Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: Εγκρίθηκαν οι αλλαγές για καταστατικό, πρόγραμμα και πολιτικές θέσεις

Ομόφωνα εγκρίθηκε από το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ η απόφαση για τις πολιτικές θέσεις του κόμματος, καταλήγοντας σε οριστική απόφαση κατά της συγκυβέρνησης με τη ΝΔ.

Παράλληλα, εγκρίθηκε ομόφωνα το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, το οποίο είχε παρουσιάσει αρχικά ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ.

Παράλληλα, οι καταστατικές αλλαγές εγκρίθηκαν με συντριπτική πλειοψηφία, καθώς κατά ψήφισαν μόνο 8 σύνεδροι.

Οι καταστατικές αλλαγές που εγκρίθηκαν αφορούν:

Μετατροπή του ΠΑΣΟΚ σε ενιαίο κόμμα. Οι διαφορετικές τάσεις θα εκπροσωπούνται με ποσόστωση.

Μπαίνει όριο στις θητείες που μπορούν να υπηρετήσουν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ

Ρυθμίζονται έως 5 πλήρεις θητείες για τους βουλευτές (σύνολο 20 χρόνια)

Έως 3 πλήρεις θητείες για τους ευρωβουλευτές (σύνολο 15 χρόνια)

Έως 4 θητείες (σύνολο 16 χρόνια) για εκλεγμένους σε ανώτατα συνδικαλιστικά όργανα.

Ασυμβίβαστη είναι η συμμετοχή του Γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής με σταυρό στις εκλογές

Ασυμβίβαστο όσων συμμετέχουν σε αυτοδιοικητικά και συνδικαλιστικά ψηφοδέλτια που δεν στηρίζει το ΠΑΣΟΚ. Δεν μπορούν να είναι μέλη της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής.

Στα αριστίνδην μέλη της Κ.Ε. προστίθενται ο Δήμαρχος Αθηναίων, οι πρώην γραμματείς του κόμματος και οι εκλεγμένοι περιφερειάρχες με το ΠΑΣΟΚ

Συστήνονται 13 περιφερειακά συμβούλια

Η ΚΕ γίνεται 271 από 300 μέλη

Το Πολιτικό Συμβούλιο γίνεται 23 από 31 μέλη.

