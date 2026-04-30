Σκάνδαλο «bunga bunga»: Μυστηριώδεις εξαφανίσεις και ύποπτοι θάνατοι - H χάρη στη διοργανώτρια

Έρευνα ιταλικής εφημερίδας προκάλεσε πολιτικό «σεισμό» στην Ιταλία καθώς η προεδρική χάρη, βασίστηκε στην υγεία ενός παιδιού που παρουσιάστηκε ως ορφανό, παρόλο που οι γονείς του είναι εν ζωή. Τώρα, η βιολογική μητέρα έχει εξαφανιστεί και η δικηγόρος της κάηκε σε φωτιά στο σπίτι μαζί με τον σύζυγό της

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Σκάνδαλο «bunga bunga»: Μυστηριώδεις εξαφανίσεις και ύποπτοι θάνατοι - H χάρη στη διοργανώτρια
  • Η Νικόλ Μινέτι καταδικάστηκε σε φυλάκιση για το σκάνδαλο «bunga bunga» και έλαβε προεδρική χάρη επικαλούμενη την υγεία ενός ανήλικου παιδιού που φέρεται να φροντίζει.
  • Έρευνα αποκάλυψε ότι το παιδί δεν είναι ορφανό όπως δηλώθηκε, αλλά έχει ζωντανούς βιολογικούς γονείς στην Ουρουγουάη, ενώ η βιολογική μητέρα του έχει εξαφανιστεί.
  • Η συνήγορος των βιολογικών γονέων κάηκε σε πυρκαγιά υπό αμφιλεγόμενες συνθήκες, με την υπόθεση να παραμένει ανοιχτή ως πιθανή διπλή ανθρωποκτονία.
  • Η γενική εισαγγελέας του Μιλάνου προειδοποίησε για «εξαιρετικά σοβαρά γεγονότα» και πιθανή τροποποίηση της γνωμοδότησης χάριτος, με ενδεχόμενη ποινική δίωξη κατά της Μινέτι.
  • Οι έρευνες επεκτάθηκαν διεθνώς μέσω της Ιντερπόλ, ενώ η Μινέτι αρνείται τις κατηγορίες και προαναγγέλλει νομικές ενέργειες κατά της εφημερίδας που αποκάλυψε την υπόθεση.
Η Νικόλ Μινέτι καταδικάστηκε σε τρία χρόνια και 11 μήνες φυλάκισης ως η κεντρική φιγούρα του σκανδάλου των πάρτι «bunga bunga» του Σίλβιο Μπερλουσκόνι, όπως της απονεμήθηκε «προεδρική χάρη», προκαλώντας πολιτικό σεισμό στην Ιταλία, μετά από μία σειρά αποκαλύψεις με μυστηριώδεις εξαφανίσεις και ύποπτους θανάτους, που προκάλεσαν τον πρόεδρο Ματαρέλα, σε μια ασυνήθιστη κίνηση, να ζητήσει «επείγουσες διευκρινίσεις».

Η Νικόλ Μινέτι, 41 ετών, καταδικάστηκε για δύο κατηγορίες: διευκόλυνση της πορνείας στο πλαίσιο της υπόθεσης Ruby bis —μία από τις δίκες που προέκυψαν από τα σεξουαλικά σκάνδαλα με πρωταγωνιστή τον Σίλβιο Μπερλουσκόνι, στην οποία δικάστηκαν όσοι στρατολογούσαν τις νεαρές που παρευρίσκονταν στα αυτοαποκαλούμενα «κομψά δείπνα» στην έπαυλή του στο Αρκόρε— και κατάχρηση δημόσιων πόρων κατά τη θητεία της ως περιφερειακή σύμβουλος στη Λομβαρδία.

Nicole Minetti

Σε αυτή τη φωτογραφία της 28ης Ιουλίου 2011, η Νικόλε Μινέτι παρευρίσκεται σε συνάντηση στα κεντρικά γραφεία της περιφέρειας της Λομβαρδίας στο Μιλάνο της Ιταλίας. Δικαστήριο του Μιλάνου καταδίκασε την Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2013, τρεις πρώην συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού Σίλβιο Μπερλουσκόνι για την πρόσληψη ιερόδουλων για τα περιβόητα πάρτι «bunga bunga» του μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης. Το δικαστήριο επέβαλε αυστηρές ποινές στον Emilio Fede, μακροχρόνιο στέλεχος των τηλεοπτικών δικτύων του μεγιστάνα, στον Dario Mora, ατζέντη ταλέντων, και στη Nicole Minetti, πρώην περιφερειακή πολιτικό που δήλωνε την αγάπη της για τον πρώην πρωθυπουργό. Ο Μπερλουσκόνι δεν δικάστηκε σε αυτή την υπόθεση, αλλά καταδικάστηκε ξεχωριστά για πληρωμή σεξουαλικών υπηρεσιών από ανήλικη και απόπειρα συγκάλυψης του γεγονότος. Η πορνεία μεταξύ ενηλίκων είναι νόμιμη, αλλά η εκμετάλλευση πορνών αποτελεί έγκλημα.

