμε πολιτικά.

Όχι για το παρελθόν.

Όχι με βάση τις όποιες πικρίες μας.

Όχι με την εκνευριστική πολυτέλεια τού κουνάω το δάχτυλο στους άλλους.

Αλλά με την αγωνία να γίνει ένα αποφασιστικό βήμα μπροστά.

Και για να το κάνω πιο συγκεκριμένο.

Μετά την εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα στην Αθήνα, όταν όλοι μιλούσαν για εξώστες και άλλες τέτοιες ανοησίες, δείξαμε ότι ο μόνος δρόμος είναι αυτός του πολιτικού διαλόγου και της ουσιαστικής κριτικής.

Ακούω το επιχείρημα, μπαίνω σε συζήτηση, λέω καθαρά τη γνώμη μου.

Δεν υποστέλλω τη σημαία της κριτικής, δεν κρύβομαι όμως και πίσω από τη σημαία για να πω δεν συζητάω».

«Αντιδραστική» η ατζέντα Καρυστιανού

Παράλληλα, ο Αλέξης Χαρίτσης δε μάσησε τα λόγια του και για την περίπτωση της Μαρίας Καρυστιανού, στον απόηχο της δήλωσής της για τις αμβλώσεις κάνοντας μάλιστα λόγο για «επίδοξους Τραμπικούς».

Μιλώντας για τις σύγχρονες προκλήσεις που υπάρχουν σε παγκόσμιο επίπεδο έκανε λόγο για γενκευμένη επίθεση «στα δικαιώματα, στις ελευθερίες, στους μετανάστες, στους πρόσφυγες, στους φτωχούς, στους αποκλεισμένους, στην Αριστερά» και τόνισε:

«Δεν μιλάμε για θεωρίες.

Δεν μιλάμε για δηλώσεις.

Μιλάμε για εφαρμοσμένες πολιτικές.

Μιλάμε για υπαρκτές τάσεις που διαπερνούν το πολιτικό φάσμα.

Η αντιδραστική ατζέντα δεν γνωρίζει σύνορα.

Διαποτίζει την κοινωνία.

Το πρόσφατο παράδειγμα με τις δηλώσεις της κυρίας Καρυστιανού το δείχνει καθαρά.

Αντί να συζητάμε πώς θα διευρύνουμε τα δικαιώματα στον 21ο αιώνα, ανοίγει ξανά συζήτηση για θεμελιώδη δικαιώματα και τις μεγάλες κατακτήσεις της δημοκρατίας μας.

Δεν είναι κομματικό ζήτημα. Είναι αξιακό.

Αφορά το ποιες ιδέες, ποιες αντιλήψεις, ποια πιστεύω θέτουν την ατζέντα στο δημόσιο διάλογο.

Εκεί στηρίχθηκε η επιτυχία του Τραμπ.

Αυτό είναι το υπόδειγμα που μιμούνται οι επίδοξοι τραμπικοί κάθε μορφής και στη χώρα μας».

