Ιστορική πρωτιά: Ρομπότ επικράτησαν σε μάχη και κατέλαβαν περιοχή στον πόλεμο στην Ουκρανία

Για πρώτη φορά στην ιστορία, μια χώρα φαίνεται να κέρδισε μια μάχη χρησιμοποιώντας αποκλειστικά ρομπότ, χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο ούτε ένας στρατιώτης στο πεδίο της μάχης.

Η Ουκρανία ισχυρίζεται ότι κατέλαβε πρόσφατα μια ρωσική θέση – αναγκάζοντας τους Ρώσους στρατιώτες να παραδοθούν – χρησιμοποιώντας μόνο ρομποτικά συστήματα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι ο ουκρανικός στρατός κατέλαβε μια ρωσική θέση χρησιμοποιώντας αποκλειστικά ρομποτικά συστήματα εδάφους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

«Για πρώτη φορά στην ιστορία αυτού του πολέμου, μια εχθρική θέση καταλήφθηκε αποκλειστικά από μη επανδρωμένες πλατφόρμες — συστήματα εδάφους και drones», δήλωσε ο Ζελένσκι τη Δευτέρα.

«Οι κατακτητές παραδόθηκαν και η επιχείρηση διεξήχθη χωρίς πεζικό και χωρίς απώλειες από την πλευρά μας», πρόσθεσε ο Ζελένσκι.

Ο ουκρανικός στρατός έχει εντείνει τη χρήση συστημάτων ρομποτικής εδάφους, τα οποία επί του παρόντος χειρίζονται άνθρωποι από ασφαλή απόσταση, για την εκτέλεση διαφόρων επιθετικών επιχειρήσεων και την απομάκρυνση τραυματιών στρατιωτών από τη ζώνη μάχης, όπου οι ομάδες εκκένωσης ανθρώπων θα μπορούσαν να καταστραφούν από τα drones.

Τον Ιανουάριο, το ουκρανικό ρομπότ εδάφους Droid TW-7.62, εξοπλισμένο με στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης για την αυτόνομη ανίχνευση, σύλληψη και παρακολούθηση στόχων, συνέλαβε τρεις Ρώσους στρατιώτες ως αιχμαλώτους πολέμου, ανέφερε ο ουκρανικός κατασκευαστής αμυντικού εξοπλισμού Devdroid.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι κατά τους πρώτους τρεις μήνες του 2026, τα εδάφια ρομποτικά συστήματα εκτέλεσαν περισσότερες από 22.000 αποστολές στην πρώτη γραμμή της Ουκρανίας.

«Με άλλα λόγια, σώθηκαν ζωές περισσότερες από 22.000 φορές όταν ένα ρομπότ εισέβαλε στις πιο επικίνδυνες περιοχές αντί για έναν πολεμιστή. Πρόκειται για την υψηλή τεχνολογία που προστατεύει την υψηλότερη αξία — την ανθρώπινη ζωή», δήλωσε ο Ζελένσκι.

150.000 πολεμικές αποστολές

Ο Ζελένσκι έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον να δημοσιοποιήσει αυτό που, όπως ισχυρίζεται, αποτελεί πρωτιά στην ιστορία των πολέμων – ωστόσο, ο στρατός της Ουκρανίας αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες για την επιχείρηση.

Ομοίως, ένας εκπρόσωπος της UFORCE δεν θέλησε να σχολιάσει τη ρομποτική μάχη που περιγράφεται στο βίντεο του Ζελένσκι, αλλά ανέφερε ότι τα αεροσκάφη, τα χερσαία και τα θαλάσσια drone της UFORCE χρησιμοποιούνται επί του παρόντος σε πολεμικές επιχειρήσεις.

«Δεν μπορώ να αναφερθώ σε λεπτομέρειες σχετικά με την επιχείρηση ή τον τρόπο με τον οποίο συμμετείχε η UFORCE, αλλά έχουμε πραγματοποιήσει περισσότερες από 150.000 επιτυχημένες πολεμικές αποστολές από την πλήρη εισβολή της Ρωσίας το 2022», δήλωσε η Ριάνον Πάντλεϊ, διευθύντρια στρατηγικών συνεργασιών της εταιρείας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Αυτό που είναι σαφές, ωστόσο, είναι ότι τα ρομποτικά οπλικά συστήματα αποτελούν μια τεράστια επιχείρηση.

Με πληροφορίες από BBC

