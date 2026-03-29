Ολοκληρώνονται οι διαδικασίες του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ - Εν αναμονή των αποτελεσμάτων για τη νέα ΚΕ

Στην τελική της φάση βρίσκεται η ψηφοφορία για την εκλογή της νέας Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος, με τη συμμετοχή και των τελευταίων από τους 5.000 συνέδρους, ρίχνοντας έτσι και επίσημα αυλαία στο 4ο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.



Η διαδικασία εξελίχθηκε ομαλά με χιλιάδες μέλη να κατακλύζουν για μία ακόμη ημέρα το γήπεδο Ταε Κβον Ντο στο Φάληρο.



Τα προγνωστικά μεταξύ των επιτελείων, όπως και τα σενάρια δίνουν και παίρνουν στους «πυκνοκατοικημένους» διαδρόμους του γηπέδου, ωστόσο επικρατεί ηρεμία καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας με δεδομένο και το γεγονός ότι οι χθεσινές ψηφοφορίες για τις αλλαγές στο καταστατικό του κόμματος πέρασαν με συντριπτική πλειοψηφία, ενώ οι τριβές μεταξύ των κεντρικών στελεχών κόπασαν μετά τη συμφωνία για τη διατύπωση της μη συνεργασίας με τη ΝΔ, που αποτελούσε και το βασικό αντικείμενο των διαφωνιών.

Ενδιαφέρον είναι πάντως και το γεγονός ότι ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης αποφάσισε να μην ολοκληρώσει το Συνέδριο με δική του ομιλία, όπως συνηθίζεται.



Σύμφωνα με πληροφορίες, η διατύπωση που τελικά επελέγη αναφέρει: «Ο διακηρυγμένος και αδιαπραγμάτευτος στόχος μας είναι μια νέα προοδευτική πορεία της χώρας, η οποία μπορεί να γίνει πραγματικότητα μόνο μέσα από την Πολιτική Αλλαγή και το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση. Προϋπόθεση για την Πολιτική Αλλαγή είναι η ήττα της ΝΔ, η ήττα της διαφθοράς, της αδιαφάνειας και της ανισότητας. Η Πολιτική Αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει με τη ΝΔ σε οποιονδήποτε κυβερνητικό ρόλο».



Πλέον, απομένει η ολοκλήρωση της ψηφοφορίας, ενώ στη συνέχεια θα ξεκινήσει η χρονοβόρα διαδικασία της καταμέτρησης, που αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρωί της Δευτέρας.



Κύριο «στοίχημα» είναι η πρωτιά στις εκλογές για την ΚΕ με αρκετούς να εκτιμούν ότι το νήμα θα κόψει πρώτη η Άννα Διαμαντοπούλου, ενώ ψηλά παίζουν επίσης και τα ονόματα του Κώστα Τσουκαλά και του Λευτέρη Καρχιμάκη. Σημαντικό είναι επίσης το ευρύτερο πολιτικό περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται τα στελέχη που τελικά θα εκλεγούν στη νέα ΚΕ, αφού αυτό θα καθορίσει εν πολλοίς και τις ισορροπίες για το επόμενο διάστημα.



Με ενδιαφέρον επίσης αναμένεται και η πρόταση που θα κάνει ο Νίκος Ανδρουλάκης για τη θέση του Γραμματέα του κόμματος, ο/η οποίος/α θα εκλεγεί από τη νέα ΚΕ κατά την πρώτη της συνεδρίαση. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις καταστατικές αλλαγές που εγκρίθηκαν χθες, θεσπίζεται ασυμβίβαστο για τη συμμετοχή του Γραμματέα σε εκλογές με σταυρό.

