Με σοβαρή κόντρα Σακελλαρίδη - Χαρίτση ξεκίνησε στην ΚΕ η «νέα σελίδα» της ΝΕΑΡ

Snapshot Στην πρώτη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής της ΝΕΑΡ σημειώθηκε σοβαρή αντιπαράθεση ανάμεσα στον Γαβριήλ Σακελλαρίδη και τον Αλέξη Χαρίτση για τη στρατηγική της προηγούμενης ηγεσίας.

Η εισήγηση της ΚΕ κατήγγειλε ότι η ΝΕΑΡ έχασε πολιτικό χρόνο, θόλωσε το πολιτικό της στίγμα και έδωσε την εντύπωση κόμματος με ημερομηνία λήξης πριν από τις επερχόμενες εκλογές.

Ο Αλέξης Χαρίτσης υπερασπίστηκε τη στρατηγική του, υποστηρίζοντας ότι ήταν συλλογική απόφαση του ιδρυτικού συνεδρίου και στόχευε στην αλλαγή συσχετισμών με σαφή αριστερό χαρακτήρα.

Ο Χαρίτσης κατήγγειλε εσωκομματική καχυποψία που εμπόδισε την υλοποίηση και εξέλιξη της στρατηγικής του, ενώ τόνισε την ανάγκη για απάντηση στα ερωτήματα σχετικά με την αυτόνομη πορεία ή συμμαχική στρατηγική και τους στόχους για τις εκλογές του 2027.

Η αντιπαράθεση αναδεικνύει βαθιές στρατηγικές διαφορές στη ΝΕΑΡ όσον αφορά το πολιτικό μέλλον και τις προτεραιότητες του κόμματος.

Αντιπαράθεση με το «καλημέρα» είχαν στη χθεσινή ΚΕ της ΝΕΑΡ ο εκτελών χρέη προέδρου του κόμματος Γαβριήλ Σακελλαρίδης και ο βουλευτής (πλέον) Αλέξης Χαρίτσης.

Πρόκειται για την πρώτη συνεδρίαση που βρήκε τα δύο πρόσωπα σε αντίστροφους ρόλους, ωστόσο ελάχιστοι ανέμεναν πως η αντιπαράθεση θα ήταν τόσο έντονη από την πρώτη κιόλας συνεδρίαση.

Αφορμή για την αντιπαράθεση στάθηκε η εισήγηση της ΚΕ, στην οποία ασκήθηκε έντονη κριτική για τις στρατηγικές επιλογές που έγιναν από την προηγούμενη ηγεσία κατά τους τελευταίους μήνες, με αποτέλεσμα ο κ. Χαρίτσης να λάβει τον λόγο και να απαντήσει συνολικά σε όσα ακούστηκαν

Σακελλαρίδης: Η Νέα Αριστερά σπατάλησε πολύτιμο πολιτικό χρόνο και κεφάλαιο

Στην εισήγηση της ΚΕ ασκείται έντονη κριτική στην προηγούμενη περίοδο, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι η ΝΕΑΡ «σπατάλησε πολύτιμο πολιτικό χρόνο και κεφάλαιο, θόλωσε το πολιτικό της στίγμα και κυρίως έδωσε την εντύπωση ενός κόμματος με ημερομηνία λήξης, πριν από τις επικείμενες εθνικές εκλογές».

Κατηγορεί την προηγούμενη ηγεσία ότι διολίσθησε από ένα λαϊκό μέτωπο και «κατέληξε στην εκφώνηση για διαμόρφωση «ενιαίων προοδευτικών ψηφοδελτίων» με «μίνιμουμ πρόγραμμα», που θα απευθύνεται σε όσους είναι πρόθυμοι να συμμετέχουν». Όπως αναφέρει, αυτή η γραμμή πάσχει από «έλλειψη ρεαλισμού υλοποίησης ενός τέτοιου σχεδίου με όρους -ακόμη και στοιχειώδους- αριστερού προγράμματος, αφού το ΠΑΣΟΚ έχει υιοθετήσει την πιο δεξιά παράδοση της σοσιαλδημοκρατίας, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ αναμένει καρτερικά το κάλεσμα του Α. Τσίπρα, υπό οποιουσδήποτε όρους».

Παράλληλα η εισήγηση κάνει λόγο για αίσθηση ρευστοποίησης του κόμματος «ενώ ταυτόχρονα περιόρισε αισθητά τις προοπτικές μας στο αριστερό ακροατήριο και τη νεολαία, αφού αποδυνάμωσε σημαντικά την επαφή μας με αυτά τα κοινά».

