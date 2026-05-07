Κηφισιά: Ληστές έστησαν καρτέρι, φίμωσαν 77χρονο και του άρπαξαν κοσμήματα αξίας 100.000 ευρώ

Πού στρέφουν τις έρευνες οι αστυνομικοί

Κατερίνα Ρίστα

Κηφισιά: Ληστές έστησαν καρτέρι, φίμωσαν 77χρονο και του άρπαξαν κοσμήματα αξίας 100.000 ευρώ
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σκηνές τρόμου έζησε ένας 77χρονος στην Κηφισιά, όταν έπεσε θύμα ένοπλης ληστείας μέσα στην πολυκατοικία όπου διαμένει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους είχαν στήσει ενέδρα στον ηλικιωμένο άνδρα στο υπόγειο πάρκινγκ της πολυκατοικίας. Μόλις εκείνος επέστρεψε στο σπίτι του, οι δράστες του επιτέθηκαν και τον ακινητοποίησαν υπό την απειλή όπλου.

Οι ληστές έδεσαν τα χέρια του 77χρονου με πλαστικά δεματικά και τον φίμωσαν με πανί, προκειμένου να μην μπορέσει να αντιδράσει ή να καλέσει σε βοήθεια.

Στη συνέχεια, τον οδήγησαν στο διαμέρισμά του και τον ανάγκασαν να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο που υπήρχε στον χώρο. Από το εσωτερικό του αφαίρεσαν κοσμήματα μεγάλης αξίας, τα οποία σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις αγγίζουν τις 100.000 ευρώ, και στη συνέχεια εξαφανίστηκαν.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι οι δράστες γνώριζαν εκ των προτέρων για την ύπαρξη του χρηματοκιβωτίου και των πολύτιμων αντικειμένων, γεγονός που στρέφει τις έρευνες και προς το κοντινό περιβάλλον του θύματος.

Παράλληλα, η ΕΛ.ΑΣ. εξετάζει υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, αναζητώντας στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:24ΚΟΣΜΟΣ

Απάτη βγαλμένη από ταινία: Γάλλος ακαδημαϊκός απένειμε στον εαυτό του διεθνές βραβείο «μαϊμού»

08:22ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Φωτιά σε φούρνο στη Νέα Χώρα

08:12ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (7/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

08:10ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία - Κρήτη: Καταγγελίες, απειλές, ξυλοδαρμοί και το προαίσθημα για το ματωμένο τέλος

08:04ΚΟΣΜΟΣ

Έτσι «ανακαλύψαμε» τον χανταϊό: Όταν η ασθένεια σκότωσε τη σύζυγο του ηθοποιού Τζιν Χάκμαν

08:03ΕΛΛΑΔΑ

Μπέος: Να σβηστούν τα ονόματα των Τεμπών από το Σύνταγμα – Μητσοτάκη δώσε μου εμένα εντολή και πάω και τα σβήνω

08:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σενάριο Μαΐου για Τσίπρα: Τι «ζυγίζουν» στην Αμαλίας

07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αλκοτέστ με ένα άγγιγμα: Νέα τεχνολογία μπλοκάρει την εκκίνηση αν έχεις πιει

07:52LIFESTYLE

Eurovision: Οι πρόβες δίνουν τον παλμό και φέρνουν εκπλήξεις - Ο Akylas και τα υπόλοιπα φαβορί 

07:50ΚΟΣΜΟΣ

Η Αργεντινή αναζητά τα πρώτα ίχνη του χανταϊού: Τι είναι ο «ιός των Άνδεων» και πώς τον επηρεάζει η κλιματική αλλαγή

07:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εφιαλτική πρόβλεψη στα… ακίνητα - Οι πραγματικές τιμές βρίσκονται μόλις στο 27% από τα ιστορικά υψηλά του 2008!

