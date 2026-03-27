Οριστικό τέλος σε κάθε σενάριο συνεργασίας με τη ΝΔ από τον Ανδρουλάκη

Υπό τους ήχους του ανεπίσημου ύμνου του ΠΑΣΟΚ «Καλημέρα Ήλιε», ανέβηκε στο βήμα του Συνεδρίου ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης, καταχειροκροτούμενος από τους περίπου 5.000 συνέδρους που βρέθηκαν στο στάδιο Τάε Κβο Ντο στο Φάληρο για το κρίσιμο συνέδριο του κόμματος.

Η ατμόσφαιρα ενθουσιασμού που δημιουργήθηκε θύμιζε περισσότερο κεντρική προεκλογική ομιλία, γεγονός που έκανε τον Γραμματέα της ΚΟΕΣ Γιάννη Βραδακαστάνη να κάνει λόγο για την πιο σημαντική στιγμή στην μακρά πορεία του στο ΠΑΣΟΚ και να αναγκαστεί αν διακόψει την εισαγωγική του ομιλία λόγω της συγκίνησης που ένιωθε.

Η ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ είχε πολύ μεγάλη ένταση, σε μια προσπάθεια να αποτυπωθεί η πρόθεση της Χαριλάου Τρικούπη το συνέδριο να αποτελέσει «βατήρα» προς τις εκλογές και όχι χώρο εσωκομματικών αντιπαραθέσεων.

Πρώτη ημέρα εργασιών του 4ου τακτικού Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής / EUROKINISSI

Μάλιστα, έδωσε το στίγμα και για το γενικότερο επίδικο που μέχρι πριν μία εβδομάδα φαινόταν ότι θα αποτελέσει σημείο τριβής μεταξύ των διαφορετικών αντιλήψεων μέσα στο κόμμα για το θέμα των συνεργασιών.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ξεκαθάρισε ευθύς εξαρχής:

«Όποιος πιστεύει ότι υπάρχει σενάριο συνεργασίας με αυτούς που οργάνωσαν την ηθική και πολιτική μου εξόντωση, βρίσκεται εκτός πραγματικότητας. Στόχος της παράταξης δεν είναι η συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, αυτό είναι κάτι απλό και αυτονόητο. Στόχος της παράταξης μας είναι να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία και σε αυτόν τον αγώνα πρέπει να δώσετε όλες σας τις δυνάμεις», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ανδρουλάκης δεχόμενος θερμό χειροκρότημα.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης / Eurokinissi

Σκληρή επίθεση για υποκλοπές και σκάνδαλα

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ομιλίας του εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση στη ΝΔ για τα σκάνδαλα, αλλά και κυρίως για την υπόθεση των υποκλοπών.

«Ποιο πολιτικό ήθος υπαγορεύει άραγε να στήνεις από την πρώτη σου μέρα στο Μαξίμου έναν παρακρατικό μηχανισμό παρακολούθησης πολιτικών αντιπάλων αλλά και της μισής κυβέρνησης; Καμία αξία, μόνο κατάχρηση εξουσίας, απαξίωση της λογοδοσίας και της ίδιας της δημοκρατίας», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ σε άλλο σημείο είπε: «Προσβάλλουν τη νοημοσύνη μας, όταν μιλάνε για «αδιάφορη» υπόθεση που αφορά «ιδιώτες». Είναι «αδιάφορη υπόθεση» ότι τέσσερις αρχηγοί των Ενόπλων Δυνάμεων της πατρίδας μας παγιδεύτηκαν από έναν απόστρατο συνταγματάρχη του Ισραήλ; Τι μήνυμα στέλνετε στις γειτονικές χώρες; Τι μήνυμα στέλνετε στον ελληνικό λαό για την ασφάλεια της χώρας; Ποιοι είναι τελικά, κ. Μητσοτάκη, οι «πατριώτες της φακής»; Τελικά πατρίδα για εσάς είναι μόνο η καρέκλα της εξουσίας. Μετά την ιστορική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου το απόστημα έσπασε. Οι καταδικασμένοι «ιδιώτες» σάς απειλούν. Εκβιάζουν δημοσίως τον «Νίξον» του ελληνικού Μαξίμου-gate!»

Στο ίδιο πλαίσιο αναφέρθηκε και σε άλλες υποθέσεις, όπως αυτή του ΟΠΕΚΕΠΕ: «Με ποιο πολιτικό ήθος γράφεις στα παλιά σου τα παπούτσια συνεχείς δικογραφίες της ευρωπαϊκής δικαιοσύνης απαγορεύοντας τη διερεύνηση των ευθυνών των υπουργών σου στην τραγωδία των Τεμπών και στον ΟΠΕΚΕΠΕ; Είναι άραγε πολιτικό ήθος να σε έχει ενημερώσει εξαρχής ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ για τη λεηλασία των επιδοτήσεων από τις γαλάζιες συμμορίες και εσύ επί 5 χρόνια να τους επιτρέπεις να κλέβουν τον κόπο των τίμιων αγροτών; Όλα αυτά αποδεικνύουν ότι η Νέα Δημοκρατία είναι αμετανόητη, το κόμμα που οδήγησε τη χώρα στην οδυνηρή περιπέτεια της χρεοκοπίας και των μνημονίων, συνεχίζει στον ίδιο κατήφορο. Μπροστά στην εξουσία θυσιάζουν τα πάντα».

