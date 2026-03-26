Δούκας: «Η πρωτιά στις εκλογές είναι αδιαπραγμάτευτος και εφικτός στόχος»

Νέο μήνυμα κρισιμότητας για το επερχόμενο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ εξέπεμψε ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ο οποίος τόνισε ότι «είναι αδιαπραγμάτευτος και εφικτός στόχος η πρωτιά στις εκλογές. Αν δεν είμαστε πρώτοι, θα είναι ήττα για όλους μας», μιλώντας σήμερα στο MEGA.

Ωστόσο, σχολίασε πως «είναι λάθος να θέτουμε θέμα αρχηγού, βάζοντας τώρα πρόταση για τη διεξαγωγή Συνεδρίου πριν από την εκλογή ηγεσίας. Αν απαντήσουμε τώρα τι θα γίνει, αν δεν πιάσουμε τον στόχο, δημιουργούμε εσωστρέφεια».

Ακόμη, χαρακτήρισε ως θετικό το βήμα που έκανε ο Κώστας Σκανδαλίδης μέσω της διακήρυξης του συνεδρίου να αποσαφηνίσει το μήνυμα του ΠΑΣΟΚ προς τους πολίτες: Απέναντι «στον ιδεολογικό μας αντίπαλο που είναι η Νέα Δημοκρατία».

«Πρέπει να είναι κατηγορηματική η δέσμευση ότι δεν θα συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία κι ότι μπορούμε να λέμε τις απόψεις μας όταν υπάρχει μία αστοχία», προσέθεσε ο Δήμαρχος Αθηναίων.

«Όλοι μαζί στο ΠΑΣΟΚ μπορούμε να δημιουργήσουμε συνθήκες απόλυτης ανατροπής τη σημερινής εικόνας που καταγράφεται στα γκάλοπ», είπε ακόμη ο κ. Δούκας.

