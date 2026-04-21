Ουκρανία: «Έβαλαν στην τσέπη» εκατομμύρια ευρώ που προορίζονταν για drones - Αγόραζαν ακριβά ρούχα

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα υπεξαίρεσης 800 εκατομμυρίων γριβνών (15.3 εκατ. ευρώ) από κονδύλια για αγορά drones στην Ουκρανία, η οποία βρίσκεται ακόμη σε εμπόλεμη κατάσταση.

Σύμφωνα με έρευνα της Κρατικής Υπηρεσίας Οικονομικού Ελέγχου (Gosfinmonitoring) της Ουκρανίας, χρήματα τα οποία προορίζονταν για κατασκευή και αγορά drones, διοχετεύονταν μέσω πολυάριθμων εταιρειών-«βιτρινών» και χρησιμοποιούνταν για είδη ένδυσης, υπόδησης και αρωμάτων.

Οι λογαριασμοί των ατόμων που εμπλέκονται στην υπόθεση έχουν παγώσει.

Στρατιωτικός έκλεψε drones αξίας 5.5 εκατομμυρίων γριβνών

Σε μια ξεχωριστή υπόθεση, ένας Ουκρανός στρατιωτικός συνελήφθη καθώς έκλεψε drones αξίας 5.5 εκατομμυρίων γριβνών (96.173 ευρώ), τα οποία προορίζονταν για το μέτωπο του πολέμου και τα πούλησε σε ενεχυροδανειστήρια.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, μεταξύ τον Ιούνιο του 2023 και τον Σεπτέμβριο του 2025, ο στρατιωτικός -έχοντας πρόσβαση στον εξοπλισμό μιας στρατιωτικής μονάδας- έκλεψε drones που προοριζόταν για αμυντικές ανάγκες της χώρας.