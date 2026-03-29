Ανασκόπηση της κεντρικής ημέρας του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ: Η «Ενότητα» σε πρώτο πλάνο

Με κύριο μοτίβο την ανάγκη για ενότητα, αλλά και με πύρινες ομιλίες για τη δυναμική που θα αναπτύξει το ΠΑΣΟΚ το επόμενο διάστημα κύλησε η δεύτερη και κεντρική ημέρα των εργασιών του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ.



Σε όλη τη διάρκεια της ημέρας μίλησαν δεκάδες Σύνεδροι, πραγματοποιήθηκαν έξι παράλληλες συνεργασίες σε τραπέζια διαλόγου, ενώ τον λόγο πήραν σχεδόν όλα τα κεντρικά στελέχη του κόμματος, καθώς και οι δύο εν ζωή πρώην πρόεδροί του, ο Γιώργος Παπανδρέου και ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Στο τέλος της ημέρας έγιναν και οι κρίσιμες ψηφοφορίες για τις πολιτικές θέσεις, το πρόγραμμα και τις καταστατικές αλλαγές.



«Ενότητα, ενότητα, ενότητα» το τρίπτυχο των ομιλιών



Οι ομιλίες των κεντρικών στελεχών του κόμματος χαρακτηρίστηκαν από την επίκληση στο θέμα της ενότητας, η οποία αμφισβητήθηκε πολύ έντονα όλο το προηγούμενο διάστημα.



«Εδώ δεν ήρθαμε να σκοτωθούμε μεταξύ μας, ούτε να μετρήσουμε κουκιά», τόνισε ο Χάρης Δούκας. Ξεκαθάρισε τη θέση του ότι «η ενότητα δεν απειλείται, είναι δεδομένη. Αυτό που χρειάζεται είναι ομοψυχία. Αυτό δεν είναι προϊόν συμφωνιών κορυφής. Χρειάζεται σύνθεση απόψεων και σεβασμός σε κάθε στέλεχος. Να μην αντιμετωπίζεται με ψιθύρους όποιος φέρνει μια διαφορετική πρόταση».



Σε παρόμοιο κλίμα κινήθηκε και ο Παύλος Γερουλάνος, ο οποίος σχολίασε ότι το σύστημα, η οργάνωση και η ενότητα εξασφαλίζουν και τις πολιτικές νίκες. Όπως είπε χαρακτηριστικά, μέσω αυτών των προϋποθέσεων, θα μπορέσει να «ξυπνήσει ο γίγαντας ΠΑΣΟΚ».



Αντίστοιχα, και η Άννα Διαμαντοπούλου θύμισε ένα παλαιότερο πολιτικό σύνθημα του ΠΑΣΟΚ: «Το ΠΑΣΟΚ μια γροθιά για τη πρωτιά».

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο ίδιο κλίμα κινήθηκαν και οι ομιλίες των υπολοίπων συνέδρων.



Κομβικής σημασίας οι παρεμβάσεις των πρώην προέδρων



Στη διαδικασία μίλησαν και οι δύο πρώην πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Παπανδρέου και Ευάγγελος Βενιζέλος.



Μεταξύ άλλων ο κ. Παπανδρέου τόνισε ότι «την κρίση χρεοκοπίας δεν την έφερε το ΠΑΣΟΚ, αλλά «τα τεράστια ελλείμματα της ΝΔ», ότι «τα μνημόνια δεν ήταν αποτέλεσμα διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ -ήταν αποτέλεσμα χρόνων κατασπατάλησης και λεηλασίας από τη Δεξιά», ότι «η διαφθορά δεν άνθισε επί ΠΑΣΟΚ», αλλά «άνθισε και ανθίζει επί ΝΔ». Σχολίασε ότι «στην παραδοσιακή Αριστερά το γνώριζαν - και επέλεξαν να το συγκαλύψουν. Ξέπλυναν τη Δεξιά για να χτυπήσουν το ΠΑΣΟΚ». Τόνισε ότι «θέλουμε την ενότητα των ευρύτερων δημοκρατικών και προοδευτικών δυνάμεων. Όχι όμως στην βάση μιας ψεύτικης ανάγνωσης της ιστορίας».