Ωστόσο, τον Φεβρουάριο του 2026, ο Ματαρέλα υπέγραψε τη χάρη της επικαλούμενος ανθρωπιστικούς λόγους: η Μινέτι έπρεπε να φροντίσει έναν ανήλικο υιοθετημένο γιο με «σοβαρές παθολογίες» που απαιτούσε δαπανηρές θεραπείες στο εξωτερικό.

Μια έρευνα της εφημερίδας Il Fatto Quotidiano ανέτρεψε αυτή την εκδοχή.

Σύμφωνα με το φάκελο της αίτησης χάριτος, το παιδί ήταν ορφανό που «εγκαταλείφθηκε κατά τη γέννησή του».

Η πραγματικότητα στα δικαστήρια της Ουρουγουάης δείχνει κάτι εντελώς διαφορετικό: ο ανήλικος έχει ζωντανούς και ταυτοποιημένους βιολογικούς γονείς.

Το παιδί γεννήθηκε στα τέλη του 2017 σε ένα περιβάλλον ακραίας φτώχειας. Η μητέρα του, María de los Ángeles González Colinet, ήταν άπορη και ο πατέρας του βρισκόταν στη φυλακή.

Το 2018, η δικαιοσύνη το ανέθεσε στο Ινστιτούτο Παιδιών και Εφήβων της Ουρουγουάης (INAU) με την εντολή να επιχειρήσει την επανασύνδεση με τη βιολογική του οικογένεια. Τότε εμφανίστηκε η Μινέτι με τον σύντροφό της, επιχειρηματία Giuseppe Cipriani.

Τελικά μετά από νομικές ενέργειες, τον Φεβρουάριο του 2023, αφαιρέθηκε η γονική μέριμνα από τους βιολογικούς γονείς.

Δύο μεταγενέστερα γεγονότα, ωστόσο έρχονται να ρίξουν βαριά σκιά, Η συνήγορος που είχε διοριστεί από το δικαστήριο για τους γονείς, η Μερσέντες Νιέτο, κάηκε σε φωτιά μαζί με τον σύζυγό της επίσης δικηγόρο, τον Μάριο Καμπρέρα— στο εξοχικό τους στο Γκαρζόν στις 15 Ιουνίου 2024.

Η πρώτη έκθεση της Πυροσβεστικής υπηρεσίας απέδωσε την πυρκαγιά στην σόμπα ξύλου, ενώ ιδιωτική έκθεση που ανατέθηκε από την οικογένεια κατέληξε στο αντίθετο συμπέρασμα: χτυπήματα στο κρανίο των πτωμάτων, απουσία σημάτων φωτιάς στην περιοχή της σόμπας. Μια τρίτη επίσημη έκθεση, που έγινε γνωστή πριν από μήνες, επιβεβαίωσε την υπόθεση του ατυχήματος. Η υπόθεση, ωστόσο, δεν αρχειοθετήθηκε και παραμένει ανοιχτή ως πιθανή διπλή ανθρωποκτονία.

Σε αυτό προστίθεται η εξαφάνιση της βιολογικής μητέρας του παιδιού. Η Γκονζάλες Κολινέτ, 29 ετών, απουσιάζει από το σπίτι της από τα μέσα Φεβρουαρίου. Το Υπουργείο Εσωτερικών της Ουρουγουάης εξέδωσε εθνικό ένταλμα αναζήτησης στις 14 Απριλίου, τέσσερις ημέρες μετά την πρώτη δημοσίευση της εφημερίδας. Οι έρευνες συνεχίζονται χωρίς αποτελέσματα.

Nicole Minetti

Η αξιωματούχος της Περιφέρειας της Λομβαρδίας Νικόλε Μινέτι φοράει ένα φόρεμα από τη συλλογή Άνοιξη-Καλοκαίρι 2012 του οίκου Parah κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας στο Μιλάνο, Ιταλία (2012)

Κρίση στη Ρώμη

Στη Ρώμη, η ατμόσφαιρα είναι εξαιρετικά τεταμένη. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το οποίο ενέκρινε την αίτηση χάριτος, υπερασπίστηκε τη θέση του υποστηρίζοντας ότι κανένα από αυτά τα «αρνητικά στοιχεία» δεν περιλαμβανόταν στον αρχικό δικαστικό φάκελο. Ωστόσο, η γενική εισαγγελέας του Μιλάνου, Francesca Nanni, έδωσε μια νέα τροπή στην υπόθεση την Τρίτη, αναφερόμενη σε «εξαιρετικά σοβαρά γεγονότα» και προειδοποιώντας ότι οι νέες πραγματογνωμοσύνες «θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε τροποποίηση της γνωμοδότησής μας», η οποία είχε αρχικά εκδοθεί υπέρ της αιτούσας.

