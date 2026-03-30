Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: Πώς μια παράγραφος «έσωσε» την ενότητα και οδήγησε στο πιο «ήσυχο»

Αντώνης Ρηγόπουλος

Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: Πώς μια παράγραφος «έσωσε» την ενότητα και οδήγησε στο πιο «ήσυχο»
Το πολυσυζητημένο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ το οποίο μάλιστα είχε πάρει τουλάχιστον δύο αναβολές μέχρι να γίνει, τελικά ολοκληρώθηκε χθες διαψεύδοντας όλες τις εκτιμήσεις για ένα συνέδριο συγκρούσεων και ενδεχόμενων αποχωρήσεων.

Η εκτίμηση αυτή δεν ήταν άνευ αντικειμένου καθώς σε όλο το προηγούμενο διάστημα οι τριβές μεταξύ των κεντρικών στελεχών ήταν συνεχείς, με βασικό αντικείμενο το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη ΝΔ. Άλλωστε, ο Χάρης Δούκας εδώ και μήνες είχε διαμηνύσει ότι θα κατέβαζε δική του πρόταση προς ψηφοφορία με την οποία θα απέκλειε κάθε συνεργασία με τη ΝΔ.

Ωστόσο, όλα άλλαξαν λίγα 24ωρα πριν την έναρξη του Συνεδρίου, όταν έγινε σαφές ότι η ηγεσία του κόμματος ήταν διατεθειμένη να προσθέσει στην πολιτική απόφαση μια τέτοια αναφορά. Άλλωστε, όπως σχολίαζε στο newsbomb.gr κεντρικό στέλεχος του κόμματος, «τα συνέδρια πρέπει να τελειώνουν πριν αρχίσουν, αλλιώς θα μετράμε πληγές».

Έτσι λοιπόν, η διατύπωση στην οποία τελικά κατέληξαν ύστερα από διαπραγματεύσεις, και η οποία υπερψηφίστηκε ομόφωνα από το Συνέδριο το βράδυ του Σαββάτου, περιλαμβάνει στο περιβόητο «σημείο 13» την εξής αναφορά:

«Ο διακηρυγμένος και αδιαπραγμάτευτος στόχος μας είναι μια νέα προοδευτική πορεία της χώρας, η οποία μπορεί να γίνει πραγματικότητα μόνο μέσα από την Πολιτική Αλλαγή και το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση. Προϋπόθεση για την Πολιτική Αλλαγή είναι η ήττα της ΝΔ, η ήττα της διαφθοράς, της αδιαφάνειας και της ανισότητας. Η Πολιτική Αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει με τη ΝΔ σε οποιονδήποτε κυβερνητικό ρόλο».

Κατά τη διάρκεια του τριημέρου μίλησαν εκατοντάδες Σύνεδροι, ενώ κατά τη δεύτερη μέρα διενεργήθηκαν και έξι παράλληλες συνεδριάσεις για ειδικά θέματα. Τον λόγο πήραν επίσης όλα τα κεντρικά στελέχη του κόμματος, δηλαδή, εκτός από τον πρόεδρο Νίκο Ανδρουλάκη, μεταξύ άλλων οι: Χάρης Δούκας, Παύλος Γερουλάνος, Άννα Διαμαντοπούλου, Μιχάλης Κατρίνης, Νάντια Γιαννακοπούλου, Λευτέρης Καρχιμάκης, Ανδρέας Σπυρόπουλος. Τον λόγο επίσης έλαβαν οι δύο πρώην πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Παπανδρέου και Ευάγγελος Βενιζέλος. Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε και η ομιλία του πρώην προέδρου της Βουλής Απόστολου Κακλαμάνη, ο οποίος σε ηλικία 89 ετών αποχαιρέτησε τους Συνέδρους του ΠΑΣΟΚ με τη φράση «τόπο στα νιάτα!».

Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία, στο τέλος της δεύτερης μέρας, έγιναν οι βασικές ψηφοφορίες οι οποίες ενέκριναν ομόφωνα την πολιτική απόφαση και τα επιμέρους ψηφίσματα, ενώ με συντριπτική πλειοψηφία (μειοψήφησαν 8 Σύνεδροι), πέρασαν και οι καταστατικές αλλαγές.

Αυτές περιλαμβάνουν:

  • Μετατροπή του ΠΑΣΟΚ σε ενιαίο κόμμα. Οι διαφορετικές τάσεις θα εκπροσωπούνται με ποσόστωση.
  • Μπαίνει όριο στις θητείες που μπορούν να υπηρετήσουν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ.
    Ρυθμίζονται έως 5 πλήρεις θητείες για τους βουλευτές (σύνολο 20 χρόνια) / Έως 3 πλήρεις θητείες για τους ευρωβουλευτές (σύνολο 15 χρόνια) / Έως 4 θητείες (σύνολο 16 χρόνια) για εκλεγμένους σε ανώτατα συνδικαλιστικά όργανα.
  • Ασυμβίβαστη είναι η συμμετοχή του Γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής με σταυρό στις εκλογές
  • Ασυμβίβαστο όσων συμμετέχουν σε αυτοδιοικητικά και συνδικαλιστικά ψηφοδέλτια που δεν στηρίζει το ΠΑΣΟΚ. Δεν μπορούν να είναι μέλη της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής.
  • Στα αριστίνδην μέλη της Κ.Ε. προστίθενται ο Δήμαρχος Αθηναίων, οι πρώην γραμματείς του κόμματος και οι εκλεγμένοι περιφερειάρχες με το ΠΑΣΟΚ
  • Συστήνονται 13 περιφερειακά συμβούλια
  • Η ΚΕ μειώνεται στα 271 από 300 μέλη. Σε αυτόν τον αριθμό δεν συμπεριλαμβάνονται τα αριστίνδην μέλη της ΚΕ.
  • Το Πολιτικό Συμβούλιο μειώνεται στα 23 από 31 μέλη.

Σημειώνεται ότι η καταστατική αλλαγή που είχε προτείνει ο Νίκος Ανδρουλάκης για διαρκές συνέδριο πριν τις εκλογές ανάδειξης προέδρου, όπου θα καθορίζονται οι υποψηφιότητες για την προεδρία με βάση το ποσοστό έγκρισης από το σώμα, τελικά δεν τέθηκε σε ψηφοφορία καθώς αποσύρθηκε μετά τις αντιδράσεις.

Την Κυριακή από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα το γήπεδο του Τάε Κβο Ντο κατακλύστηκε από χιλιάδες Συνέδρους από όλη την Ελλάδα προκειμένου να εκλέξουν τη νέα Κεντρική Πολιτική Επιτροπή του κόμματος, μέσα από ένα ψηφοδέλτιο 506 υποψηφίων, αλλά και τους εκπροσώπους των 13 περιφερειακών συμβουλίων.

Όλα τα βλέμματα στην κάλπη της ΚΕ

Η καταμέτρηση των ψηφοδελτίων αναμένεται να διαρκέσει όλο το βράδυ και τα πρώτα αποτελέσματα για τη νέα ΚΕ να ανακοινωθούν το πρωί της Δευτέρας.

Κύριο «στοίχημα» είναι η πρωτιά στις εκλογές για την ΚΕ με αρκετούς να εκτιμούν ότι το νήμα θα κόψει πρώτη η Άννα Διαμαντοπούλου, ενώ ψηλά παίζουν επίσης και τα ονόματα του Κώστα Τσουκαλά και του Λευτέρη Καρχιμάκη. Σημαντικό είναι επίσης το ευρύτερο πολιτικό περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται τα στελέχη που τελικά θα εκλεγούν στη νέα ΚΕ, αφού αυτό θα καθορίσει εν πολλοίς και τις ισορροπίες για το επόμενο διάστημα.

