Η Ρωσία υποστηρίζει πως κατέρριψε 148 drones της Ουκρανίας μέσα σε 3 ώρες

Οι ρωσικές αρχές αναφέρουν μαζική επίθεση με ουκρανικά drones και εκτεταμένες διακοπές ρεύματος, ενώ συνεχίζονται οι επιχειρήσεις αποκατάστασης σε πληγείσες περιοχές.

Γιάννης Φιλιππάκος

Η Ρωσία υποστηρίζει πως κατέρριψε 148 drones της Ουκρανίας μέσα σε 3 ώρες
Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν τα ξημερώματα της Μεγάλης Δευτέρας ότι μονάδες της αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν 148 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα μέσα σε τρεις ώρες, ενώ αξιωματούχοι διαβεβαίωσαν ότι συνεργεία αποκαθιστούσαν την ηλεκτροδότηση σχεδόν μισού εκατομμυρίου νοικοκυριών που κόπηκε εξαιτίας αεροπορικών επιδρομών.

Αργά το απόγευμα της Κυριακής, drone σκότωσε εθελοντή της πολιτικής άμυνας στη ρωσική παραμεθόρια περιφέρεια Μπιέλγκοροντ, που γίνεται συχνά στόχος του ουκρανικού στρατού, άλλα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα έπληξαν μεταξύ άλλων πολυκατοικία στην πόλη Ναβρασίσκ, στο ρωσικό λιμάνι στρατηγικής σημασίας στη Μαύρη Θάλασσα.

Ανακοίνωση του υπουργείου άμυνας ανέφερε ότι αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν 148 ουκρανικά drones σε κεντρικές και νότιες περιοχές της χώρας από τις 20:00 ως τις 23:00 τοπική ώρα.

Ο δήμαρχος του Ναβρασίσκ, ο Αντρέι Κραβτσένκο, έκανε λόγο για «συντρίμμια» drone που κατέπεσαν σε πολυκατοικίες και σπίτια και «θύματα», χωρίς να δώσει αριθμό ούτε να διευκρινίσει αν πρόκειται για τραυματίες ή νεκρούς.

Στην Κριμαία, ο κυβερνήτης της Σεβαστούπολης Μιχαήλ Ραζβαζάγεφ αναφέρθηκε σε συνολικά τέσσερις αεροπορικές επιδρομές ουκρανικών drones χθες και 7 από αυτά που καταρρίφθηκαν στην πιο πρόσφατη.

Στον ελεγχόμενο από τη Ρωσία τομέα της περιφέρειας Ντονέτσκ, ο επικεφαλής της εγκατεστημένης από τη Μόσχα κυβέρνησης Αντρέι Τσέρτκοφ ανέφερε ότι αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στις πόλεις Ντονέτσκ και Μακιίβκα έπειτα από ουκρανικά πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές. Νωρίτερα, έκανε λόγο για σχεδόν μισό εκατομμύριο νοικοκυριά χωρίς ρεύμα. Οι εργασίες συνεχίζονταν τη νύχτα.

Συνεργεία αποκαθιστούσαν επίσης την ηλεκτροδότηση στην περιφέρεια Ζαπορίζια, στον τομέα της που ελέγχεται από τη Ρωσία, όπου επίσης σημειώθηκαν εκτεταμένες διακοπές.