07:44LIFESTYLE

Νότης Σφακιανάκης: Οι τραγικές απώλειες που τον «τσάκισαν» και το ντοκιμαντέρ για τη ζωή του

07:43ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Ανυπόφορη η κατάσταση στον Κηφισό - Πού αλλού εντοπίζονται προβλήματα

07:36ΚΟΣΜΟΣ

Η σοκαριστική στιγμή που άνδρας περπατάει με ένα τεράστιο μαχαίρι καρφωμένο στο κεφάλι του

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Έζησε 11 χρόνια στη φυλακή για μια δολοφονία που δεν διέπραξε: Η ανατροπή με το DNA που συγκλονίζει την Ιταλία

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Ισθμός: Ερευνούν πώς βρέθηκε στο νερό η 15χρονη – Η πρόσφατη τραγωδία με τη 17χρονη κόρη γιατρού

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισιά: Ληστές έστησαν καρτέρι, φίμωσαν 77χρονο και του άρπαξαν κοσμήματα αξίας 100.000 ευρώ

07:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι θα πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα στην ΚΟ της ΝΔ: Σήμα εκκίνησης για τη Συνταγματική Αναθεώρηση

07:10ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Πέμπτη (7/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:06ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊός: Αναζητείται ακόμη ο «ασθενής μηδέν» – Πώς ο ιός κυκλοφορούσε για εβδομάδες στο πλοίο χωρίς να το αντιληφθεί κανείς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:24ΕΛΛΑΔΑ

Ισθμός: Ερευνούν πώς βρέθηκε στο νερό η 15χρονη – Η πρόσφατη τραγωδία με τη 17χρονη κόρη γιατρού

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορική πρωτιά: Ρομπότ επικράτησαν σε μάχη και κατέλαβαν περιοχή στον πόλεμο στην Ουκρανία - Βίντεο με την στιγμή παράδοσης Ρώσων στρατιωτών

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Έζησε 11 χρόνια στη φυλακή για μια δολοφονία που δεν διέπραξε: Η ανατροπή με το DNA που συγκλονίζει την Ιταλία

06:18ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 7 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:36ΚΟΣΜΟΣ

Η σοκαριστική στιγμή που άνδρας περπατάει με ένα τεράστιο μαχαίρι καρφωμένο στο κεφάλι του

14:16LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Οι θέσεις που «χηρεύουν» στην ενημέρωση, το «αντίο» της Κοσιώνη και ο χορός ονομάτων ξεκινά

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στο Ηράκλειο: Τον εκτέλεσε ανήμερα των γενεθλίων του - Σήμερα η κηδεία του Νικήστρατου

08:03ΕΛΛΑΔΑ

Μπέος: Να σβηστούν τα ονόματα των Τεμπών από το Σύνταγμα – Μητσοτάκη δώσε μου εμένα εντολή και πάω και τα σβήνω

07:06ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊός: Αναζητείται ακόμη ο «ασθενής μηδέν» – Πώς ο ιός κυκλοφορούσε για εβδομάδες στο πλοίο χωρίς να το αντιληφθεί κανείς

23:24ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Βαλένθια 87-91: Του «έκλεψαν» την ευκαιρία αλλά έχει έναν ακόμα... τελικό

07:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εφιαλτική πρόβλεψη στα… ακίνητα - Οι πραγματικές τιμές βρίσκονται μόλις στο 27% από τα ιστορικά υψηλά του 2008!

08:04ΚΟΣΜΟΣ

Έτσι «ανακαλύψαμε» τον χανταϊό: Όταν η ασθένεια σκότωσε τη σύζυγο του ηθοποιού Τζιν Χάκμαν

09:04WHAT THE FACT

Επιστήμονας της NASA που «πέθανε τρεις φορές» είδε το ίδιο πράγμα κάθε φορά

09:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Απάντηση Δημήτρη Γιαννακόπουλου σε Μαρτίνεθ: «Είσαι ψεύτης - Καμία δικαιολογία για διαιτησία»

22:43ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στο Ηράκλειο: Ντυμένος γαμπρός στο φέρετρο ο 21χρονος - «Παιδί μου δεν σε γλύτωσα», φώναζε ο πατέρας

21:38ΚΟΣΜΟΣ

Ανείπωτη τραγωδία με 32χρονη μητέρα: Πέθανε από ανεύρυσμα πέντε μήνες μετά την γέννηση της κόρης της

07:43ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Ανυπόφορη η κατάσταση στον Κηφισό - Πού αλλού εντοπίζονται προβλήματα

22:26ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονία στο Ηράκλειο: Η στιγμή που 21χρονος καταρρέει μετά τους πυροβολισμούς

07:50ΚΟΣΜΟΣ

Η Αργεντινή αναζητά τα πρώτα ίχνη του χανταϊού: Τι είναι ο «ιός των Άνδεων» και πώς τον επηρεάζει η κλιματική αλλαγή

10:50ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη με το σαφάρι ανθρώπων στο Σαράγεβο: «Ήθελαν να σκοτώνουν όμορφες και εγκύους γυναίκες»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