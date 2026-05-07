Κηφισιά: Ληστές έστησαν καρτέρι, φίμωσαν 77χρονο και του άρπαξαν κοσμήματα αξίας 100.000 ευρώ

Σκηνές τρόμου έζησε ένας 77χρονος στην Κηφισιά, όταν έπεσε θύμα ένοπλης ληστείας μέσα στην πολυκατοικία όπου διαμένει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους είχαν στήσει ενέδρα στον ηλικιωμένο άνδρα στο υπόγειο πάρκινγκ της πολυκατοικίας. Μόλις εκείνος επέστρεψε στο σπίτι του, οι δράστες του επιτέθηκαν και τον ακινητοποίησαν υπό την απειλή όπλου.

Οι ληστές έδεσαν τα χέρια του 77χρονου με πλαστικά δεματικά και τον φίμωσαν με πανί, προκειμένου να μην μπορέσει να αντιδράσει ή να καλέσει σε βοήθεια.

Στη συνέχεια, τον οδήγησαν στο διαμέρισμά του και τον ανάγκασαν να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο που υπήρχε στον χώρο. Από το εσωτερικό του αφαίρεσαν κοσμήματα μεγάλης αξίας, τα οποία σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις αγγίζουν τις 100.000 ευρώ, και στη συνέχεια εξαφανίστηκαν.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι οι δράστες γνώριζαν εκ των προτέρων για την ύπαρξη του χρηματοκιβωτίου και των πολύτιμων αντικειμένων, γεγονός που στρέφει τις έρευνες και προς το κοντινό περιβάλλον του θύματος.

Παράλληλα, η ΕΛ.ΑΣ. εξετάζει υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, αναζητώντας στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών.