«Εκεχειρία» μεταξύ Ανδρουλάκη και Δούκα μια ανάσα πριν το Συνέδριο; Σήμερα η έναρξη των εργασιών

Η πολεμική ορολογία που κυριαρχεί στον δημόσιο λόγο, εξαιτίας της μεγάλης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, φαίνεται πως ανταποκρίνεται και στις εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ.

Από εκεί λοιπόν που τα στελέχη βρίσκονταν στα «χαρακώματα», συνεχώς σε «θέσεις μάχης» και «βομβάρδιζαν» με δηλώσεις που ενίσχυαν τον «εσωκομματικό πόλεμο».



Έτσι λοιπόν, λίγες μόνο ώρες πριν την έναρξη του Συνεδρίου, ένα από τα μεγαλύτερα εσωκομματικά μέτωπα, αυτό του προέδρου του κόμματος Νίκου Ανδρουλάκη με τον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα, φαίνεται να βαίνει προς ανακωχή.



«Κλειδί», είναι η διατύπωση που θα προταθεί να ενταχθεί στη τελική απόφαση σχετικά με ενδεχόμενη συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ.



Μέχρι τώρα ο κ. Δούκας επέμενε ότι θα κατεβάσει ψήφισμα στο Συνέδριο, ώστε να υπάρξει ρητή απόφαση ότι το ΠΑΣΟΚ δε θα συνεργαστεί επουδενί λόγο με τη ΝΔ μετά τις εκλογές.



Όμως με την «τρίπλα» Ανδρουλάκη και τη διατύπωση που επεξεργάζεται ο Κώστας Σκανδαλίδης, επιχειρείται να ικανοποιηθεί η πλευρά του δημάρχου Αθηναίων, χωρίς να χρειαστεί να κατεβάσει ψήφισμα, και ταυτόχρονα χωρίς να απομακρύνει τις πιο μετριοπαθείς φωνές που θέλουν να αφήσουν ανοιχτές χαραμάδες.



Μια «γεύση» έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την συνεδρίαση της ΠΓ του κόμματος πριν λίγες μέρες, όταν είπε ότι «πολιτική αλλαγή σημαίνει στρατηγική ήττα της Νέας Δημοκρατίας και της πολιτικής της. Πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να γίνει με τη Νέα Δημοκρατία σε οποιονδήποτε κυβερνητικό ρόλο. Πολιτική αλλαγή σημαίνει νίκη απέναντι στις ανισότητες, νίκη απέναντι στη διαφθορά, νίκη απέναντι στην αδιαφάνεια. Αυτό είναι το έργο της Νέας Δημοκρατίας και αυτό το έργο πρέπει να καταδικαστεί και να ηττηθεί».

Πώς απαντάει ο Δούκας





Η αλλαγή στάσης της ηγεσίας, η οποία μέχρι πρόσφατα απέρριπτε κάθε ενδεχόμενο ρητού αποκλεισμού της συνεργασίας με τη ΝΔ, φαίνεται πως έφερε την πλευρά Δούκα σε μια περίπλοκη θέση.



Αναλόγως με τη διατύπωση, ενδεχομένως η κατάθεση δικού του ψηφίσματος στο Συνέδριο να χάσει την αξία του και συνεπώς να μην καταφέρει να καταγράψει μια ηχηρή εσωκομματική μειοψηφία εντός του κόμματος που θα έφερνε τον ίδιο σε ενισχυμένη θέση εντός του κόμματος.



Από την άλλη, πολιτικά ο κ. Δούκας θα μπορούσε να ισχυριστεί πως η ηγεσία μεταστράφηκε ακολουθώντας τελικά τις προτάσεις που κατέθετε ο ίδιος στον δημόσιο και τον εσωκομματικό διάλογο το τελευταίο διάστημα.



Σε κάθε περίπτωση, αν και ξεκαθαρίζει ότι η πρόθεση της ηγεσίας βρίσκεται σε θετική κατεύθυνση, ο Χάρης Δούκας δε βιάζεται να δηλώσει «ικανοποιημένος», σε μια προσπάθεια να φέρει την τελική διατύπωση όσο το δυνατόν πιο κοντά στην πολιτική θέση που έχει εκφράσει.



