Ουκρανία: 5 νεκροί, δεκάδες τραυματίες μετά από ρωσική επίθεση στο Ντνίπρο

Πέντε άμαχοι σκοτώθηκαν στην πόλη Ντνίπρο της νοτιανατολικής Ουκρανίας, έπειτα από πυραυλική επίθεση της Ρωσίας. Παράλληλα τραυματίστηκαν πάνω από 24 άτομα.

«Αυτοί ήταν άμαχοι που απλά οδηγούσαν τα αυτοκίνητα τους. Άνθρωποι που πήγαιναν στις δουλειές τους και επέστρεφαν στα σπίτια στους στις οικογένειες τους» δήλωσε ο Ουκρανός υπουργός Υποδομών Ολέξιι Κουλέμπα μέσω ανάρτησης του στην εφαρμογή Telegram.

Μια εγκατάσταση υποδομής υπέστη ζημιές από την επίθεση, σύμφωνα με τους εισαγγελείς.

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι διακομίσθηκαν σε νοσοκομεία η κατάσταση των οποίων είναι σταθερή, προσθέτει ο περιφερειακός κυβερνήτης Ολεξάντρ Γκάντζα. Ένας από τους τραυματίες, ένας 40χρονος άνδρας κατέληξε στο νοσοκομείο, ανάφερε ο ίδιος.

Διαβάστε επίσης