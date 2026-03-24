Νέα Αριστερά: Νέος πρόεδρος ο Σακελλαρίδης, μετά την παραίτηση Χαρίτση

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης θα είναι ο νέος πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, έπειτα από την παραίτηση του Αλέξη Χαρίτση.

Σημειώνεται πως τις επόμενες δύο με τρεις ημέρες θα αποφασιστεί και ο νέος επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος, με δεδομένο πως ο κ. Σακελλαρίδης, δεν είναι βουλευτής.

Η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς

Στην ανακοίνωσή του το Πολιτικό Γραφείο της ΝΕΑΡ ευχαριστεί τον Αλέξη Χαρίτση για τη συμβολή του από τη θέση του προέδρου από την ίδρυση του κόμματος και μέχρι σήμερα, τονίζοντας ότι «το ήθος του και η προσφορά του αποτελούν μία πολύτιμη παρακαταθήκη για το κόμμα μας».

Το ΠΓ σχολιάζει ότι το συνέδριο της ΝΕΑΡ κατέληξε σε μία ενωτική πολιτική απόφαση, κεντρικό μήνυμα της οποίας ήταν «η πολιτική και οργανωτική ενίσχυση του κόμματος, λαμβάνοντας πρωτοβουλίες για την ανασυγκρότηση της Αριστεράς, σε μία περίοδο που η πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας παράγει διαρκώς πολλαπλούς κινδύνους για την ειρήνη, το κόστος ζωής, την κλιματική κρίση, τη δημοκρατία και γενικότερα την ασφάλεια στην καθημερινότητα των πολιτών».

«Η απάντηση απέναντι στον γενικευμένο φόβο και παραλογισμό που βιώνουμε, είναι ισχυρή Αριστερά, κοινωνικά γειωμένη, με πρόγραμμα ριζοσπαστικό που να απαντάει στα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας, με ουσιαστική σχέση με τα κοινωνικά κινήματα και τις δυνάμεις της Οικολογίας», τονίζει το ΠΓ της ΝΕΑΡ, δίνοντας το στίγμα της επόμενης μέρας στο κόμμα, μετά την ολοκλήρωση της προεδρικής θητείας του Αλέξη Χαρίτση.

«Καλούμε τα μέλη μας, τους ανένταχτους αριστερούς και αριστερές, τους νέους και τις νέες, τον προοδευτικό κόσμο που κάποτε εμπιστεύτηκε την Αριστερά και σήμερα νιώθει αμήχανος απέναντι στην πολιτική κρίση, σε ενότητα και αγώνα. Τώρα είναι η στιγμή της συστράτευσης απέναντι στην κανονικότητα του πολέμου, της ακρίβειας και της κλιματικής κρίσης. Απέναντι στην πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη», καταλήγει το ΠΓ της ΝΕΑΡ.

Σημειώνεται ότι ο κ. Σακελλαρίδης αναλαμβάνει χρέη προέδρου λόγω της θέσης του ως Γραμματέας του κόμματος, ωστόσο ξεκαθαρίζεται ότι «το επόμενο διάστημα, με ευθύνη των συλλογικών μας οργάνων, θα προχωρήσουμε συντεταγμένα, με βάση τις προβλέψεις του Καταστατικού», ώστε να εκλεγεί πρόεδρος με βάση τις διαδικασίες του κόμματος.

Η επιστολή παραίτησης του Χαρίτση

Είχε προηγηθεί η επιστολή παραίτησης του Αλέξη Χαρίτση προς το Πολιτικό Γραφείο. Σε αυτή, ο απερχόμενος πρόεδρος σημείωνε πως ευρύτερα στην Αριστερά, αλλά και εντός της ΝΕΑΡ, «υπάρχουν δύο αποκλίνουσες στρατηγικές. Από τη μία, η επιλογή της ιδεολογικής αυτάρκειας και της αναδίπλωσης επειδή οι συσχετισμοί είναι δύσκολοι. Από την άλλη, η επιλογή του ανοίγματος, της προσπάθειας για συγκλίσεις και τη συγκρότηση ενός μετώπου απέναντι στη Δεξιά».