Με ενδιαφέρον επίσης αναμένεται και η πρόταση που θα κάνει ο Νίκος Ανδρουλάκης για τη θέση του Γραμματέα του κόμματος, ο/η οποίος/α θα εκλεγεί από τη νέα ΚΕ κατά την πρώτη της συνεδρίαση. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις καταστατικές αλλαγές που εγκρίθηκαν χθες, θεσπίζεται ασυμβίβαστο για τη συμμετοχή του Γραμματέα σε εκλογές με σταυρό.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι κ. Ανδρουλάκης αποφάσισε να μην ολοκληρώσει το Συνέδριο με δική του ομιλία, όπως συνηθίζεται.

«Ενότητα, ενότητα, ενότητα» το τρίπτυχο των ομιλιών

Το κύριο μοτίβο σχεδόν όλων των ομιλιών ήταν η επιμονή στην έννοια της ενότητας του κόμματος.

Από τον πρόεδρο μέχρι τα κεντρικά στελέχη και τους συνέδρους που δεν έχουν πρόσβαση στον δημόσιο λόγο, ήταν διάχυτη η αγωνία να μην υπάρξουν άλλοι περισπασμοί από το κεντρικό έργο του ΠΑΣΟΚ που ξεκινά από σήμερα.

Στόχος και σενάρια

Ως κοινά αποδεκτός στόχος τίθεται από όλες τις πλευρές η αναστροφή του πολιτικού περιβάλλοντος και η διεκδίκηση από το ΠΑΣΟΚ ακόμη και της πρωτιάς στις εκλογές ή τουλάχιστον της καλύτερης δυνατής θέσης, ώστε να καταστεί πρωταγωνιστής των εξελίξεων. Άλλωστε, μετά τη ρητή, «οριστική και αμετάκλητη» όπως την αποκαλούν στελέχη, απόφαση για τη μη συνεργασία με τη ΝΔ, ανοίγει ο δρόμος για προγραμματικές συγκλίσεις με άλλους χώρους της κεντροαριστεράς.

Ωστόσο η παραπάνω εκτίμηση ισχύει περισσότερο στη θεωρία, καθώς ήδη από το Σάββατο, ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας ειρωνεύτηκε το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ έκανε συνέδριο όπου θα αποφασιζόταν το αν θα συνεργαζόταν μετεκλογικά με τη ΝΔ. «Κάνουν ολόκληρα Συνέδρια για να δουν αν θα συγκυβερνήσουν με τον Μητσοτάκη. Σήμερα! Μετά από επτά χρόνια. Έ, όχι ρε παιδιά, δεν χρειάζεται να κάνουμε Συνέδρια για να δούμε αν θα συγκυβερνήσουμε με τον Μητσοτάκη. Σήμερα, επαναλαμβάνω. Ανέφικτες διακηρύξεις νίκης, ποιας νίκης;» αναρωτήθηκε, προκαλώντας ιδιαίτερα αιχμηρά σχόλια μεταξύ συνέδρων και στελεχών του κόμματος, με πολλούς να εκτιμούν ότι αυτή η στάση του τον απομακρύνει από κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι ιδρύσει το κόμμα του. Από την άλλη, μετά και την παραίτηση Χαρίτση από την ηγεσία της ΝΕΑΡ και κρίνοντας από τις πρώτες δηλώσεις του Γαβριήλ Σακελλαρίδη, ιδιαίτερα δύσκολη θα ήταν και η συνεργασία με τη ΝΕΑΡ, επίσης υπό την προϋπόθεση ότι θα βρίσκεται στη Βουλή. Υπ' αυτή την έννοια, το μόνο κόμμα που απομένει είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος όμως, εάν ο Αλέξης Τσίπρας πράγματι ιδρύσει τον νέο του φορέα, παραμένει ερώτημα το αν θα βρίσκεται στη Βουλή αυτόνομα ή στο πλαίσιο κάποιας συνεργασίας με τον πρώην αρχηγό του.