Εάν η αίτηση στηρίζεται σε «ασυνεπή και αναληθή στοιχεία», η υπόθεση θα παραπεμφθεί στην τακτική εισαγγελία για την άσκηση ποινικής δίωξης κατά της ίδιας της Μινέτι. Επιπλέον, οι έρευνες έχουν επεκταθεί μέσω της Ιντερπόλ στην περίοδο κατά την οποία η καταδικασθείσα φέρεται να διέμενε στην Ίμπιζα.

Silvio Berlusconi

O Σίλβιο Μπερλουσκόνι χαμογελά καθώς παρευρίσκεται σε συνάντηση του κόμματος «Λαός της Ελευθερίας» στη Ρώμη

Η Νικόλ Μινέτι, η οποία μετά από χρόνια απομόνωσης από τα ΜΜΕ προσπαθούσε να αποκαταστήσει την εικόνα της ως αφοσιωμένης μητέρας στις σελίδες του περιοδικού Chi —ιδιοκτησίας της οικογένειας Μπερλουσκόνι—, χαρακτήρισε τις αποκαλύψεις ως «αβάσιμες και σοβαρά επιζήμιες» για τη φήμη της και διαβεβαίωσε ότι δεν έχει ποτέ ερευνηθεί στην Ουρουγουάη. Ανακοίνωσε νομικές ενέργειες κατά της εφημερίδας Il Fatto Quotidiano. Το παιδί, εν τω μεταξύ, ζει με το ζευγάρι στην Ιταλία. Σήμερα είναι εννέα ετών. Η θετή του μητέρα αντιμετωπίζει την πιθανότητα να ανακληθεί η χάρη και να καταλήξει να κατηγορηθεί σε μια νέα ποινική υπόθεση.



Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:07ΚΟΣΜΟΣ

«Προς τα πού είναι η φωλιά μου;» -Ένα θαλασσοπούλι κέρδισε το βραβείο «People’s Choice» στον διαγωνισμό Nikon Comedy Wildlife Awards

09:06ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Απροσπέλαστο το Λεκανοπέδιο - Στο «κόκκινο» Κηφισός και Αττική Οδός

09:06ΚΟΣΜΟΣ

Πεντάγωνο: Ενημερώνει τον Τραμπ για τις στρατιωτικές επιλογές στο Ιράν – Αρχίζει ξανά ο πόλεμος;

09:01ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μάστιγα το στεγαστικό στην Ελλάδα – Στα ύψη τα ενοίκια

08:55ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Μονακό: Να βάλει βάσεις πρόκρισης στο ΣΕΦ

08:49ΚΟΣΜΟΣ

Η Βρετανία δημιουργεί κοινή ναυτική δύναμη με εννέα ευρωπαϊκές χώρες, ως «συμπλήρωμα» του ΝΑΤΟ

08:45ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Στοιχηματίζει ότι ο ναυτικός αποκλεισμός θα γονατίσει το Ιράν – Τι κρύβεται πίσω από τη στρατηγική των ΗΠΑ

08:43ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 30.000 λουλούδια σε πλατείες και παρτέρια – Φυτεύτηκαν 23.150 δένδρα

08:41ΕΛΛΑΔΑ

Έρευνα Newsbomb: Τροχαία ατυχήματα στην Ελλάδα - Κάθε αριθμός και μια ζωή

08:25ΕΛΛΑΔΑ

ΟΕΝΓΕ κατά Γεωργιάδη: «Προσπαθεί να παρουσιάσει τη μετακίνηση της γιατρού ως το "αντίτιμο" που πρέπει να πληρώσει γιατί υπηρετεί το αγροτικό της σε νοσοκομείο της Αττικής»

08:17WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες εντόπισαν βακτήρια ηλικίας 40.000 ετών σε τούνελ - Έξι μήνες μετά επανεργοποιήθηκαν

08:08ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Αυτοκτονία ο θάνατος του 44χρονου - Ποιοι και γιατί παραποίησαν τον χώρο - Πέντε συλλήψεις

08:07ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA Playoffs: Ζωντανοί οι Πίστονς με 45άρα του Κάνινγκχαμ – Προβάδισμα για τους Καβαλίερς

