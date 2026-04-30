Σκάνδαλο «bunga bunga»: Μυστηριώδεις εξαφανίσεις και ύποπτοι θάνατοι - H χάρη στη διοργανώτρια
Έρευνα ιταλικής εφημερίδας προκάλεσε πολιτικό «σεισμό» στην Ιταλία καθώς η προεδρική χάρη, βασίστηκε στην υγεία ενός παιδιού που παρουσιάστηκε ως ορφανό, παρόλο που οι γονείς του είναι εν ζωή. Τώρα, η βιολογική μητέρα έχει εξαφανιστεί και η δικηγόρος της κάηκε σε φωτιά στο σπίτι μαζί με τον σύζυγό της
- Η Νικόλ Μινέτι καταδικάστηκε σε φυλάκιση για το σκάνδαλο «bunga bunga» και έλαβε προεδρική χάρη επικαλούμενη την υγεία ενός ανήλικου παιδιού που φέρεται να φροντίζει.
- Έρευνα αποκάλυψε ότι το παιδί δεν είναι ορφανό όπως δηλώθηκε, αλλά έχει ζωντανούς βιολογικούς γονείς στην Ουρουγουάη, ενώ η βιολογική μητέρα του έχει εξαφανιστεί.
- Η συνήγορος των βιολογικών γονέων κάηκε σε πυρκαγιά υπό αμφιλεγόμενες συνθήκες, με την υπόθεση να παραμένει ανοιχτή ως πιθανή διπλή ανθρωποκτονία.
- Η γενική εισαγγελέας του Μιλάνου προειδοποίησε για «εξαιρετικά σοβαρά γεγονότα» και πιθανή τροποποίηση της γνωμοδότησης χάριτος, με ενδεχόμενη ποινική δίωξη κατά της Μινέτι.
- Οι έρευνες επεκτάθηκαν διεθνώς μέσω της Ιντερπόλ, ενώ η Μινέτι αρνείται τις κατηγορίες και προαναγγέλλει νομικές ενέργειες κατά της εφημερίδας που αποκάλυψε την υπόθεση.
Η Νικόλ Μινέτι καταδικάστηκε σε τρία χρόνια και 11 μήνες φυλάκισης ως η κεντρική φιγούρα του σκανδάλου των πάρτι «bunga bunga» του Σίλβιο Μπερλουσκόνι, όπως της απονεμήθηκε «προεδρική χάρη», προκαλώντας πολιτικό σεισμό στην Ιταλία, μετά από μία σειρά αποκαλύψεις με μυστηριώδεις εξαφανίσεις και ύποπτους θανάτους, που προκάλεσαν τον πρόεδρο Ματαρέλα, σε μια ασυνήθιστη κίνηση, να ζητήσει «επείγουσες διευκρινίσεις».
Η Νικόλ Μινέτι, 41 ετών, καταδικάστηκε για δύο κατηγορίες: διευκόλυνση της πορνείας στο πλαίσιο της υπόθεσης Ruby bis —μία από τις δίκες που προέκυψαν από τα σεξουαλικά σκάνδαλα με πρωταγωνιστή τον Σίλβιο Μπερλουσκόνι, στην οποία δικάστηκαν όσοι στρατολογούσαν τις νεαρές που παρευρίσκονταν στα αυτοαποκαλούμενα «κομψά δείπνα» στην έπαυλή του στο Αρκόρε— και κατάχρηση δημόσιων πόρων κατά τη θητεία της ως περιφερειακή σύμβουλος στη Λομβαρδία.
Ωστόσο, τον Φεβρουάριο του 2026, ο Ματαρέλα υπέγραψε τη χάρη της επικαλούμενος ανθρωπιστικούς λόγους: η Μινέτι έπρεπε να φροντίσει έναν ανήλικο υιοθετημένο γιο με «σοβαρές παθολογίες» που απαιτούσε δαπανηρές θεραπείες στο εξωτερικό.
Μια έρευνα της εφημερίδας Il Fatto Quotidiano ανέτρεψε αυτή την εκδοχή.
Σύμφωνα με το φάκελο της αίτησης χάριτος, το παιδί ήταν ορφανό που «εγκαταλείφθηκε κατά τη γέννησή του».
Η πραγματικότητα στα δικαστήρια της Ουρουγουάης δείχνει κάτι εντελώς διαφορετικό: ο ανήλικος έχει ζωντανούς και ταυτοποιημένους βιολογικούς γονείς.
Το παιδί γεννήθηκε στα τέλη του 2017 σε ένα περιβάλλον ακραίας φτώχειας. Η μητέρα του, María de los Ángeles González Colinet, ήταν άπορη και ο πατέρας του βρισκόταν στη φυλακή.
