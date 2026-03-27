Δούκας: Αν δεν κατέβαινα υποψήφιος για την προεδρία στο ΠΑΣΟΚ, θα έλεγαν ότι φοβήθηκα

Ο Δήμαρχος Αθηναίων και σημαντικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Χάρης Δούκας, μίλησε για την απόφαση να θέσει υποψηφιότητα στις προηγούμενες εσωκομματικές εκλογές του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το μεγαλύτερο λάθος κατά τη θητεία του στον Δήμο της Αθήνας και τη διάθεση για συνεννόηση με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αλλά όχι συνεργασία, σε συνέντευξη στο ACTION24.

Για την απόφαση να θέσει υποψηφιότητα και τις φωνές που λένε ότι βιάστηκε, απάντησε πως «εάν δεν το έκανα αυτό, θα μου καταλόγιζαν ότι φοβήθηκα, ότι δεν το τόλμησα. Πάντα είμαι στην πρώτη γραμμή. Είπα ότι θα είμαι και Δήμαρχος και αυτό είναι ένα μοντέλο που στη χώρα μας δεν είναι οικείο.

Είναι ένα μοντέλο που υπάρχει σε άλλες χώρες. Είναι κάπως ιδιαίτερο να είσαι δήμαρχος και υποψήφιος πρόεδρος ενός κόμματος. Συνήθως υπάρχει η λογική να γίνει κάποιος πρώτα βουλευτής και αυτή είναι η διαδρομή. Δεν τα πήγα και άσχημα.

Κάναμε έναν μεγάλο αγώνα και γυρνώντας πίσω τον χρόνο, ωρίμασα πολιτικά, σκλήρυνα και απέκτησα τη δυνατότητα να μπορώ να αντιμετωπίζω δύσκολες καταστάσεις».

«Αν οι 72 μέρες της υποψηφιότητάς μου στον Δήμο πέρασαν εύκολα, γιατί ήμουν ένα αουτσάιντερ, η διαδικασία για την προεδρία στο ΠΑΣΟΚ ήταν αρκετά σκληρή. Για παράδειγμα, έπαιρνα τις αποδελτιώσεις. Είχα ζητήσει από τα μέσα της διαδικασίας να είμαι εκτός του γκρουπ των αποδελτιώσεων, γιατί δεχόμουν απίστευτο ξύλο. Έγραφαν άσχημα πράγματα και χαλούσαν την ψυχολογία μου», προσέθεσε.

Σχετικά με το μεγαλύτερο λάθος του, ο Δήμαρχος Αθηναίων ανέφερε το σβήσιμο των ονομάτων των θυμάτων των Τεμπών στον Αγνώστο Στρατιώτη. «Δεν με ενοχλεί να γίνονται λάθη, αλλά μ' αρέσει να διορθώνονται γρήγορα κι εγώ έχω κάνει λάθη. Ένα γνωστό είναι ότι σβήστηκαν τα ονόματα στα Τέμπη. Δεν το ήξερα και εγώ, πήγε η καθαριότητα. Ήταν μία μεγάλη κρίση. Νομίζω πως τη διαχειριστήκαμε με πρώτη κίνηση να παραδεχόμαστε τα λάθη», είπε.

Για τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από το ΠΑΣΟΚ και πότε πρέπει να διαγράφεται κανείς από το κόμμα, σχολίασε πως «όταν γίνεται κάποιος τοξικός, όταν δηλαδή προσβάλλει ή λέει κάτι που έχει στοιχεία δηλητηρίου. Νομίζω ότι εάν μιλάμε για τον Κωνσταντινόπουλο, δεν ήταν αυτή η συνθήκη.

Σε μία τέτοια κρίσιμη φάση που βρισκόμαστε τώρα, φάση διεύρυνσης και υποδεχόμαστε ανθρώπους που έχουν πει αρκετά πράγματα –να το πω ευγενικά– άνθρωποι που ήταν και στα πιο δύσκολα, πρέπει να έχουμε ανοχή»

Διαβάστε επίσης