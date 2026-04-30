Σκάνδαλο «bunga bunga»: Μυστηριώδεις εξαφανίσεις και ύποπτοι θάνατοι - H χάρη στη διοργανώτρια

Snapshot Η Νικόλ Μινέτι καταδικάστηκε σε φυλάκιση για το σκάνδαλο «bunga bunga» και έλαβε προεδρική χάρη επικαλούμενη την υγεία ενός ανήλικου παιδιού που φέρεται να φροντίζει.

Έρευνα αποκάλυψε ότι το παιδί δεν είναι ορφανό όπως δηλώθηκε, αλλά έχει ζωντανούς βιολογικούς γονείς στην Ουρουγουάη, ενώ η βιολογική μητέρα του έχει εξαφανιστεί.

Η συνήγορος των βιολογικών γονέων κάηκε σε πυρκαγιά υπό αμφιλεγόμενες συνθήκες, με την υπόθεση να παραμένει ανοιχτή ως πιθανή διπλή ανθρωποκτονία.

Η γενική εισαγγελέας του Μιλάνου προειδοποίησε για «εξαιρετικά σοβαρά γεγονότα» και πιθανή τροποποίηση της γνωμοδότησης χάριτος, με ενδεχόμενη ποινική δίωξη κατά της Μινέτι.

Οι έρευνες επεκτάθηκαν διεθνώς μέσω της Ιντερπόλ, ενώ η Μινέτι αρνείται τις κατηγορίες και προαναγγέλλει νομικές ενέργειες κατά της εφημερίδας που αποκάλυψε την υπόθεση.

Η Νικόλ Μινέτι καταδικάστηκε σε τρία χρόνια και 11 μήνες φυλάκισης ως η κεντρική φιγούρα του σκανδάλου των πάρτι «bunga bunga» του Σίλβιο Μπερλουσκόνι, όπως της απονεμήθηκε «προεδρική χάρη», προκαλώντας πολιτικό σεισμό στην Ιταλία, μετά από μία σειρά αποκαλύψεις με μυστηριώδεις εξαφανίσεις και ύποπτους θανάτους, που προκάλεσαν τον πρόεδρο Ματαρέλα, σε μια ασυνήθιστη κίνηση, να ζητήσει «επείγουσες διευκρινίσεις».

Η Νικόλ Μινέτι, 41 ετών, καταδικάστηκε για δύο κατηγορίες: διευκόλυνση της πορνείας στο πλαίσιο της υπόθεσης Ruby bis —μία από τις δίκες που προέκυψαν από τα σεξουαλικά σκάνδαλα με πρωταγωνιστή τον Σίλβιο Μπερλουσκόνι, στην οποία δικάστηκαν όσοι στρατολογούσαν τις νεαρές που παρευρίσκονταν στα αυτοαποκαλούμενα «κομψά δείπνα» στην έπαυλή του στο Αρκόρε— και κατάχρηση δημόσιων πόρων κατά τη θητεία της ως περιφερειακή σύμβουλος στη Λομβαρδία.

Σε αυτή τη φωτογραφία της 28ης Ιουλίου 2011, η Νικόλε Μινέτι παρευρίσκεται σε συνάντηση στα κεντρικά γραφεία της περιφέρειας της Λομβαρδίας στο Μιλάνο της Ιταλίας. Δικαστήριο του Μιλάνου καταδίκασε την Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2013, τρεις πρώην συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού Σίλβιο Μπερλουσκόνι για την πρόσληψη ιερόδουλων για τα περιβόητα πάρτι «bunga bunga» του μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης. Το δικαστήριο επέβαλε αυστηρές ποινές στον Emilio Fede, μακροχρόνιο στέλεχος των τηλεοπτικών δικτύων του μεγιστάνα, στον Dario Mora, ατζέντη ταλέντων, και στη Nicole Minetti, πρώην περιφερειακή πολιτικό που δήλωνε την αγάπη της για τον πρώην πρωθυπουργό. Ο Μπερλουσκόνι δεν δικάστηκε σε αυτή την υπόθεση, αλλά καταδικάστηκε ξεχωριστά για πληρωμή σεξουαλικών υπηρεσιών από ανήλικη και απόπειρα συγκάλυψης του γεγονότος. Η πορνεία μεταξύ ενηλίκων είναι νόμιμη, αλλά η εκμετάλλευση πορνών αποτελεί έγκλημα. AP/Antonio Calanni

Ωστόσο, τον Φεβρουάριο του 2026, ο Ματαρέλα υπέγραψε τη χάρη της επικαλούμενος ανθρωπιστικούς λόγους: η Μινέτι έπρεπε να φροντίσει έναν ανήλικο υιοθετημένο γιο με «σοβαρές παθολογίες» που απαιτούσε δαπανηρές θεραπείες στο εξωτερικό.

Μια έρευνα της εφημερίδας Il Fatto Quotidiano ανέτρεψε αυτή την εκδοχή.

Σύμφωνα με το φάκελο της αίτησης χάριτος, το παιδί ήταν ορφανό που «εγκαταλείφθηκε κατά τη γέννησή του».

Η πραγματικότητα στα δικαστήρια της Ουρουγουάης δείχνει κάτι εντελώς διαφορετικό: ο ανήλικος έχει ζωντανούς και ταυτοποιημένους βιολογικούς γονείς.