Αναφερόμενος στα εθνικά θέματα και τις ραγδαίες εξελίξεις στα πολεμικά μέτωπα, ο κ. Ανδρουλάκης σχολίασε ότι «ο κόσμος γύρω μας αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Γι’ αυτό πρέπει να έχουμε συνεχώς τα μάτια μας στραμμένα στη μεγάλη εικόνα που διαμορφώνεται σε παγκόσμιο επίπεδο. Ζούμε σε μια ιστορική καμπή όχι απλώς επειδή υπάρχουν πόλεμοι, κρίσεις και εντάσεις , γιατί αυτά υπήρχαν και πριν. Αλλά γιατί αλλάζει κάτι βαθύτερο: οι ίδιοι οι κανόνες του παιχνιδιού, κανόνες που όταν σταματήσουν να υπάρχουν οι μόνοι κερδισμένοι είναι οι ισχυροί. Ποιο είναι το βασικό χαρακτηριστικό της εποχής μας; Είναι η σύγκρουση δύο μεγάλων τάσεων. Από τη μία είναι η τάση του αυταρχισμού, της μισαλλοδοξίας και της επιθετικότητας. Αυτή που εκφράζουν ανελεύθερα καθεστώτα αλλά και πολιτικές δυνάμεις σε δημοκρατικές χώρες του δυτικού κόσμου. Μας προτείνουν να υψώσουμε τείχη, να περιορίσουμε τη συνεργασία, να φοβηθούμε μια ανοιχτή κοινωνία, μια άποψη που παρουσιάζεται μάλιστα ως επιλογή ασφάλειας, αλλά στην πραγματικότητα οδηγεί νομοτελειακά στην απομόνωση και την παρακμή», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι πλέον «η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση δεν είναι ούτε ιδεολογική εμμονή ούτε πολυτέλεια, αλλά όρος επιβίωσης. Είναι πατριωτική επιλογή».

Παράλληλα ταύτισε την πορεία του ΠΑΣΟΚ με την «άλλη τάση», όπως είπε, αυτή της «ελευθερίας, της δημοκρατίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης».

«Στεκόμαστε σταθερά στην όχθη του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είτε μιλάμε για τον πόλεμο στην Ουκρανία, το τρομοκρατικό χτύπημα στο Ισραήλ, τη σφαγή στη Γάζα είτε για τη νέα σύρραξη στη Μέση Ανατολή. Και αυτό απαιτεί θάρρος και στάση αξιακή», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επέμεινε πολύ στο μοτίβο της αναφοράς στην αξιακή ανωτερότητά του από τη ΝΔ. Όπως είπε, «πολιτική χωρίς αξίες και ηθική, είναι απλά διαχείριση. Είναι εξουσία για την εξουσία που καταλήγει στη διαφθορά. Πολιτική χωρίς αξίες και ηθική είναι το "επιτελικό" κράτος της Νέας Δημοκρατίας που μετατράπηκε σε πελατειακό παρακράτος. Πολιτική χωρίς αξίες είναι να εξασφαλίζεις ένα κλειστό σύστημα συμφερόντων που με τη σειρά του σε στηρίζει αδιαφορώντας για την κοινωνική πλειοψηφία. Ποιο πολιτικό ήθος υπαγορεύει άραγε να στήνεις από την πρώτη σου μέρα στο Μαξίμου έναν παρακρατικό μηχανισμό παρακολούθησης πολιτικών αντιπάλων αλλά και της μισής κυβέρνησης; Καμία αξία, μόνο κατάχρηση εξουσίας, απαξίωση της λογοδοσίας και της ίδιας της δημοκρατίας».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έκλεισε την ομιλία του απαριθμώντας τις κατηγορίες των πολιτών στους οποίους απευθύνεται το ΠΑΣΟΚ, παρουσιάζοντας ταυτόχρονα και τις προτάσεις του κόμματος με βάση το πρόγραμμά του ως απάντηση για τις αγωνίες κάθε κοινωνικής ομάδας.

Καταλήγοντας, τόνισε ότι «χρέος μας είναι το ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΘΕΛΩ της πολιτικής αλλαγής, να το μετατρέψουμε σε ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΠΟΡΩ. Το όνομά μας, τα σύμβολά μας, τα χρώματα και οι μουσικές μας, οι ιδέες, οι αξίες και οι αρχές μας, οι Διακηρύξεις μας, τα έργα και οι ημέρες μας, δεν είναι απλώς συναισθηματικές αναφορές του χθες. Έχουν βαθιά διαχρονική κοινωνική και πολιτική αξία. Απέναντι μας έχουμε μια εξουσία αδίστακτη, που βρίσκει συνεχώς καταφύγιο στον διχασμό και τον κοινωνικό αυτοματισμό».