Το 2018, η δικαιοσύνη το ανέθεσε στο Ινστιτούτο Παιδιών και Εφήβων της Ουρουγουάης (INAU) με την εντολή να επιχειρήσει την επανασύνδεση με τη βιολογική του οικογένεια. Τότε εμφανίστηκε η Μινέτι με τον σύντροφό της, επιχειρηματία Giuseppe Cipriani.
Τελικά μετά από νομικές ενέργειες, τον Φεβρουάριο του 2023, αφαιρέθηκε η γονική μέριμνα από τους βιολογικούς γονείς.
Δύο μεταγενέστερα γεγονότα, ωστόσο έρχονται να ρίξουν βαριά σκιά, Η συνήγορος που είχε διοριστεί από το δικαστήριο για τους γονείς, η Μερσέντες Νιέτο, κάηκε σε φωτιά μαζί με τον σύζυγό της επίσης δικηγόρο, τον Μάριο Καμπρέρα— στο εξοχικό τους στο Γκαρζόν στις 15 Ιουνίου 2024.
Η πρώτη έκθεση της Πυροσβεστικής υπηρεσίας απέδωσε την πυρκαγιά στην σόμπα ξύλου, ενώ ιδιωτική έκθεση που ανατέθηκε από την οικογένεια κατέληξε στο αντίθετο συμπέρασμα: χτυπήματα στο κρανίο των πτωμάτων, απουσία σημάτων φωτιάς στην περιοχή της σόμπας. Μια τρίτη επίσημη έκθεση, που έγινε γνωστή πριν από μήνες, επιβεβαίωσε την υπόθεση του ατυχήματος. Η υπόθεση, ωστόσο, δεν αρχειοθετήθηκε και παραμένει ανοιχτή ως πιθανή διπλή ανθρωποκτονία.
Σε αυτό προστίθεται η εξαφάνιση της βιολογικής μητέρας του παιδιού. Η Γκονζάλες Κολινέτ, 29 ετών, απουσιάζει από το σπίτι της από τα μέσα Φεβρουαρίου. Το Υπουργείο Εσωτερικών της Ουρουγουάης εξέδωσε εθνικό ένταλμα αναζήτησης στις 14 Απριλίου, τέσσερις ημέρες μετά την πρώτη δημοσίευση της εφημερίδας. Οι έρευνες συνεχίζονται χωρίς αποτελέσματα.
Κρίση στη Ρώμη
Στη Ρώμη, η ατμόσφαιρα είναι εξαιρετικά τεταμένη. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το οποίο ενέκρινε την αίτηση χάριτος, υπερασπίστηκε τη θέση του υποστηρίζοντας ότι κανένα από αυτά τα «αρνητικά στοιχεία» δεν περιλαμβανόταν στον αρχικό δικαστικό φάκελο. Ωστόσο, η γενική εισαγγελέας του Μιλάνου, Francesca Nanni, έδωσε μια νέα τροπή στην υπόθεση την Τρίτη, αναφερόμενη σε «εξαιρετικά σοβαρά γεγονότα» και προειδοποιώντας ότι οι νέες πραγματογνωμοσύνες «θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε τροποποίηση της γνωμοδότησής μας», η οποία είχε αρχικά εκδοθεί υπέρ της αιτούσας.
Εάν η αίτηση στηρίζεται σε «ασυνεπή και αναληθή στοιχεία», η υπόθεση θα παραπεμφθεί στην τακτική εισαγγελία για την άσκηση ποινικής δίωξης κατά της ίδιας της Μινέτι. Επιπλέον, οι έρευνες έχουν επεκταθεί μέσω της Ιντερπόλ στην περίοδο κατά την οποία η καταδικασθείσα φέρεται να διέμενε στην Ίμπιζα.
Η Νικόλ Μινέτι, η οποία μετά από χρόνια απομόνωσης από τα ΜΜΕ προσπαθούσε να αποκαταστήσει την εικόνα της ως αφοσιωμένης μητέρας στις σελίδες του περιοδικού Chi —ιδιοκτησίας της οικογένειας Μπερλουσκόνι—, χαρακτήρισε τις αποκαλύψεις ως «αβάσιμες και σοβαρά επιζήμιες» για τη φήμη της και διαβεβαίωσε ότι δεν έχει ποτέ ερευνηθεί στην Ουρουγουάη. Ανακοίνωσε νομικές ενέργειες κατά της εφημερίδας Il Fatto Quotidiano. Το παιδί, εν τω μεταξύ, ζει με το ζευγάρι στην Ιταλία. Σήμερα είναι εννέα ετών. Η θετή του μητέρα αντιμετωπίζει την πιθανότητα να ανακληθεί η χάρη και να καταλήξει να κατηγορηθεί σε μια νέα ποινική υπόθεση.