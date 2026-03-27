Δούκας: Αν δεν κατέβαινα υποψήφιος για την προεδρία στο ΠΑΣΟΚ, θα έλεγαν ότι φοβήθηκα

Σε μία συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης, ο Δήμαρχος Αθηναίων στάθηκε στην απόφαση να θέσει υποψηφιότητα στις προηγούμενες εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ, το μεγαλύτερο λάθος κατά τη θητεία του και τη διάθεση για συνεννόηση με την κυβέρνηση αλλά όχι συνεργασία

Ο Δήμαρχος Αθηναίων και σημαντικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Χάρης Δούκας, μίλησε για την απόφαση να θέσει υποψηφιότητα στις προηγούμενες εσωκομματικές εκλογές του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το μεγαλύτερο λάθος κατά τη θητεία του στον Δήμο της Αθήνας και τη διάθεση για συνεννόηση με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αλλά όχι συνεργασία, σε συνέντευξη στο ACTION24.

Για την απόφαση να θέσει υποψηφιότητα και τις φωνές που λένε ότι βιάστηκε, απάντησε πως «εάν δεν το έκανα αυτό, θα μου καταλόγιζαν ότι φοβήθηκα, ότι δεν το τόλμησα. Πάντα είμαι στην πρώτη γραμμή. Είπα ότι θα είμαι και Δήμαρχος και αυτό είναι ένα μοντέλο που στη χώρα μας δεν είναι οικείο.

Είναι ένα μοντέλο που υπάρχει σε άλλες χώρες. Είναι κάπως ιδιαίτερο να είσαι δήμαρχος και υποψήφιος πρόεδρος ενός κόμματος. Συνήθως υπάρχει η λογική να γίνει κάποιος πρώτα βουλευτής και αυτή είναι η διαδρομή. Δεν τα πήγα και άσχημα.

Κάναμε έναν μεγάλο αγώνα και γυρνώντας πίσω τον χρόνο, ωρίμασα πολιτικά, σκλήρυνα και απέκτησα τη δυνατότητα να μπορώ να αντιμετωπίζω δύσκολες καταστάσεις».

«Αν οι 72 μέρες της υποψηφιότητάς μου στον Δήμο πέρασαν εύκολα, γιατί ήμουν ένα αουτσάιντερ, η διαδικασία για την προεδρία στο ΠΑΣΟΚ ήταν αρκετά σκληρή. Για παράδειγμα, έπαιρνα τις αποδελτιώσεις. Είχα ζητήσει από τα μέσα της διαδικασίας να είμαι εκτός του γκρουπ των αποδελτιώσεων, γιατί δεχόμουν απίστευτο ξύλο. Έγραφαν άσχημα πράγματα και χαλούσαν την ψυχολογία μου», προσέθεσε.

Σχετικά με το μεγαλύτερο λάθος του, ο Δήμαρχος Αθηναίων ανέφερε το σβήσιμο των ονομάτων των θυμάτων των Τεμπών στον Αγνώστο Στρατιώτη. «Δεν με ενοχλεί να γίνονται λάθη, αλλά μ' αρέσει να διορθώνονται γρήγορα κι εγώ έχω κάνει λάθη. Ένα γνωστό είναι ότι σβήστηκαν τα ονόματα στα Τέμπη. Δεν το ήξερα και εγώ, πήγε η καθαριότητα. Ήταν μία μεγάλη κρίση. Νομίζω πως τη διαχειριστήκαμε με πρώτη κίνηση να παραδεχόμαστε τα λάθη», είπε.

Για τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από το ΠΑΣΟΚ και πότε πρέπει να διαγράφεται κανείς από το κόμμα, σχολίασε πως «όταν γίνεται κάποιος τοξικός, όταν δηλαδή προσβάλλει ή λέει κάτι που έχει στοιχεία δηλητηρίου. Νομίζω ότι εάν μιλάμε για τον Κωνσταντινόπουλο, δεν ήταν αυτή η συνθήκη.

Σε μία τέτοια κρίσιμη φάση που βρισκόμαστε τώρα, φάση διεύρυνσης και υποδεχόμαστε ανθρώπους που έχουν πει αρκετά πράγματα –να το πω ευγενικά– άνθρωποι που ήταν και στα πιο δύσκολα, πρέπει να έχουμε ανοχή»

Διαβάστε επίσης

08:49ΕΛΛΑΔΑ

Νέα πρόκληση από την Άγκυρα: Τουρκικά αλιευτικά στα 100 μέτρα από το λιμάνι του Αγαθονησίου ανήμερα της 25ης Μαρτίου

08:40ΚΟΣΜΟΣ

Από κάθισμα… κρεβάτι: Η United Airlines φέρνει την επανάσταση στις πτήσεις μεγάλων αποστάσεων

08:39ΚΟΣΜΟΣ

Αντιδράσεις για την ευθανασία της Noέλια Καστίγιο: Oι 601 ημέρες αναμονής, τα fake news και ο αφόρητος πόνος - «Η Ισπανία του Σάντσες θυμίζει ταινία τρόμου»

08:38ΚΟΣΜΟΣ

Σε ποιες χώρες είναι νόμιμη η υποβοηθούμενη αυτοκτονία

08:34ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τα λάθη που αυξάνουν την κατανάλωση καυσίμου

08:26ΕΛΛΑΔΑ

Στο «κόκκινο» Κηφισός και Κηφισίας - Πού παρατηρούνται καθυστερήσεις

08:25ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Στο Καραμανδάνειο βρέφος με εγκαύματα και κατάγματα - Ερευνάται ενδεχόμενο κακοποίησης

08:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούκας: Αν δεν κατέβαινα υποψήφιος για την προεδρία στο ΠΑΣΟΚ, θα έλεγαν ότι φοβήθηκα

08:00TRAVEL

The Times: Τα 8 όμορφα αλλά «άγνωστα» ελληνικά νησιά

07:56ΚΟΣΜΟΣ

Iράν: Τα 6 στρατηγικά νησιά στον Περσικό Κόλπο που θα μπορούσαν να κρίνουν την έκβαση του πολέμου

07:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Εκεχειρία» μεταξύ Ανδρουλάκη και Δούκα μια ανάσα πριν το Συνέδριο; Σήμερα η έναρξη των εργασιών

07:49ΚΟΣΜΟΣ

Νέο αινιγματικό βίντεο από τον Λευκό Οίκο με κρυφό μήνυμα: «Σημαντική ανακοίνωση αύριο»

07:45ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Πυρκαγιά σε βαν με εύφλεκτα υλικά αναζωπυρώθηκε όταν έφυγε από το συμβάν η Πυροσβεστική - Την έσβησαν περίοικοι με πυροσβεστήρες

07:42ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση Ιράν: Η λίστα με τους 5 βασικούς στόχους στα ΗΑΕ εάν οι ΗΠΑ προχωρήσουν σε επίθεση

07:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ιδιωτικό χρέος: Από τις τράπεζες στο Δημόσιο - Ο κίνδυνος για νέο κύμα πλειστηριασμών

07:33ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Zήτησε από τους ολιγάρχες να κάνουν δωρεές στον αμυντικό προϋπολογισμό της Ρωσίας

07:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλάζει το «παιχνίδι» των επενδύσεων: Οι πλούσιοι millennials λένε «όχι» στις μετοχές λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

07:30ΚΟΣΜΟΣ

ΝΑΤΟ: Ποιοι παίρνουν άριστα και ποιοι μένουν μετεξεταστέοι στις αμυντικές δαπάνες-Πού είναι η Ελλάδα

07:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρευνα Newsbomb: Πόσο κοστίζουν βενζίνη και διόδια για τους 5 δημοφιλέστερους πασχαλινούς προορισμούς - Από €58 μέχρι €160 για πήγαινε-έλα

07:10ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Υπάρχουν όντως συνομιλίες ειρήνης ανάμεσα σε ΗΠΑ-Ιράν; Όσα γνωρίζουμε μέχρι τώρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
08:25ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Στο Καραμανδάνειο βρέφος με εγκαύματα και κατάγματα - Ερευνάται ενδεχόμενο κακοποίησης

07:46ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Απριλίου - Πώς θα κάνουμε Πάσχα

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Αμπελόκηποι: Αυτός είναι ο δράστης της επίθεσης με τσεκούρι - Το παρελθόν και τα ψυχιατρικά προβλήματα

21:27ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε με ευθανασία η 25χρονη Ισπανίδα που είχε πέσει θύμα ομαδικού βιασμού

05:30ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 27 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

14:14ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ένα υποβρύχιο ρομπότ εντόπισε κάτι στο βυθό της Μεσογείου που δεν έπρεπε να βρίσκεται εκεί

08:00TRAVEL

The Times: Τα 8 όμορφα αλλά «άγνωστα» ελληνικά νησιά

14:48ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Επιστήμονες δημιουργούν υβριδικό ρομπότ που μεταμορφώνει τους ανθρώπους σε βιονικούς κενταύρους

08:39ΚΟΣΜΟΣ

Αντιδράσεις για την ευθανασία της Noέλια Καστίγιο: Oι 601 ημέρες αναμονής, τα fake news και ο αφόρητος πόνος - «Η Ισπανία του Σάντσες θυμίζει ταινία τρόμου»

07:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρευνα Newsbomb: Πόσο κοστίζουν βενζίνη και διόδια για τους 5 δημοφιλέστερους πασχαλινούς προορισμούς - Από €58 μέχρι €160 για πήγαινε-έλα

01:21ΕΛΛΑΔΑ

Ο Μάριος από το Αγρίνιο βγήκε νικητής από το νοσοκομείο της Ιταλίας: «Μαζί μας βγήκε ξανά η ζωή»

06:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέος κατώτατος μισθός: Ποιοι θα δουν αυξήσεις - Τα 24 επιδόματα που «φουσκώνουν»

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 26/03/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 2,4 εκατ. ευρώ

18:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο ιστορικός χιονιάς του Μαρτίου 1987 – Όταν η Ελλάδα «πάγωσε» για 15 ημέρες

17:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Ο Νίκολιτς έχει κυκλώσει το όνομα του Τεκπετέι για το καλοκαίρι – Τα δεδομένα της υπόθεσης

06:48ΚΟΣΜΟΣ

«Μπλόφα» ή «ρέστα» με χερσαία αμερικανική επίθεση στο Ιράν - Με ένα εκατομμύριο μαχητές απαντάει η Τεχεράνη - Πόσο έτοιμος είναι ο Τραμπ να... χυθεί αίμα;

15:02ΕΛΛΑΔΑ

Αμπελόκηποι: Γιος γνωστής δημοσιογράφου ο 35χρονος που επιτέθηκε με τσεκούρι σε αστυνομικό

06:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Μονακό: Τέταρτος «τελικός», ίδιος στόχος - Η ώρα και το κανάλι

20:10ΕΛΛΑΔΑ

Αμπελόκηποι: Αυτός είναι ο δράστης της επίθεσης με τσεκούρι - Το παρελθόν και τα ψυχιατρικά προβλήματα

07:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ιδιωτικό χρέος: Από τις τράπεζες στο Δημόσιο - Ο κίνδυνος για νέο κύμα πλειστηριασμών