08:02ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Άνδρας οπλισμένος με σφυρί τραυμάτισε πέντε ανθρώπους

08:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ιστορία του καθηγητή-ντελιβερά που σόκαρε τον Τσίπρα στην Κρήτη

08:01ΚΟΣΜΟΣ

Ο πόλεμος στο Ιράν έχει κοστίσει μέχρι στιγμής στις ΗΠΑ 25 δισεκατομμύρια δολάρια - Ο προϋπολογισμός της NASA για φετος

07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Έως 1.000 ίπποι και ακόμα πιο σπορ προσέγγιση για τις καινούργιες Alfa Romeo Giulia και Stelvio

07:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ασπίδα» Μητσοτάκη στο επιτελικό κράτος και άνοιγμα στους βουλευτές της ΝΔ

07:47ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Απροσπέλαστος ο Κηφισός, δύο τροχαία στην κάθοδο στον Αγιο Στέφανο

07:46ΚΟΣΜΟΣ

Ving Rhames: Κατέρρευσε σε εστιατόριο ο γνωστός ηθοποιός - Τα νεότερα για την υγεία του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
06:39ΚΟΣΜΟΣ

Αλυσοπρίονα, σάκοι και φτυάρια: Πώς ο ράπερ D4vd σκότωσε και διαμέλισε την ανήλικη σύντροφό του

06:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται εντυπωσιακή άνοδος της θερμοκρασίας - Τάση για πρώτο θερμό επεισόδιο τον Μάιο

12:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Από τον χειμώνα στα... 33άρια - Η τάση του ECMWF για τις επόμενες δυο εβδομάδες

07:43ΚΟΣΜΟΣ

Πετρέλαιο: Στα 125 δολάρια το βαρέλι, ρεκόρ από το 2022 - Το δημοσίευμα που έβαλε φωτιά στις αγορές

20:34ΚΟΣΜΟΣ

Ανατριχιαστική παραδοχή: Ο γιος της πεθεράς που εκτέλεσε τη νύφη έβαζε το μωρό να «θηλάζει από τη νεκρή»

20:45ΚΟΣΜΟΣ

Ανείπωτη τραγωδία: 18χρονη σκοτώθηκε σε τροχαίο δύο εβδομάδες πριν την αποφοίτησή της - Ονειρευόταν να ενταχθεί στην Πολεμική Αεροπορία

08:08ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Αυτοκτονία ο θάνατος του 44χρονου - Ποιοι και γιατί παραποίησαν τον χώρο - Πέντε συλλήψεις

08:25ΕΛΛΑΔΑ

ΟΕΝΓΕ κατά Γεωργιάδη: «Προσπαθεί να παρουσιάσει τη μετακίνηση της γιατρού ως το "αντίτιμο" που πρέπει να πληρώσει γιατί υπηρετεί το αγροτικό της σε νοσοκομείο της Αττικής»

07:46ΚΟΣΜΟΣ

Ving Rhames: Κατέρρευσε σε εστιατόριο ο γνωστός ηθοποιός - Τα νεότερα για την υγεία του

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Ζευγάρι τα έκανε «γυαλιά-καρφιά» στη ΔΥΠΑ Βέροιας – Δυσανασχέτησε που δεν πληρώθηκε τέλος του μήνα

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Conrad Athens The Ilisian: Αυτό είναι το «νέο Hilton» που άνοιξε ξανά τις πύλες του στους επισκέπτες

08:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ιστορία του καθηγητή-ντελιβερά που σόκαρε τον Τσίπρα στην Κρήτη

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 30 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Με πτώση της θερμοκρασίας από τα βόρεια ξεκινάει η επέλαση της κακοκαιρίας – Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

07:06ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Δημιουργεί νέες ταξιαρχίες κομάντο σε Θράκη και Μικρά Ασία απέναντι από τα ελληνικά σύνορα - Έμφαση στον υβριδικό πόλεμο και λεονταρισμοί από αναλυτές

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Σήμερα απολογείται ο 89χρονος πιστολέρο: «Ήθελα να το κάνω τον χειμώνα, αλλά είχα δουλειές»

08:41ΕΛΛΑΔΑ

Έρευνα Newsbomb: Τροχαία ατυχήματα στην Ελλάδα - Κάθε αριθμός και μια ζωή

07:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έδωσε στίγμα ο Τσίπρας για το νέο κόμμα: Όνομα με «πυξίδα» και μήνυμα με Καζαντζάκη

10:40WHAT THE FACT

Μπορείς να τυφλωθείς ενώ κάνεις ντους - Το μόνο που χρειάζεται είναι ένα λάθος

22:50ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Η Ελλάδα έβαλε στη θέση της την Τουρκία για τα Στενά των Δαρδανελίων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