Ο ίδιος, όπως εξηγεί, αγωνίζεται για την επικράτηση της δεύτερης πολιτικής, ωστόσο παραδέχεται ότι αυτή «δεν είναι όμως η κατεύθυνση που επιλέγει η πλειοψηφία του Πολιτικού Γραφείου και της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Αριστεράς. Δεν βλέπω αντιπάλους στους συντρόφους και στις συντρόφισσες που έχουμε διαφορετική άποψη. Βλέπω όμως μια πραγματική πολιτική διαφωνία, με ιστορία και βάθος, που δεν μπορεί να μας κρατά δέσμιους στην ακινησία».

«Γιατί τώρα»

Ο κ. Χαρίτσης απαντά από μόνος του στο ερώτημα γιατί αποφάσισε τώρα να προχωρήσει σε αυτό το βήμα. Όπως αναφέρει, επέλεξε αυτόν τον πολιτικό χρόνο «επειδή η πολιτική κατάσταση χαρακτηρίζεται από διαρκή ρευστότητα, όλο αυτό το διάστημα προσπάθησα συνειδητά να κρατήσω ανοιχτή τη στάση της Νέας Αριστεράς. Να μη βιαστούμε να κλείσουμε δρόμους. Αντίθετα, να συμβάλλουμε και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για κάτι ευρύτερο».

Συμπληρώνει όμως ο κ. Χαρίτσης: «Είναι όμως πλέον σαφές ότι η πλειοψηφία στα κομματικά όργανα έχει επιλέξει έναν ριζικά διαφορετικό δρόμο. Και αυτή την επιλογή τη σέβομαι. Έχει όμως την ευθύνη να αναλάβει την διοίκηση του κόμματος. Δεν παραιτούμαι από την άποψη που υποστηρίζω. Θα συνεχίσω να αγωνίζομαι γι’ αυτήν. Γιατί πιστεύω ότι συνδέεται με κάτι πολύ απλό και συνάμα πολύ ουσιαστικό: με την ανάγκη να είναι η Αριστερά κοινωνικά χρήσιμη. Να δημιουργεί εξελίξεις και να δίνει διέξοδο σε ανθρώπους που σήμερα νιώθουν ότι ασφυκτιούν».

Ολόκληρη η επιστολή του Αλέξη Χαρίτση στα μέλη του ΠΓ της ΝΕΑΡ

«Η ιστορία έχει επιταχύνει και ο κόσμος όπως τον γνωρίσαμε καταρρέει.

Η χώρα ύστερα από επτά χρόνια δεξιάς διακυβέρνησης εμπλέκεται ήδη σε έναν πόλεμο με άδηλες συνέπειες και η ανασφάλεια επισκιάζει τις ζωές μας.

Σε αυτές τις συνθήκες, η Αριστερά μοιάζει να προχωρά σημειωτόν και να εξαντλείται στην εσωστρέφεια.

Πιστεύω ότι η μόνη διέξοδος είναι η κίνηση προς τα εμπρός.

Για να ανοίξουμε έτσι τον δρόμο που αξίζει στους ανθρώπους που νιώθουν στο πετσί τους τι θα σημαίνει «τρίτη τετραετία Μητσοτάκη».

Αποφάσισα να υποβάλλω την παραίτησή μου από τη θέση του Προέδρου της Νέας Αριστεράς.

Δεν είναι μια απόφαση που έλαβα αβασάνιστα.

Από την αρχή πιστεύω ότι η Νέα Αριστερά άξιζε και αξίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στη συγκρότηση μιας πλατιάς πολιτικής και κοινωνικής συμμαχίας.

Και ήμουν απόλυτα ειλικρινής και ξεκάθαρος σε αυτό.

Στην Αριστερά και στην Νέα Αριστερά σήμερα υπάρχουν δύο αποκλίνουσες στρατηγικές. Από τη μία, η επιλογή της ιδεολογικής αυτάρκειας και της αναδίπλωσης επειδή οι συσχετισμοί είναι δύσκολοι. Από την άλλη, η επιλογή του ανοίγματος, της προσπάθειας για συγκλίσεις και τη συγκρότηση ενός μετώπου απέναντι στη Δεξιά.

