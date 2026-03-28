Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: Εγκρίθηκαν οι αλλαγές για καταστατικό, πρόγραμμα και πολιτικές θέσεις
Τι αφορούν οι καταστατικές αλλαγές
Ομόφωνα εγκρίθηκε από το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ η απόφαση για τις πολιτικές θέσεις του κόμματος, καταλήγοντας σε οριστική απόφαση κατά της συγκυβέρνησης με τη ΝΔ.
Παράλληλα, εγκρίθηκε ομόφωνα το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, το οποίο είχε παρουσιάσει αρχικά ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ.
Παράλληλα, οι καταστατικές αλλαγές εγκρίθηκαν με συντριπτική πλειοψηφία, καθώς κατά ψήφισαν μόνο 8 σύνεδροι.
Οι καταστατικές αλλαγές που εγκρίθηκαν αφορούν:
- Μετατροπή του ΠΑΣΟΚ σε ενιαίο κόμμα. Οι διαφορετικές τάσεις θα εκπροσωπούνται με ποσόστωση.
- Μπαίνει όριο στις θητείες που μπορούν να υπηρετήσουν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ
- Ρυθμίζονται έως 5 πλήρεις θητείες για τους βουλευτές (σύνολο 20 χρόνια)
- Έως 3 πλήρεις θητείες για τους ευρωβουλευτές (σύνολο 15 χρόνια)
- Έως 4 θητείες (σύνολο 16 χρόνια) για εκλεγμένους σε ανώτατα συνδικαλιστικά όργανα.
- Ασυμβίβαστη είναι η συμμετοχή του Γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής με σταυρό στις εκλογές
- Ασυμβίβαστο όσων συμμετέχουν σε αυτοδιοικητικά και συνδικαλιστικά ψηφοδέλτια που δεν στηρίζει το ΠΑΣΟΚ. Δεν μπορούν να είναι μέλη της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής.
- Στα αριστίνδην μέλη της Κ.Ε. προστίθενται ο Δήμαρχος Αθηναίων, οι πρώην γραμματείς του κόμματος και οι εκλεγμένοι περιφερειάρχες με το ΠΑΣΟΚ
- Συστήνονται 13 περιφερειακά συμβούλια
- Η ΚΕ γίνεται 271 από 300 μέλη
- Το Πολιτικό Συμβούλιο γίνεται 23 από 31 μέλη.