Το παιδί γεννήθηκε στα τέλη του 2017 σε ένα περιβάλλον ακραίας φτώχειας. Η μητέρα του, María de los Ángeles González Colinet, ήταν άπορη και ο πατέρας του βρισκόταν στη φυλακή.

Το 2018, η δικαιοσύνη το ανέθεσε στο Ινστιτούτο Παιδιών και Εφήβων της Ουρουγουάης (INAU) με την εντολή να επιχειρήσει την επανασύνδεση με τη βιολογική του οικογένεια. Τότε εμφανίστηκε η Μινέτι με τον σύντροφό της, επιχειρηματία Giuseppe Cipriani.

Τελικά μετά από νομικές ενέργειες, τον Φεβρουάριο του 2023, αφαιρέθηκε η γονική μέριμνα από τους βιολογικούς γονείς.

Δύο μεταγενέστερα γεγονότα, ωστόσο έρχονται να ρίξουν βαριά σκιά, Η συνήγορος που είχε διοριστεί από το δικαστήριο για τους γονείς, η Μερσέντες Νιέτο, κάηκε σε φωτιά μαζί με τον σύζυγό της επίσης δικηγόρο, τον Μάριο Καμπρέρα— στο εξοχικό τους στο Γκαρζόν στις 15 Ιουνίου 2024.

Η πρώτη έκθεση της Πυροσβεστικής υπηρεσίας απέδωσε την πυρκαγιά στην σόμπα ξύλου, ενώ ιδιωτική έκθεση που ανατέθηκε από την οικογένεια κατέληξε στο αντίθετο συμπέρασμα: χτυπήματα στο κρανίο των πτωμάτων, απουσία σημάτων φωτιάς στην περιοχή της σόμπας. Μια τρίτη επίσημη έκθεση, που έγινε γνωστή πριν από μήνες, επιβεβαίωσε την υπόθεση του ατυχήματος. Η υπόθεση, ωστόσο, δεν αρχειοθετήθηκε και παραμένει ανοιχτή ως πιθανή διπλή ανθρωποκτονία.

Σε αυτό προστίθεται η εξαφάνιση της βιολογικής μητέρας του παιδιού. Η Γκονζάλες Κολινέτ, 29 ετών, απουσιάζει από το σπίτι της από τα μέσα Φεβρουαρίου. Το Υπουργείο Εσωτερικών της Ουρουγουάης εξέδωσε εθνικό ένταλμα αναζήτησης στις 14 Απριλίου, τέσσερις ημέρες μετά την πρώτη δημοσίευση της εφημερίδας. Οι έρευνες συνεχίζονται χωρίς αποτελέσματα.

Η αξιωματούχος της Περιφέρειας της Λομβαρδίας Νικόλε Μινέτι φοράει ένα φόρεμα από τη συλλογή Άνοιξη-Καλοκαίρι 2012 του οίκου Parah κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας στο Μιλάνο, Ιταλία (2012) AP/Giuseppe Aresu

Κρίση στη Ρώμη

Στη Ρώμη, η ατμόσφαιρα είναι εξαιρετικά τεταμένη. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το οποίο ενέκρινε την αίτηση χάριτος, υπερασπίστηκε τη θέση του υποστηρίζοντας ότι κανένα από αυτά τα «αρνητικά στοιχεία» δεν περιλαμβανόταν στον αρχικό δικαστικό φάκελο. Ωστόσο, η γενική εισαγγελέας του Μιλάνου, Francesca Nanni, έδωσε μια νέα τροπή στην υπόθεση την Τρίτη, αναφερόμενη σε «εξαιρετικά σοβαρά γεγονότα» και προειδοποιώντας ότι οι νέες πραγματογνωμοσύνες «θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε τροποποίηση της γνωμοδότησής μας», η οποία είχε αρχικά εκδοθεί υπέρ της αιτούσας.

Εάν η αίτηση στηρίζεται σε «ασυνεπή και αναληθή στοιχεία», η υπόθεση θα παραπεμφθεί στην τακτική εισαγγελία για την άσκηση ποινικής δίωξης κατά της ίδιας της Μινέτι. Επιπλέον, οι έρευνες έχουν επεκταθεί μέσω της Ιντερπόλ στην περίοδο κατά την οποία η καταδικασθείσα φέρεται να διέμενε στην Ίμπιζα.

O Σίλβιο Μπερλουσκόνι χαμογελά καθώς παρευρίσκεται σε συνάντηση του κόμματος «Λαός της Ελευθερίας» στη Ρώμη AP/Gregorio Borgia

Η Νικόλ Μινέτι, η οποία μετά από χρόνια απομόνωσης από τα ΜΜΕ προσπαθούσε να αποκαταστήσει την εικόνα της ως αφοσιωμένης μητέρας στις σελίδες του περιοδικού Chi —ιδιοκτησίας της οικογένειας Μπερλουσκόνι—, χαρακτήρισε τις αποκαλύψεις ως «αβάσιμες και σοβαρά επιζήμιες» για τη φήμη της και διαβεβαίωσε ότι δεν έχει ποτέ ερευνηθεί στην Ουρουγουάη. Ανακοίνωσε νομικές ενέργειες κατά της εφημερίδας Il Fatto Quotidiano. Το παιδί, εν τω μεταξύ, ζει με το ζευγάρι στην Ιταλία. Σήμερα είναι εννέα ετών. Η θετή του μητέρα αντιμετωπίζει την πιθανότητα να ανακληθεί η χάρη και να καταλήξει να κατηγορηθεί σε μια νέα ποινική υπόθεση.