Όλοι και όλες ξέρουν ότι η δεύτερη είναι η πολιτική για την οποία αγωνίζομαι και θα συνεχίσω να αγωνίζομαι. Όχι γιατί είναι εύκολη, αλλά γιατί είναι αναγκαία.

Κι αυτή η κατεύθυνση πιστεύω ότι είναι πλειοψηφική στην κοινωνία και τη συμμερίζονται πολλά μέλη και φίλοι της Νέας Αριστεράς. Εκφράζει ένα υπαρκτό και ισχυρό αίτημα: να ανασυγκροτηθεί η αριστερή κυβερνητική προοπτική απέναντι σε μια νεοφιλελεύθερη-συντηρητική κυριαρχία με ακροδεξιά χαρακτηριστικά. Και είναι μια τοποθέτηση που έχει δώσει δύναμη στην Κοινοβουλευτική μας Ομάδα για να δίνει κάθε μέρα τη μάχη απέναντι στην καθεστωτική αλαζονεία της Δεξιάς.

Δεν είναι όμως η κατεύθυνση που επιλέγει η πλειοψηφία του Πολιτικού Γραφείου και της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Αριστεράς.

Δεν βλέπω αντιπάλους στους συντρόφους και στις συντρόφισσες που έχουμε διαφορετική άποψη.

Βλέπω όμως μια πραγματική πολιτική διαφωνία, με ιστορία και βάθος, που δεν μπορεί να μας κρατά δέσμιους στην ακινησία.

Πρέπει να προχωρήσουμε.

Γι’ αυτό θεωρώ αναγκαίο να παραιτηθώ.

Στο ερώτημα «γιατί τώρα» απαντώ ότι επειδή η πολιτική κατάσταση χαρακτηρίζεται από διαρκή ρευστότητα, όλο αυτό το διάστημα προσπάθησα συνειδητά να κρατήσω ανοιχτή τη στάση της Νέας Αριστεράς. Να μη βιαστούμε να κλείσουμε δρόμους. Αντίθετα, να συμβάλλουμε και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για κάτι ευρύτερο.

Είναι όμως πλέον σαφές ότι η πλειοψηφία στα κομματικά όργανα έχει επιλέξει έναν ριζικά διαφορετικό δρόμο. Και αυτή την επιλογή τη σέβομαι. Έχει όμως την ευθύνη να αναλάβει την διοίκηση του κόμματος.

Δεν παραιτούμαι από την άποψη που υποστηρίζω. Θα συνεχίσω να αγωνίζομαι γι’ αυτήν. Γιατί πιστεύω ότι συνδέεται με κάτι πολύ απλό και συνάμα πολύ ουσιαστικό: με την ανάγκη να είναι η Αριστερά κοινωνικά χρήσιμη. Να δημιουργεί εξελίξεις και να δίνει διέξοδο σε ανθρώπους που σήμερα νιώθουν ότι ασφυκτιούν.

Βρισκόμαστε σε μια στιγμή που το ζητούμενο δεν είναι μια ακόμη καταγραφή δυνάμεων, αλλά μια ουσιαστική μετατόπιση των συσχετισμών με ριζοσπαστικές αιχμές, διάρκεια και προοπτική. Και πρέπει αυτή την προοπτική να την δημιουργήσουμε με τις πράξεις μας, όσο επίπονες και αν είναι.

Στην κοινωνία υπάρχει σήμερα ένα έντονο ρεύμα αμφισβήτησης της σημερινής ζοφερής πραγματικότητας. Η ευθύνη της Αριστεράς είναι να το συναντήσει. Όχι με φοβικότητα ή ρητορικές μεγαλοστομίες. Αλλά με αυτοπεποίθηση, σοβαρότητα και καθαρό λόγο.

Σε αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσω να συμβάλλω με όλες μου τις δυνάμεις.

Γιατί αυτό που κρίνεται σήμερα δεν είναι οι θέσεις ή οι ρόλοι αλλά αν μπορούμε να υπερβούμε τα αδιέξοδα και να ανοίξουμε νέες δυνατότητες.

Ευχαριστώ από καρδιάς όλους τους συντρόφους και τις συντρόφισσες για την πολύτιμη αυτή πορεία, ο αγώνας συνεχίζεται».