Χαρίτσης: Κάθε πρωτοβουλία αντιμετωπιζόταν με καχυποψία

Άμεση ήταν η απάντηση του πρώην προέδρου της ΝΕΑΡ Αλέξη Χαρίτση, ο οποίος σε εξίσου έντονο τόνο υπεραμύνθηκε της στρατηγικής που εφάρμοσε όσο βρισκόταν στην ηγεσία του κόμματος κάνοντας λόγο για προσπάθεια υποτίμησης της πορείας της ΝΕΑΡ.

«Η εισήγηση υποστηρίζει ότι το προηγούμενο διάστημα "σπαταλήθηκε πολιτικός χρόνος", ότι "θόλωσε το πολιτικό στίγμα" και ότι διαμορφώθηκε "η εικόνα ενός κόμματος με ημερομηνία λήξης". Πρόκειται για μια σοβαρή αποτίμηση και υποτίμηση της στρατηγικής που ακολούθησε η Νέα Αριστερά από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα», ανέφερε ενώ ξεκαθάρισε ότι «Η στρατηγική αυτή δεν ήταν προσωπική επιλογή κάποιου. Ήταν συλλογική απόφαση του ιδρυτικού μας συνεδρίου. Και δεν ήταν επιλογή που έβλεπε μόνο διαμορφωμένες δυνάμεις, αλλά στόχευε στην αλλαγή συσχετισμών. Ήταν στρατηγική πολιτικής φιλοδοξίας. Και παραμένει».

Απάντησε δε, ότι στο ΠΓ δεν υπήρξε σε όλο αυτό το διάστημα αμφιβήτηση της στρατηγικής, ούτε ετέθη θέμα ηγεσίας.

«Η γραμμή δεν "διολίσθησε", όπως αναφέρει η εισήγηση. Η γραμμή παρέμεινε αυτή που ψηφίστηκε στο συνέδριο: η συγκρότηση ενός λαϊκού μετώπου με προγραμματικές προϋποθέσεις, με σαφή αριστερό χαρακτήρα και με στόχο τη διεύρυνση της κοινωνικής και πολιτικής επιρροής της Αριστεράς», ανέφερε ο Αλέξης Χαρίτσης.

Μάλιστα κατηγορεί τη νέα πλειοψηφία ότι «υπήρξε μια προσπάθεια επανερμηνείας και προσαρμογής της γραμμής του συνεδρίου, μέσα από τις αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής και της Πολιτικής Γραμματείας. Οπότε ναι. Επιχειρήθηκε διολίσθηση αλλά όχι αυτή που περιγράφεται στην εισήγηση».

Παράλληλα δήλωσε περήφανος για την κοινοβουλευτική παρουσία της ΝΕΑΡ σχολιάζοντας ότι «όχι μόνο δεν δώσαμε κανένα θολό στίγμα, αλλά δώσαμε την ιδεολογική και πολιτική μας μάχη χωρίς κανέναν απολύτως συμβιβασμό». «Να διαχωρίσουμε, λοιπόν, την κριτική από τη δίκη προθέσεων. Δεν ειπώθηκε ποτέ από κανέναν στη Νέα Αριστερά ότι μας ενδιαφέρουν κεντρώα σενάρια χωρίς σαφές στίγμα. Δεν μιλήσαμε για προοδευτικό πόλο γενικά και αόριστα», ξεκαθάρισε.

Επίσης, ο Αλέξης Χαρίτσης άφησε σαφείς υπαινιγμούς ότι η γραμμή του δεν μπόρεσε να εξελιχθεί λόγω εσωκομματικής καχυποψίας. «Η γραμμή άλλωστε δεν μπορεί να αποτιμηθεί από τη στιγμή που δεν επιτράπηκε από το ίδιο το κόμμα που τη διατύπωσε να υλοποιηθεί. Αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, δεν της επιτράπηκε να εξελιχθεί σε πραγματική στρατηγική. Κάθε πρωτοβουλία αντιμετωπιζόταν το λιγότερο με καχυποψία. Έμεινε έτσι στο επίπεδο των εκκλήσεων και δεν είχε ποτέ τη δυνατότητα να περάσει στο επόμενο στάδιο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τέλος, ο κ. Χαρίτσης έθεσε δύο ερωτήματα που όπως είπε πρέπει να απαντηθούν:

• Θέλουμε αυτόνομη πορεία ή συμμαχική στρατηγική και ευρύτερο πόλο; Αν, ναι με ποια ή ποιες πολιτικές δυνάμεις;

• Για τις εκλογές του 2027, θέλουμε εκλογική καταγραφή ή πολιτική ανατροπή;

