Έζησε 11 χρόνια στη φυλακή για μια δολοφονία που δεν διέπραξε: Η ανατροπή που συγκλονίζει την Ιταλία

Για πάνω από μια δεκαετία, ο Alberto Stasi ζει πίσω από τα κάγκελα, καταδικασμένος για τη στυγερή δολοφονία της 26χρονης συντρόφου του, Chiara Poggi. Τώρα όμως, οι δικαστικές αρχές της Pavia υποχρεώνονται να ανοίξουν ξανά τον φάκελο, καθώς νέα ευρήματα DNA που εντοπίστηκαν κάτω από τα νύχια του θύματος, υποδεικνύουν έναν άλλο ύποπτο, τον Andrea Sempio ως τον πιθανό δράστη.

Η ζωή του Stasi, ο οποίος σήμερα είναι 42 ετών, διακόπηκε απότομα όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με την κατηγορία ότι σκότωσε την κοπέλα του με τουλάχιστον 12 χτυπήματα στο κεφάλι. Παρά το γεγονός ότι αθωώθηκε δύο φορές στο παρελθόν, η καταδίκη του το 2015 στηρίχθηκε σε έμμεσα στοιχεία, όπως τα καθαρά παπούτσια του και ίχνη DNA στο ποδήλατο της οικογένειάς του. Τώρα, η νομική του εκπρόσωπος Giada Bocellari κάνει λόγο για τη σοβαρότερη ενδεχομένως δικαστική πλάνη στην ιστορία της χώρας. Ο ίδιος ο Stasi, που υποστήριζε ανέκαθεν την αθωότητά του, απολαμβάνει πλέον καθεστώς ημιελευθερίας, εργαζόμενος την ημέρα και επιστρέφοντας στο κελί το βράδυ, την ώρα πάντως που το όνομά του παραμένει στιγματισμένο.

O Alberto Stasi πέρασε 11 σχεδόν χρόνια της ζωής του στην φυλακή

Η δολοφονία της Chiara Poggi έλαβε χώρα το πρωινό της 13ης Αυγούστου 2007, μέσα στο οικογενειακό της σπίτι στην οδό Pascoli, σε μια ήσυχη γειτονιά του Garlasco, μιας μικρής πόλης λίγα χιλιόμετρα έξω από το Μιλάνο. Η 26χρονη κοπέλα, που ετοιμαζόταν για μεταπτυχιακές σπουδές στα οικονομικά, δέχθηκε μια αιφνιδιαστική επίθεση καθώς βρισκόταν στο σαλόνι, φορώντας τις πιτζάμες της, γεγονός που υποδεικνύει ότι γνώριζε τον δολοφόνο και του άνοιξε η ίδια την πόρτα. Ο δράστης χρησιμοποίησε ένα αμβλύ αντικείμενο, το οποίο δεν βρέθηκε ποτέ, χτυπώντας την επανειλημμένα με άγρια μανία στο πρόσωπο και το κεφάλι, τουλάχιστον 12 φορές. Η σκηνή του εγκλήματος ήταν εφιαλτική, με το άψυχο σώμα της να εντοπίζεται αργότερα από τον τότε σύντροφό της, Alberto Stasi, σε μια μεγάλη λίμνη αίματος πάνω στη σκάλα που οδηγούσε στο υπόγειο του σπιτιού. Η έλλειψη παραβίασης της εισόδου και η απουσία κλεμμένων αντικειμένων από την οικία έστρεψαν εξ αρχής τις αρχές στο περιβάλλον της άτυχης κοπέλας, ξεκινώντας μια δικαστική περιπέτεια γεμάτη λάθη στη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων και μια μακροχρόνια διαμάχη μεταξύ εισαγγελίας και υπεράσπισης για το ποιος ήταν τελικά ο άνθρωπος που πέρασε το κατώφλι του σπιτιού εκείνο το μοιραίο πρωινό.

Η Chiarra Poggi δολοφονήθηκε μέσα στο σπίτι της

Χθες, 6 Μαΐου, ο 38χρονος πλέον Sempio έφτασε στην εισαγγελία της Pavia, αλλά όπως είχε προαναγγείλει η υπεράσπισή του, επέλεξε να τηρήσει απόλυτη σιωπή. Η σιωπή του ωστόσο έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα όσα φέρεται να έχει ομολογήσει σε απόρρητες συνομιλίες που έχουν καταγραφεί. Σε ηχογραφήσεις του Απριλίου του 2025, ο Sempio ακούγεται να μιλά μόνος του στο αυτοκίνητό του, αναφέροντας μια σκηνή όπου η Chiara Poggi φέρεται να απέρριψε τις σεξουαλικές του προθέσεις. Στα ίδια ντοκουμέντα γίνεται αναφορά σε ένα υποτιθέμενο προσωπικό βίντεο της κοπέλας με τον Stasi, το οποίο ο Sempio ισχυρίζεται πως κατείχε σε στικάκι, μια λεπτομέρεια που προσθέτει μια σκοτεινή διάσταση στο κίνητρο της δολοφονίας.

Ο Andrea Sempio είναι πλέον ο κύριος ύποπυος για τη δολοφονία της Chiarra

Η υπόθεση περιπλέκεται ακόμη περισσότερο από καταγγελίες περί χρηματισμού που εμπλέκουν τον πατέρα του Sempio και έναν πρώην εισαγγελέα της Pavia, αναδεικνύοντας ένα παρασκήνιο που ενδεχομένως λειτούργησε ως τροχοπέδη στην απόδοση δικαιοσύνης. Οι αρχές προετοιμάζονται για το κλείσιμο της δικογραφίας, με τον Sempio να αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση με τις επιβαρυντικές περιστάσεις της σκληρότητας και των ταπεινών κινήτρων. Στο πλαίσιο των ερευνών, κατέθεσαν και οι ξαδέλφες της Poggi, ενώ ο αδελφός της, Marco, ο οποίος διατηρούσε φιλικές σχέσεις με τον Sempio, αρνείται να πιστέψει πως ο φίλος του διέπραξε το έγκλημα, παρόλο που έρχεται αντιμέτωπος με τις νέες αποκαλύψεις.