Σε χθεσινή του συνέντευξη στο Mega, ο κ. Δούκας τονίζει ότι «ο Κώστας ο Σκανδαλίδης έβαλε ένα νέο άρθρο που είναι πολύ σημαντικό, θετικό βήμα στην πολιτική διακήρυξη, το άρθρο αν δεν κάνω λάθος 13 στο κεφάλαιο «Πολιτική Αλλαγή», που ας το πούμε έτσι, βάζει το πλαίσιο που έβαζα και εγώ. Προσπαθεί, δηλαδή, να αποτυπώσει ότι ιδεολογικός μας αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία, ότι το ζήτημα αυτό είναι ταυτοτικό. Λέω εκφράσεις που είναι πολύ σημαντικές που τις έλεγα και εγώ και μετά διαμορφώνει μια διατύπωση αρκετά περιφραστική για να αποτυπώσει το «καμία συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία». Ε, εντάξει, θα μπορούσε να πει καμία συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία ή θα μπορούσε να πει - έχω ακούσει κι άλλες διατυπώσεις - ότι αν δεν είμαστε πρώτο κόμμα δεν θα μπούμε στη συγκυβέρνηση ή θα μείνουμε στην αντιπολίτευση».



Μάλιστα, σε άλλο σημείο της συνέντευξης αναφέρει:



«Είναι πάρα πολύ σημαντικό να είναι ρητή και κατηγορηματική η δέσμευση και να την υποστηρίξουμε όλοι. Τα συνέδρια έχουν αποφάσεις. Έτσι δεν είναι; Και λέω μια πολύ κρίσιμη απόφαση είναι αυτή. Μου έλεγαν "Χάρη, αυτό που λες γιατί το βάζεις, είναι εμμονικό;". Μα μπήκε».

Τα επίδικα του Συνεδρίου

Παράλληλα με το βασικό επίδικο του Συνεδρίου πάντως που θα είναι οι μετεκλογικές συνεργασίες, στο προσκήνιο βρίσκονται και οι εσωκομματικές ισορροπίες της επόμενης μέρας.



Ο Μανώλης Χριστοδουλάκης φαίνεται ότι βγήκε ιδιαίτερα ενισχυμένος από τις εκλογές ανάδειξης συνέδρων, κάτι που θα αποτυπωθεί και στα όργανα που θα προκύψουν από τη διαδικασία του Συνεδρίου.



Αντίστοιχα, ισχυρή καταγραφή, ειδικά στην εκλογή της νέας Κεντρικής Επιτροπής θα επιχειρήσει να σημειώσει και η Άννα Διαμαντοπούλου.



Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι στα βασικά επίδικα του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ είναι και τα θέματα του καταστατικού, αλλά και αυτό της ενοποίησης της συμμαχίας (ΚΙΝΑΛ), σε ένα ενιαίο κόμμα, ώστε αν υπάρξει νίκη του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές να πάρει το bonus των 50 εδρών.

Οι... καλεσμένοι

Στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ θα παραβρεθούν πάντως και θα απευθύνουν χαιρετισμό, τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ, όσο και η ΝΕΑΡ, παρά την άρνησή τους να λάβουν μέρος στο τραπέζι συζήτησης που ήθελε να διοργανώσει στο περιθώριο του Συνεδρίου ο Νίκος Ανδρουλάκης.



Μάλιστα, η ΝΕΑΡ θα εκπροσωπηθεί από τον εκτελών χρέη προέδρου, Γραμματέα του κόμματος, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, ενώ τον ΣΥΡΙΖΑ θα εκπροσωπήσει ο Διονύσης Καλαματιανός.



Μάλιστα, ο Σωκράτης Φάμελλος με επιστολή του προς τον Νίκο Ανδρουλάκη, ξεκαθαρίζει ότι αν και δε θεωρεί ότι ένα τραπέζι διαλόγου θα ήταν αποτελεσματικό αν γινόταν στο πλαίσιο μιας εσωκομματικής διαδικασίας, εντούτοις ξεκαθαρίζει ότι «θα ανταποκριθούμε θετικά σε οποιοδήποτε άλλο δημόσιο επίπεδο διαλόγου επιθυμεί να διοργανώσει στο μέλλον, είτε το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής, είτε άλλο προοδευτικό κόμμα ή κίνηση και θα αναλάβουμε και εμείς αντίστοιχες πρωτοβουλίες».



