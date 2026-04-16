Ουκρανία: Τουλάχιστον 14 νεκροί σε ρωσικά πλήγματα

Snapshot Τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία, με θύματα στην Οδησσό, το Κίεβο και την επαρχία Ντνιπροπετρόφσκ.

Οι επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές σε υποδομές, πολυκατοικίες και πυρκαγιές, ενώ τραυματίστηκαν δεκάδες άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων υγειονομικών.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία κατέρριψε ή εξουδετέρωσε 31 ρωσικούς πυραύλους και 636 drones μέσα σε 24 ώρες.

Οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας δεν έχουν οδηγήσει σε πρόοδο, ενώ η Ουκρανία ενισχύει τις συμμαχίες της με ευρωπαϊκές χώρες στον τομέα της άμυνας και των drones.

Ο πρόεδρος Ζελένσκι υπογραμμίζει την ανάγκη για καθημερινή προμήθεια πυραύλων αντιαεροπορικής άμυνας λόγω των συνεχιζόμενων ρωσικών επιθέσεων.

Τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν στη διάρκεια της νύχτας στην Ουκρανία από ρωσικά πλήγματα, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές.

Συγκεκριμένα 4 άνθρωποι, 7 στην Οδησσό, 4 στο Κίεβο και 3 στην επαρχία Ντνιπροπετρόφσκ έχασαν τη ζωή τους στις ρωσικές επιθέσεις με πυραύλους και drones, ενώ δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Στο Κίεβο «τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν (…) ανάμεσά τους ένα αγόρι 12 ετών», δήλωσε ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο, ενώ πρόσθεσε ότι «45 κάτοικοι τραυματίστηκαν», ανάμεσά τους και υγειονομικοί. Σύμφωνα με τον Κλίτσκο, οι ρωσικές επιθέσεις εναντίον του Κιέβου συνεχίζονται και σήμερα το πρωί.

«Στη συνοικία Ποντίλσκι, όπου κατέρρευσε το ισόγειο ενός ιδιωτικού κτιρίου κατοικιών, ένα παιδί διασώθηκε από τα συντρίμμια», περιέγραψε. Στην ίδια συνοικία drone που πετούσε σε χαμηλό υψόμετρο έπεσε σε πολυκατοικία 18 ορόφων, σημείωσε ο Κλίτσκο.

Στο μεταξύ στην Οδησσό, στη νότια Ουκρανία, τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν η πόλη έγινε στόχος «πολλών κυμάτων επιθέσεων με drones και πυραύλους στη διάρκεια της νύχτας», δήλωσε ο επικεφαλής της τοπικής στρατιωτικής διοίκησης Σέρχιι Λισάκ.

Εξάλλου ο κυβερνήτης της Οδησσού Όλεχ Κιπέρ σημείωσε ότι από τις ρωσικές επιθέσεις υπέστησαν ζημιές υποδομές στο λιμάνι της πόλης.

Παράλληλα ζημιές σημειώθηκαν σε τουλάχιστον τρία πολυώροφα κτίρια, σε έναν κοιτώνα και σε άλλα κτίρια, ενώ προκλήθηκαν και πυρκαγιές.

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν στην επαρχία Ντνιπροπετρόφσκ σε ρωσική επίθεση, δήλωσε ο επικεφαλής της τοπικής στρατιωτικής διοίκησης Ολεξάντρ Γκάνζα.

Από την πλευρά της η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι κατέρριψε ή εξουδετέρωσε 31 ρωσικούς πυραύλους και 636 drones στη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών.

«Σε αυτό το διάστημα ο εχθρός εξαπέλυσε δύο κύματα συντονισμένων επιθέσεων εναντίον του ουκρανικού εδάφους χρησιμοποιώντας πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από το έδαφος και από αέρος, καθώς και επιθετικά drones», ανέφερε σε ανακοίνωση η Πολεμική Αεροπορία.

Συνολικά εντόπισε 703 ρωσικούς εναέριους στόχους.

Ενίσχυση συμμαχιών

Οι συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας υπό την αιγίδα των ΗΠΑ δεν έχουν επιτρέψει να σημειωθεί κάποια πρόοδος προς τη σύναψη ειρηνευτικής συμφωνίας.

Παράλληλα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιδιώκει να ενισχύσει τις συμμαχίες του, κυρίως με τους Ευρωπαίους.

Χθες ανακοίνωσε από το πλευρό της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στον τομέα της άμυνας, κυρίως στην παραγωγή drones.

Την Τρίτη ο Ζελένσκι είχε ανακοινώσει στρατηγική συμφωνία στον τομέα της άμυνας και των drones με τη Γερμανία και ενίσχυσε τη συνεργασία της Ουκρανίας με τη Νορβηγία στους ίδιους τομείς.

«Χρειαζόμαστε πυραύλους αντιαεροπορικής άμυνας κάθε ημέρα – κάθε ημέρα που οι Ρώσοι συνεχίζουν τα πλήγματά τους στις πόλεις μας», έγραψε χθες στο Χ ο Ουκρανός πρόεδρος.

