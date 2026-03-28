Συνάντηση Γεραπετρίτη με τον στρατάρχη Χαφτάρ στη Βεγγάζη – Στο επίκεντρο μεταναστευτικό και ΑΟΖ

Αναδείξαμε από κοινού την αξία να υπάρξει μια οριοθέτηση μεταξύ της Ελλάδος και της Λιβύης σε ό,τι αφορά τις θαλάσσιες ζώνες, είπε ο Γιώργος Γεραπετρίτης

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης στη συνάντηση με τον Χαλίφα Χαφτάρ. 28 Μαρτίου 2026

Υπουργείο Εξωτερικών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης συναντήθηκε με τον στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ στη Βεγγάζη, όπου συζήτησαν το μεταναστευτικό και την οριοθέτηση ΑΟΖ μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης.
  • Εγκαινιάστηκε το νέο κτήριο του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στη Βεγγάζη, ενισχύοντας τις διμερείς σχέσεις και την παρουσία της Ελλάδας στην περιοχή.
  • Συζητήθηκε η ενίσχυση της συνεργασίας για την καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης μέσω ανταλλαγής τεχνογνωσίας και παροχής μέσων, με τη συμβολή της Ελλάδας και της ΕΕ.
  • Τονίστηκε η σημασία της οριοθέτησης της ΑΟΖ και της υφαλοκρηπίδας με βάση το Διεθνές Δίκαιο, ώστε να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των γειτονικών χωρών της Μεσογείου.
  • Υπογραμμίστηκε η ανάγκη διατήρησης και αναβάθμισης των διμερών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης, με ενεργή παρουσία της Ελλάδας στη Λιβύη.
Snapshot powered by AI

Συνάντηση με τον στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ είχε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στη Βεγγάζη της Λιβύης. Επί τάπητος τέθηκαν το μεταναστευτικό αλλά και η οριοθέτηση ΑΟΖ μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης.

«Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα για την Ελλάδα, για τις σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης, αλλά και για το αποτύπωμα της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή και τον κόσμο. Σήμερα εγκαινιάζουμε το νέο κτήριο του Γενικού Προξενείου μας στη Βεγγάζη, ένα κτήριο, το οποίο είναι πραγματικό κόσμημα για την περιοχή. Η ελληνική σημαία υψώνεται πλέον περήφανη εδώ, στο κέντρο της Βεγγάζης. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να αποτυπώνεται αυτή η σχέση και σε νέες σημαντικές υποδομές», είπε ο Γιώργος Γεραπετρίτης.

«Σήμερα είχα την ευκαιρία να συναντήσω τους ανώτατους αξιωματούχους της ανατολικής Λιβύης, τον Στρατάρχη Χαφτάρ, όπως επίσης και τον Πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Διεθνούς Συνεργασίας της Βουλής των Αντιπροσώπων και Πρόεδρο της Επιτροπής Δεσμευμένων Περιουσιακών Στοιχείων της Λιβύης. Στις συναντήσεις αυτές αποτυπώθηκε το πολύ θετικό κλίμα, το οποίο υπάρχει στις διμερείς μας σχέσεις», σημείωσε ο υπουργός Εξωτερικών.

Και συνέχισε: «Ιδιαίτερα, αποδώσαμε έμφαση στο κεφάλαιο που αφορά το διμερές εμπόριο. Σημαντικές ελληνικές επενδύσεις ήδη αναπτύσσονται στην ανατολική Λιβύη που αναδεικνύουν και την πολύ μεγάλη σημασία του εμπορίου. Η Λιβύη είναι η πιο κοντινή χώρα της Μεσογείου προς την Ελλάδα και είναι εξαιρετικά σημαντικό να αναπτύσσονται αυτές οι εμπορικές δραστηριότητες».

«Κάναμε ιδιαίτερη αναφορά στο ζήτημα της καταπολέμησης της παράτυπης μετανάστευσης. Υπάρχει μια καλή συνεργασία, η οποία θα αναβαθμιστεί ακόμη περισσότερο και με ανταλλαγή τεχνογνωσίας και με την παροχή μέσων και υποδομών, έτσι ώστε να μπορεί να ελεγχθεί το φαινόμενο. Η Λιβύη βρίσκεται σε μια γεωγραφία εξαιρετικά δύσκολη, σε μια γεωγραφία, στην οποία ενδημούν πόλεμοι, ένοπλες συρράξεις και αυτό καθιστά εξαιρετικά δύσκολο τον έλεγχο των ανθρώπινων ροών. Η Ελλάδα θα συμβάλλει στο κεφάλαιο αυτό, όπως και η Ευρωπαϊκή Ένωση», υπογράμμισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης.

«Αναδείξαμε από κοινού την αξία να υπάρξει μια οριοθέτηση μεταξύ της Ελλάδος και της Λιβύης σε ό,τι αφορά τις θαλάσσιες ζώνες, ειδικότερα την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη και την υφαλοκρηπίδα. Με βάση το Διεθνές Δίκαιο, είναι σημαντικό χώρες γειτονικές, χώρες, οι οποίες μοιράζονται τη Μεσόγειο, να μπορούν να έχουν αυτή τη συνεργασία, ιδιαίτερα σε εποχές εξαιρετικά δύσκολες, με πολέμους, οι οποίοι μαίνονται στην περιοχή μας, με μια Μέση Ανατολή, η οποία φλέγεται», ανέφερε.

«Ελλάδα και Λιβύη πρέπει να διατηρήσουν και να αναβαθμίσουν το επίπεδο αυτό. Τον τελευταίο χρόνο έχουμε ιδιαίτερα αναβαθμίσει τη σχέση με τις επισκέψεις, τις οποίες έχουμε ανταλλάξει. Πρόθεσή μας είναι η Ελλάδα να είναι ενεργητικά παρούσα στη Λιβύη και για αυτό θα μεριμνήσουμε», είπε ο υπουργός Εξωτερικών.

Τέλος ευχαρίστησε την ελληνική κοινότητα Βεγγάζης για την ανοικοδόμηση του ελληνικού Γενικού Προξενείου.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
