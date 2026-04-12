Ουκρανία και Ρωσία αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της πασχαλινής κατάπαυσης του πυρός

Επιμέλεια - Σωτήρης Σκουλούδης

ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Ουκρανία και η Ρωσία αντήλλαξαν σήμερα κατηγορίες για την παραβίαση εκατοντάδες φορές της κατάπαυσης του πυρός που τέθηκε σε ισχύ χθες, Σάββατο, στο μέτωπο στην Ουκρανία για το Πάσχα των ορθοδόξων.

Το Κρεμλίνο είχε ανακοινώσει την Πέμπτη ότι η κατάπαυση αυτή του πυρός θα εφαρμοζόταν από τις 16:00 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδος) του Σαββάτου ως τα μεσάνυχτα σήμερα Κυριακή του Πάσχα, δηλαδή για 32 ώρες.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αποδέχθηκε την κατάπαυση αυτή του πυρός που πρότεινε ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν, λέγοντας ωστόσο ότι το Κίεβο θα απαντήσει σε οποιαδήποτε ρωσική παραβίαση.

Σε ανακοίνωσή του, το γενικό επιτελείο των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων ανέφερε σήμερα το πρωί ότι οι δυνάμεις του Κρεμλίνου παραβίασαν 2.299 φορές την εκεχειρία στο μέτωπο, το οποίο εκτείνεται σε πάνω από 1.200 χιλιόμετρα.

«Στις 07:00 (και ώρα Ελλάδος) της 12ης Απριλίου είχαν καταγραφεί 2.299 παραβιάσεις της εκεχειρίας, δηλαδή: 28 εχθρικές επιθέσεις, 479 βομβαρδισμοί πυροβολικού, 747 πλήγματα επιθετικών drones (μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, τύπου «Lancet», «Molniya») και 1.045 πλήγματα drones FPV», διευκρίνισε το γενικό επιτελείο των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων σε αναφορά του την οποία δημοσίευσε στο Facebook.

Ωστόσο, όπως διευκρίνισε, δεν σημειώθηκε καμία «επίθεση πυραύλου, κατευθυνόμενων αεροπορικών βομβών ή drones τύπου Shahed» των ρωσικών δυνάμεων.

Μερικά λεπτά αργότερα, σε ανακοίνωση που δημοσίευσε στην εφαρμογή MAX το ρωσικό υπουργείο Άμυνας κατηγόρησε με τη σειρά του τις ουκρανικές δυνάμεις ότι παραβίασαν 1.971 φορές την κατάπαυση του πυρός.

Η Μόσχα κατηγόρησε το Κίεβο για επιθέσεις με drones

Το ρωσικό υπουργείο σημείωσε ότι το Κίεβο άνοιξε πυρ 258 φορές, με τα πυρά αυτά να προέρχονται από πυροβολικό ή άρματα μάχης, ότι πραγματοποίησε 1.329 πλήγματα με drones FPV και εξαπέλυσε 375 φορές «διαφόρων ειδών πυρομαχικά», κυρίως με τη βοήθεια drones.

Επίσης κατηγόρησε το Κίεβο ότι εξαπέλυσε «τρεις νυχτερινές επιθέσεις» κατά ρωσικών θέσεων και ότι έκανε «τέσσερις απόπειρες προέλασης» στο μέτωπο, βεβαιώνοντας ότι όλες οδηγήθηκαν από τις ρωσικές δυνάμεις σε αποτυχία.

Πέρυσι είχε κηρυχθεί ξανά εκεχειρία στην Ουκρανία για το Πάσχα των ορθοδόξων, αλλά και πάλι τα δύο στρατόπεδα είχαν αλληλοκατηγορηθεί για την παραβίασή της πολλές φορές.

Τους τελευταίους μήνες, αρκετοί κύκλοι διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα των ΗΠΑ δεν κατόρθωσαν να φέρουν τις δύο εμπόλεμες πλευρές κοντά σε μια συμφωνία για να σταματήσουν οι μάχες που ξεκίνησαν με την εισβολή των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, με τη διαδικασία αυτή να βυθίζεται περισσότερο σε τέλμα καθώς η προσοχή της Ουάσινγκτον στρεφόταν προς το Ιράν.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
Novibet
