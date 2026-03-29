Το βίντεο του Νίκου Ανδρουλάκη στο TikTok: Οι καφέδες, το γιουβέτσι και το Spotify

Με αφορμή τις εργασίες του 4ου Τακτικού Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης επέλεξε έναν πιο χαλαρό και άμεσο τρόπο επικοινωνίας μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok.

Σε μια ανάρτηση που τιτλοφορείται «Μια ερώτηση για τον πρόεδρο», ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης δέχεται μια σειρά από ερωτήματα από νέους, αποκαλύπτοντας μικρές, καθημερινές λεπτομέρειες.

Μέσα από το βίντεο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μιλά για τις συνήθειες του, όπως την ενδυματολογική επιλογή παπουτσιών για το συνέδριο, καθώς και τον αριθμό των καφέδων που καταναλώνει κατά τη διάρκεια της ημέρας. Απαντώντας, μάλιστα, στο πώς προτιμά να ενημερώνεται –ανάμεσα στην πλατφόρμα του TikTok ή τις ενημερωτικές ιστοσελίδες– διευκρίνισε ότι η συνήθειά του είναι να «σκρολάρει μεταξύ των sites». Επιπλέον, αποκάλυψε ποιο emoji χρησιμοποιεί περισσότερο στις εσωκομματικές συνομιλίες του στο WhatsApp, παρουσιάζοντας το προσωπικό του avatar.

Μια από τις πιο προσωπικές στιγμές του σύντομου βίντεο ήταν η αναφορά του σε ένα πρόσφατο, χαρακτηριστικό «όχι» που χρειάστηκε να πει. Όπως εξήγησε, η συγκεκριμένη άρνηση αφορούσε ένα μήνυμα που δέχθηκε από τη μητέρα του, την κυρία Πόπη, η οποία τον ρώτησε αν θα ήθελε να του ετοιμάσει «ελαφρύ γιουβέτσι» για το μεσημεριανό του γεύμα. Με την ίδια διάθεση απάντησε και στην ερώτηση σχετικά με το τι θα επιλέξει να κάνει μόλις ολοκληρώσει την ομιλία του, «βρώμικο ή ξεκούραση;», δίνοντας τη λακωνική απάντηση: «Δίαιτα».

Στο πλαίσιο των ερωτήσεων, δεν έλειψαν και εκείνες με έμμεσο πολιτικό περιεχόμενο. Κληθείς να κατονομάσει ποιο θεωρεί το απόλυτο «red flag» στην πολιτική σκηνή, η απάντησή του ήταν άμεση: «Το να μην είναι green flag». Παράλληλα, όταν ρωτήθηκε με ποιο τραγούδι θα ταύτιζε το ΠΑΣΟΚ αν το κόμμα ήταν playlist στο Spotify, ο Νίκος Ανδρουλάκης επέλεξε τον τίτλο «Chase the sun».

Η ανάρτηση ολοκληρώνεται υπενθυμίζοντας το κεντρικό σύνθημα του συνεδρίου: «Μαζί κερδίζουμε την Ελλάδα που αξίζουμε»

