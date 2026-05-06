Η Ρωσία καλεί τις ξένες χώρες να απομακρύνουν τους διπλωμάτες από το Κίεβο

Το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τις ξένες χώρες να εξετάσουν την απομάκρυνση των διπλωματών τους από το Κίεβο σε περίπτωση προκλήσεων στις 9 Μαΐου.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας απέστειλε διπλωματική νότα σε ξένες αποστολές, στην οποία αναφέρεται σε απειλές από την πλευρά του Κιέβου. Σύμφωνα με τη δήλωση της εκπροσώπου Μαρία Ζαχάροβα, στη νότα γίνεται λόγος για ενδεχόμενο πλήγμα κατά της Μόσχας την Ημέρα της Νίκης.

Στο έγγραφο επισημαίνεται ότι οι αρμόδιες αρχές άλλων χωρών και οργανισμών θα πρέπει να επιδείξουν τη μέγιστη προσοχή και να διασφαλίσουν την έγκαιρη αποχώρηση διπλωματικού προσωπικού και πολιτών από το Κίεβο, επικαλούμενες τον κίνδυνο στρατιωτικής κλιμάκωσης και ενδεχόμενης απάντησης από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις.

Η Ζαχάροβα υποστήριξε ότι η στάση της Μόσχας δεν είναι επιθετική, αλλά συνιστά αντίδραση σε απειλές, ενώ κατηγόρησε ευρωπαϊκές χώρες για στάση που —όπως ανέφερε— ενισχύει την ουκρανική πλευρά.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Ουκρανία, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είχε δηλώσει ότι κατά τη διάρκεια των εορτασμών στη Μόσχα ενδέχεται να υπάρξουν επιθέσεις με drones.

Από την πλευρά του, το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για τις εκδηλώσεις, προειδοποιώντας ότι σε περίπτωση επίθεσης θα υπάρξει ισχυρή στρατιωτική απάντηση.