Σημείωσε ότι «η παραδοχή της αλήθειας για την οικονομική και θεσμική κρίση στη χώρα μας πρέπει να αποτελέσει τη βάση για να μπορούμε να χτίσουμε νέα πορεία ενότητας» και ότι «θέλουμε τη συσπείρωση και την ενότητα των δημοκρατικών δυνάμεων της χώρας. Γιατί θέλουμε την αλλαγή, την πλειοψηφία του λαού που ξέρουμε ότι είναι προοδευτική. Δεν αντέχει ούτε ο λαός ούτε η χώρα τη διακυβέρνηση της ΝΔ». Είπε ότι «το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής μπορεί και πρέπει να διαμορφώσει το πλαίσιο και τις προϋποθέσεις για αυτή την ενότητα και συνεργασία - με όποιο οργανωτικό τρόπο μπορεί να προκύψει».



Από την πλευρά του ο Ευάγγελος Βενιζέλος τόνισε ότι «το μεγάλο στοίχημα είναι η σύναψη ενός νέου κοινωνικού συμβολαίου. Ελπίζω και εύχομαι το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της συγκυρίας αν θέλει να συναντηθεί με την Ιστορία». Παράλληλα, είπε ότι το ΠΑΣΟΚ «οφείλει να θέσει ως άμεσες και βασικές προγραμματικές προτεραιότητες της χώρας αυτές στις οποίες ήδη αναφέρθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης» και πρόσθεσε κωδικοποιώντας αυτές τις προτεραιότητες:

Η αναστύλωση των θεσμών.

Η αποκατάσταση των κρατικών λειτουργιών.

Η διασφάλιση της συνοχής της κοινωνίας, γιατί μέσα από το αίσθημα της αδικίας αναβλύζει οργή και ακατέργαστος λαϊκισμός που εμφανίζεται ως αντισυστημισμός που επιχαίρει για την απαξίωση των θεσμών.

Η αναπτυξιακή συστράτευση και συμπερίληψη, ο σεβασμός της εργασίας, της επιχειρηματικότητας και του διανοητικού και κοινωνικού κεφαλαίου που διαθέτει η χώρα.

Η επικαιροποίηση και εξειδίκευση μιας Στρατηγικής Εθνικής ασφάλειας ευρύτατης αποδοχής και συναίνεσης που αξιολογεί όλα τα δεδομένα με ιστορικότητα και διορατικότητα χωρίς να βασίζεται ούτε στην αναβλητικότητα, ούτε στα εξαρτημένα ανακλαστικά.

Έκανε δε, αναλυτική αναφορά στο θέμα της αναθεώρησης του Συντάγματος σχολιάζοντας ότι προϋπόθεση για να αναθεωρηθεί είναι να τηρείται.



«Το ΠΑΣΟΚ οφείλει έναντι της χώρας, όντας κόμμα ευθύνης και εξουσίας, να θέσει ως εκλογικό στόχο τη νίκη του, την καλύτερη δυνατή επίδοση που το καθιστά πρωταγωνιστή των εξελίξεων» τόνισε ο κ. Βενιζέλος προσθέτοντας «απευθυνόμαστε σε όλους τους πολίτες».



Υπογράμμισε, επίσης, ότι το ΠΑΣΟΚ «οφείλει να διασφαλίσει την πολιτική και προγραμματική του αυτονομία με ενότητα, σοβαρότητα και βαρύτητα προσώπων και θέσεων».



Οριστικό και αμετάκλητο το «όχι» στη ΝΔ



Το βασικό σημείο τριβής καθ' όλη τη διάρκεια του προσυνεδριακού διαλόγου ήταν το ζήτημα της ενδεχόμενης συνεργασίας με τη ΝΔ.



Με τον Χάρη Δούκα να «ηγείται» της πίεσης για λήψη απόφασης για ένα οριστικό «όχι» σε κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας, οι εσωκομματικές κόντρες μέχρι τώρα ήταν πολλές. Ωστόσο οι εξελίξεις της τελευταίας εβδομάδας, η κατάληξη σε μια διατύπωση που καλύπτει όλες τις πλευρές καθώς και η ρητή αναφορά του Νίκου Ανδρουλάκη στην ομιλία του την Παρασκευή άλλαξαν ραγδαία το κλίμα.