Το πρόγραμμα

Η Χαριλάου Τρικούπη έδωσε στη δημοσιότητα χθες το πρόγραμμα του Συνεδρίου που ξεκινά σήμερα το απόγευμα με την καθιερωμένη ομιλία του προέδρου του κόμματος



Το πρόγραμμα του Συνεδρίου έχει ως εξής:



Παρασκευή 27/03



12:00-18:00 Διαπίστευση συνέδρων

18:00 Έναρξη συνεδρίου

- Καλωσόρισμα Γιάννη Βαρδακαστάνη, Γραμματέα ΚΟΕΣ

-Συγκρότηση προεδρείου 4ου Τακτικού Συνεδρίου & Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής

- Ομιλία Νίκου Ανδρουλάκη, Προέδρου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής,

- Μηνύματα σοσιαλιστών ηγετών

- Χαιρετισμοί εκπροσώπων πολιτικών κομμάτων

- Ομιλίες συνέδρων στην ολομέλεια



Σάββατο 28/03



09:00 – 22:00: Ομιλίες συνέδρων στην ολομέλεια

10:30 – 11:00: Εισηγήσεις

• Πρόγραμμα: Λευτέρης Καρχιμάκης, Συντονιστής Προγράμματος ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής

• Λειτουργία οργανώσεων – Καταστατικό: Ηρακλής Δρούλιας, Γραμματέας Οργανωτικού Σχεδιασμού ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής

• Εθνική Στρατηγική: Δημήτρης Μάντζος, Βουλευτής Επικρατείας ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, μέλος Π.Γ. Κ.Ο.Ε.Σ.



12:30 Ομιλία Γιώργου Παπανδρέου, πρώην Πρωθυπουργού και πρώην Προέδρου ΠΑΣΟΚ



13:00 Ομιλία Ευάγγελου Βενιζέλου, πρώην Αντιπροέδρου Κυβέρνησης και πρώην Προέδρου ΠΑΣΟΚ



Παράλληλες Θεματικές Συζητήσεις

*Αίθουσα Προθερμαντηρίου

11:00 Συνταγματική Αναθεώρηση

Συντονιστής: Παναγιώτης Δουδωνής, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ-Κινημα Αλλαγής

• Γεωργάκη Κωνσταντίνα, Γραμματέας Τομέα Θεσμών ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, επίκουρη Καθηγήτρια Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου ΑΠΘ

• Κακλαμάνης Χρήστος, Γραμματέας Τομέα Δικαιοσύνης ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής

• Καραμπατζός Αντώνης, Καθηγητής, ΕΚΠΑ

• Λιακούλη Ευαγγελία, Βουλευτής Λάρισας και υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Δικαιοσύνης και Θεσμών ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής

• Παπαδοπούλου Λίνα, Αν. Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ

• Παπασπύρου Νίκος, Αν. Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου, Νομική Σχολή Αθηνών



14:00 Άμυνα και Εξωτερική Πολιτική: Η Ελλάδα σε κρίσιμο γεωπολιτικό σταυροδρόμι. Ευρώπη, ανατολική Μεσόγειος, Βαλκάνια

Συντονιστές: Δημήτρης Μάντζος, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ-Κινημα Αλλαγής – Μιχάλης Κατρίνης, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ-Κινημα Αλλαγής

Παρέμβαση: Γιώργος Πεταλωτής, Γραμματέας Τομέα Άμυνας

• Καραγιάννης Μάνος, Καθηγητής Διεθνούς Ασφάλειας, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας & King College

• Κενεβέζος Κυριάκος, πρώην Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου, πρώην πρέσβης

• Μανιάτης Γιάννης, Ευρωβουλευτής, Αντιπρόεδρος της ευρωομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

• Μπεγλίτης Πάνος, πρώην Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Πρέσβης ε.τ.

• Περράκης Στέλιος, ομότιμος Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου

• Φαραντούρης Νίκος, Ευρωβουλευτής

• Χρονόπουλος Δημήτρης, Πρέσβης ε.τ.



*Αίθουσα 15

10:00 Ο Ελληνισμός πέρα από τα σύνορα: Ισχυρή Ομογένεια, Ισχυρή Ελλάδα

Συντονιστής: Γιώργος Νικητιάδης, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής

Παρέμβαση: Βασίλης Βούλγαρης Γραμματέας Τομέα Απόδημου Ελληνισμού

• Δημητρακούδη Ελεάννα, Σύμβουλος στην Ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

• Παππάς Γιώργος, Πρόεδρος Ξένων Ανταποκριτών στη Γερμανία, ανταποκριτής της ΕΡΤ στο Βερολίνο

• Τσιτσίνγκος Νίκος, πρώην μέλος Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού

