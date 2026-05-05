Ρωσία και Ουκρανία ανακοίνωσαν κατάπαυση του πυρός σε διαφορετικές ημερομηνίες

Snapshot Η Ρωσία ανακοίνωσε μονομερή κατάπαυση του πυρός στις 8 και 9 Μαΐου, απειλώντας με μαζική πυραυλική επίθεση σε περίπτωση παραβίασης από την Ουκρανία.

Η Ουκρανία κήρυξε δική της μονομερή κατάπαυση του πυρός από τα μεσάνυχτα της 5ης Μαΐου έως τα μεσάνυχτα της 6ης Μαΐου, εκφράζοντας αμφιβολίες για τη σοβαρότητα της ρωσικής πρότασης.

Οι προσπάθειες για τερματισμό της σύγκρουσης έχουν ουσιαστικά ανασταλεί, ενώ οι ΗΠΑ επικεντρώνονται στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Τη Δευτέρα ρωσικό πυραυλικό πλήγμα σκότωσε επτά αμάχους κοντά στο Χάρκοβο, ενώ επίθεση με drone προκάλεσε τον θάνατο ζευγαριού στον νότο της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με το ISW, τον Απρίλιο ο ρωσικός στρατός έχασε περίπου 120 τετραγωνικά χιλιόμετρα εδάφους, πρώτη φορά μετά την ουκρανική αντεπίθεση του καλοκαιριού του 2023.

Η Ρωσία έκανε γνωστό τη Δευτέρα ότι θα εφαρμόσει μονομερώς κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία την Παρασκευή 8 και το Σάββατο 9 Μαΐου, στο πλαίσιο των τιμητικών εκδηλώσεων για τη νίκη στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, απειλώντας πως, σε περίπτωση που αυτή παραβιαστεί από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, θα εξαπολύσει «μαζική πυραυλική επίθεση» εναντίον του Κιέβου.

Η ουκρανική πλευρά αντέδρασε κηρύσσοντας δική της μονομερή κατάπαυση του πυρός από τα μεσάνυχτα της Τρίτης 5 Μαΐου έως τα μεσάνυχτα της Τετάρτης 6 Μαΐου, με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να σχολιάζει πως «δεν είναι σοβαρό» να αναμένει κανείς να τηρηθεί κατάπαυση του πυρός για να γιορτάσει ο ρωσικός στρατός.

Η ανταλλαγή ανακοινώσεων καταγράφεται την ώρα που οι ΗΠΑ έχουν στραμμένη την προσοχή τους στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ενώ οι προσπάθειες για τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία, που ξέσπασε με τη ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022, έχουν ουσιαστικά ανασταλεί.

Απειλές από τη Μόσχα

«Όπως ορίζει απόφαση του ανώτατου διοικητή των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας (προέδρου) Βλαντίμιρ Πούτιν, κηρύσσεται κατάπαυση του πυρός την 8η και την 9η Μαΐου 2026», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα μέσω της πλατφόρμας MAX.

«Αν το καθεστώς του Κιέβου αποπειραθεί να θέσει σε εφαρμογή εγκληματικά σχέδια για να παρακωλυθούν οι εορτασμοί της 81ης επετείου της νίκης στον Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις θα εξαπολύσουν μαζική πυραυλική επίθεση αντιποίνων στο κέντρο του Κιέβου», πρόσθεσε.

«Προειδοποιούμε τον άμαχο πληθυσμό του Κιέβου και τους υπαλλήλους ξένων διπλωματικών αποστολών ότι είναι ανάγκη να εγκαταλείψουν την πόλη χωρίς καθυστέρηση», συμπλήρωσε, χωρίς άλλες διευκρινίσεις.

Η Ρωσία τιμά κάθε χρόνο την επέτειο της νίκης της Σοβιετικής Ένωσης επί της ναζιστικής Γερμανίας το 1945 με μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στην Κόκκινη Πλατεία, στη Μόσχα.

Η απάντηση Ζελένσκι

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι δεν είναι «σοβαρό» να ανακοινώνεται κατάπαυση του πυρός για να επιτραπεί στη Ρωσία να γιορτάσει την επέτειο, εκτιμώντας παράλληλα ότι η Μόσχα «φοβάται» πιθανή εμφάνιση ουκρανικών drones «πάνω από την Κόκκινη Πλατεία».

This summer will be a moment when Putin decides what to do next: expand the war or move to diplomacy. And we must push him toward diplomacy.



Russia has announced a May 9 parade in Moscow without military equipment. If that happens, it will be the first time in many, many years.… pic.twitter.com/vToaxOtPBI

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 4, 2026



«Μέχρι σήμερα, δεν έχει υπάρξει κανένα επίσημο αίτημα προς την Ουκρανία όσον αφορά τους όρους διακοπής των εχθροπραξιών για τους οποίους γίνεται λόγος σε ρωσικούς ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης», ανέφερε μέσω X. «Ως προς αυτό, ανακοινώνουμε κατάπαυση του πυρός που θα αρχίσει τα μεσάνυχτα της 5ης προς 6η Μαΐου», πρόσθεσε.

Ο Ζελένσκι μετέβη στη συνέχεια στο Μπαχρέιν για συνομιλίες με αντικείμενο τη διμερή συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας, σύμφωνα με πηγή της ουκρανικής αντιπροσωπείας.

Συνεχίζονται οι φονικές επιθέσεις

Τη Δευτέρα, ρωσικό πυραυλικό πλήγμα σκότωσε επτά αμάχους στην πόλη Μερέφα, κοντά στο Χάρκοβο, στη βορειοανατολική Ουκρανία, ενώ επίθεση με drone προκάλεσε τον θάνατο ζευγαριού σε κοινότητα στον νότο, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές.

Κατά τα πρώτα στοιχεία, το πλήγμα στην περιφέρεια Χαρκόβου έγινε με βαλλιστικό πύραυλο τύπου Iskander, όπως ανακοίνωσε η περιφερειακή εισαγγελία.

Η περιφέρεια του Χαρκόβου, που συνορεύει με τη Ρωσία, βρίσκεται σχεδόν καθημερινά στο στόχαστρο επιθέσεων, ενώ μεγάλο μέρος της είχε καταληφθεί στην αρχή του πολέμου και στη συνέχεια ανακαταλήφθηκε από τις ουκρανικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με ανάλυση του αμερικανικού Ινστιτούτου για τη Μελέτη του Πολέμου (ISW), το έδαφος που ελέγχει ο ρωσικός στρατός μειώθηκε κατά περίπου 120 τετραγωνικά χιλιόμετρα τον Απρίλιο, κάτι που είχε να συμβεί από την ουκρανική αντεπίθεση του καλοκαιριού του 2023.

Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία έχει εξελιχθεί στην πιο αιματηρή σύρραξη στην Ευρώπη από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, με εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς και από τις δύο πλευρές.