Μάχη στην Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ: «Ψήφο-ψήφο» Διαμαντοπούλου, Τσουκαλάς, Καρχιμάκης

Αντώνης Ρηγόπουλος

  • Η εκλογή της νέας Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ εξελίσσεται σε μαραθώνιο με σκληρή μάχη για την πρωτιά μεταξύ Άννας Διαμαντοπούλου, Κώστα Τσουκαλά, Λευτέρη Καρχιμάκη και Θανάση Γλαβίνα.
  • Η πρωτιά έχει περισσότερο συμβολική παρά πολιτική αξία, ενώ το βασικό ζητούμενο είναι η κατανομή των τάσεων μέσα στην Κεντρική Επιτροπή.
  • Οι προεδρικοί του Νίκου Ανδρουλάκη αναμένεται να καταλάβουν την πλειοψηφία της Κεντρικής Επιτροπής.
  • Η εσωτερική αντιπολίτευση φαίνεται να υποστηρίζεται κυρίως από τον Μανώλη Χριστοδουλάκη, ενώ αβέβαιο παραμένει το ποσοστό των στελεχών που πρόσκεινται στον Χάρη Δούκα.
  • Ο Παύλος Γερουλάνος, ο Μιχάλης Κατρίνης και ο Παύλος Χρηστίδης επιδιώκουν να αυξήσουν την εκλογική τους απήχηση στην Κεντρική Επιτροπή.
Τη σκληρότερη «μάχη» στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ φαίνεται πως την κρατούσαν για το τέλος.

Η εκλογή της νέας ΚΕ έχει εξελιχθεί σε μαραθώνιο, αφού καθ' όλη τη διάρκεια της καταμέτρησης, η οποία ξεκίνησε χθες το βράδυ και συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς μέχρι τώρα, τέσσερα πρόσωπα δίνουν σκληρή μάχη για την πρωτιά, σε αντίθεση με τις αρχικές εκτιμήσεις ότι αυτή είχε «κλειδώσει» στο πρόσωπο της Άννας Διαμαντοπούλου.

Το newsbomb.gr ήδη από πριν κλείσουν οι κάλπες είχε καταγράψει ότι για την πρωτιά παίζουν επίσης και τα ονόματα του εκπροσώπου Τύπου του κόμματος, Κώστα Τσουκαλά, αλλά και αυτό του επικεφαλής της ομάδας προγράμματος, Λευτέρη Καρχιμάκη.

Για την πρώτη θέση λοιπόν, πράγματι δίνουν μάχη «ψήφο-ψήφο» η Άννα Διαμαντοπούλου, ο Κώστας Τσουκαλάς και ο Λευτέρης Καρχιμάκης, ενώ εξίσου ψηλά και με αρκετές πιθανότητες πρωτιάς, κινείται και ο Θανάσης Γλαβίνας.

Σε κάθε περίπτωση, πέραν της πρωτιάς που έχει περισσότερο συμβολική παρά πολιτική αξία, το μεγάλο στοίχημα αφορά τις «τάσεις» στις οποίες θα ανήκουν τα μέλη της ΚΕ που τελικά θα εκλεγούν.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις οι προεδρικοί του Νίκου Ανδρουλάκη θα καταλάβουν την πλειοψηφία της ΚΕ, ενώ από την εσωτερική αντιπολίτευση, αρκετά ψηλά φαίνεται να κινείται η σταυροδοσία του Μανώλη Χριστοδουλάκη. Ερώτημα παραμένει το συνολικό ποσοστό που θα καταλάβουν τα στελέχη που πρόσκεινται στον Χάρη Δούκα, ο οποίος ειρήσθω εν παρόδω εντάσσεται αυτοδικαίως στην ΚΕ χωρίς να εκλεγεί, λόγω της καταστατικής αλλαγής που προβλέπει ότι μέλη της ΚΕ γίνονται σε περίπτωση που είναι μέλη του ΠΑΣΟΚ, ο δήμαρχος Αθηναίων καθώς και οι εκλεγμένοι Περιφερειάρχες.

Τέλος τη δική τους ξεχωριστή καταγραφή ελπίζουν να δουν να κινείται σε όσο το δυνατόν υψηλότερα ποσοστά ο Παύλος Γερουλάνος, ο Μιχάλης Κατρίνης και ο Παύλος Χρηστίδης.