• Φρονιμάκης Νίκος, Αν. Γραμματέας Τομέα Απόδημου Ελληνισμού



12:00 Εργασία και Δικαιώματα στη ψηφιακή εποχή: Εκπροσώπηση, Ισότητα, Συμπερίληψη – Brain Drain

Συντονιστές: Παύλος Χρηστίδης, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής – Κατερίνα Καζάνη, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής

Παρεμβάσεις:

• Δήμας Νίκος, Γραμματέας Τομέα Εργασίας ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής

• Μότσιος Γιώργος, Συντονιστής Δικτύων Συνδικαλιστικού

• Μπέκου Έφη, Γραμματέας Τομέα Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

• Σαλτερή Νάντια, Γραμματέας Τομέα Ισότητας



Ενότητα 1η:

• Λινού Αθηνά, Καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών - Βουλευτής

• Μαλαγαρδή Αθηνά, Δικηγόρος - Μεσολαβήτρια συλλογικών διαφορών εργασίας στον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας (Ο.ΜΕ.Δ.)

• Μπουλέρος Γιάννης, Πρόεδρος Εργαζομένων στα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης

Ενότητα 2η:

• Κουστένη Σταυρούλα, Αρμόδια για θέματα ισότητας γυναικών με αναπηρία, ΕΣΑμεΑ

• Μαρκογιαννάκη Όλγα, αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής - μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου των Γυναικών του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος (PES Women)

• Μπέκα Γεωργία, ασκούμενη δικηγόρος πρώην Αντιπρόεδρος Ένωσης Νέων Νομικών - Elsa Greece

• Φωτεινόπουλος Βασίλης, Μέλος Δ.Σ. Ομοσπονδίας Ελληνικών Συλλόγων & Κοινοτήτων Σουηδίας, αν. Γραμματέας Τομέα Απόδημου Ελληνισμού ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής



14:00 Συμπαράταξη δυνάμεων στην πορεία προς τις εκλογές

Συντονιστής: Κώστας Σκανδαλίδης, πρώην Υπουργός

• Καρκούλια Ζωή, δημόσιος υπάλληλος

• Πανούσης Γιάννης, ομότιμος Καθηγητής Εγκληματολογίας, πρώην Υπουργός Προστασίας του Πολίτη

• Παπαθεοδώρου Θεόδωρος, Καθηγητής Αντεγκληματικής Πολιτικής Παν. Πελοποννήσου, πρώην Υφυπουργός Παιδείας και πρ. Βουλευτής Αχαΐας



16:00 Η Κοινωνία σε πρώτη προτεραιότητα: Νέα πολιτική για Υγεία, Πρόνοια και Στέγαση

Συντονιστής: Ιωάννης Τσίμαρης, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής

Παρεμβάσεις:

• Θρασκιά Ράνια, Βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης & υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Ψυχικής Υγείας ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής

• Μπέκου Έφη, Γραμματέας Τομέα Κοινωνικής Συνοχής ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής

• Παππάς Πέτρος, Βουλευτής Κιλκίς & υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Ατόμων με Αναπηρία και Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής

• Φραγγίδης Γιώργος, Γραμματέας Τομέα Υγείας ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής

• Δερβένης Χρήστος, Διευθυντής Κλινικής Χειρουργικής Ογκολογίας, Καθηγητής Χειρουργικής

• Καρχιμάκης Λευτέρης, Συντονιστής Προγράμματος ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής

• Μόσιαλος Ηλίας, Καθηγητής της Πολιτικής της Υγείας, Σχολή Οικονομικών του Λονδίνου (LSE)

• Τήνιος Πλάτων, Οικονομολόγος, Αναπ. Καθηγητής Πανεπιστήμιο Πειραιώς

• Τσουρός Άγις, πρώην Διευθυντής Τομέα Υγείας ΠΟΥ Ευρώπης, Εντεταλμένος Καθηγητής Παγκόσμιας Υγείας Πανεπιστήμιο Διεθνής Σύμβουλος Πολιτικής, Στρατηγικής και Διπλωματίας της Υγείας



Κυριακή 29/03



Κεντρική Αίθουσα 09:00 – 12:00 Ομιλίες συνέδρων στην Ολομέλεια



Κλείσιμο εργασιών



Αίθουσα Προθερμαντηρίου: 08.00 - 18.00 Ψηφοφορία για εκλογή μελών ΚΠΕ & Περιφερειακών Συμβουλίων