Είναι ενδεικτική η φράση του Παύλου Γερουλάνου στη χθεσινή διαδικασία: «Σωστός ο Χάρης που επέμεινε. Σωστός ο Πρόεδρος που το υιοθέτησε. Όχι μόνο διότι είναι κακό για το ΠΑΣΟΚ. Διότι είναι κάκιστο για την Πατρίδα».



Η διατύπωση του Κώστα Σκανδαλίδη που άλλαξε τα δεδομένα θα γίνει γνωστή στη σημερινή διαδικασία, όταν διαβαστεί και το τελικό κείμενο της πολιτικής απόφασης του Συνεδρίου.



Ωστόσο, το γενικότερο πνεύμα δείχνει ότι η πολιτική απόφαση θα «περάσει» χωρίς δυσκολίες. Άλλωστε αυτό έδειξαν και οι χθεσινοβραδινές ψηφοφορίες για κρίσιμα θέματα της λειτουργίας του κόμματος.



«Εύκολα» οι ψηφοφορίες



Στο τέλος της χθεσινής ημέρας έγιναν και οι κρίσιμες ψηφοφορίες για τις πολιτικές θέσεις, το πρόγραμμα και τις καταστατικές αλλαγές, οι οποίες μάλιστα κύλησαν ομαλά, χωρίς παρατράγουδα και με συντριπτικές πλειοψηφίες, όπου δεν υπήρχε ομοφωνία.



Πιο συγκεκριμένα, πέρασε ομόφωνα η απόφαση για τις πολιτικές θέσεις του κόμματος, καταλήγοντας οριστικά κατά της συγκυβέρνησης με τη ΝΔ.



Παράλληλα, εγκρίθηκε ομόφωνα και το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, το οποίο είχε παρουσιάσει αρχικά ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ.



Τέλος, εγκρίθηκαν με συντριπτική πλειοψηφία και οι καταστατικές αλλαγές, καθώς μειοψήφησαν μόλις 8 σύνεδροι.



Οι καταστατικές αλλαγές που εγκρίθηκαν αφορούν:



- Μετατροπή του ΠΑΣΟΚ σε ενιαίο κόμμα. Οι διαφορετικές τάσεις θα εκπροσωπούνται με ποσόστωση.



- Μπαίνει όριο στις θητείες που μπορούν να υπηρετήσουν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ

- Έως 5 πλήρεις θητείες για τους βουλευτές (σύνολο 20 χρόνια)

- Έως 3 πλήρεις θητείες για τους ευρωβουλευτές (σύνολο 15 χρόνια)

- Έως 4 θητείες (σύνολο 16 χρόνια) για εκλεγμένους σε ανώτατα συνδικαλιστικά όργανα.



- Ορίζεται ασυμβίβαστο στη συμμετοχή του Γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής με σταυρό στις εκλογές



- Ορίζεται ασυμβίβαστο όσων μελών του κόμματος συμμετέχουν σε αυτοδιοικητικά και συνδικαλιστικά ψηφοδέλτια που δεν στηρίζει το ΠΑΣΟΚ (αντάρτες). Αν το κάνουν τότε δεν μπορούν να είναι μέλη της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής.



- Στα αριστίνδην μέλη της Κ.Ε. προστίθενται εκ της θέσεώς τους ο Δήμαρχος Αθηναίων, οι πρώην γραμματείς του κόμματος και οι εκλεγμένοι περιφερειάρχες με το ΠΑΣΟΚ



- Συστήνονται 13 περιφερειακά συμβούλια



- Η ΚΕ μειώνεται από τα 300 μέλη στα 271



- Το Πολιτικό Συμβούλιο μειώνεται από τα 31 μέλη στα 23



Σημειώνεται ότι η πρόταση της ηγεσίας για διαρκές συνέδριο πριν τις εκλογές για την ανάδειξη προέδρου, όπου θα καθορίζονται οι υποψηφιότητες για την προεδρία με βάση το ποσοστό έγκρισης από το σώμα, τελικά δεν τέθηκε σε ψηφοφορία καθώς αποσύρθηκε μετά τις αντιδράσεις.

