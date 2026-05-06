Ρωσία: Πέντε νεκροί από ουκρανική επίθεση με drones στην Κριμαία

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εφόρμησης στην Κριμαία, χερσόνησο που έχει προσαρτηθεί από τη Ρωσική Ομοσπονδία από το 2014, σύμφωνα με τον επικεφαλής των τοπικών αρχών, Σεργκέι Αξιόνοφ.

Η επίθεση σημειώθηκε το βράδυ στην περιοχή Τζανκόι, όπως ανέφερε ο ίδιος. Το περιστατικό καταγράφηκε λίγες ώρες πριν από την έναρξη της μονομερούς κατάπαυσης του πυρός που είχε ανακοινώσει η ουκρανική πλευρά, ενώ την ίδια ημέρα οι ουκρανικές αρχές έκαναν λόγο για περισσότερους από 20 νεκρούς σε ρωσικούς βομβαρδισμούς.