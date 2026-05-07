Τι θα πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα στην ΚΟ της ΝΔ: Σήμα εκκίνησης για τη Συνταγματική Αναθεώρηση

Θεσμική ομιλία με ορίζοντα το 2027 και αιχμή ένα «σύγχρονο Σύνταγμα» – Διάλογος χωρίς φίλτρα και προτάσεις για 30 άρθρα στο τραπέζι

Κώστας Τσιτούνας

  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρουσιάσει στην ΚΟ της ΝΔ την έναρξη της διαδικασίας για τη Συνταγματική Αναθεώρηση με ορίζοντα το 2027 και έμφαση σε ένα σύγχρονο Σύνταγμα.
  • Η κυβέρνηση προτείνει την αναθεώρηση περίπου 30 άρθρων του Συντάγματος, με στόχο την αντιμετώπιση χρόνιων δυσλειτουργιών και την προώθηση μεγάλων μεταρρυθμίσεων.
  • Η διαδικασία θα περιλαμβάνει ανοιχτό διάλογο εντός της ΚΟ, με συμμετοχή πάνω από 40 βουλευτών και πάνω από 50 γραπτές εισηγήσεις.
  • Οι βασικοί στόχοι είναι η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στους θεσμούς, η ενίσχυση της λειτουργικότητας της δημόσιας διοίκησης και η προσαρμογή του Συντάγματος στις σύγχρονες προκλήσεις, όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η κλιματική κρίση.
  • Η κυβέρνηση σχεδιάζει την κατάθεση της πρότασης για αναθεώρηση στη Βουλή εντός Μαΐου και τη συγκρότηση Επιτροπής Αναθεώρησης, με στόχο ένα Σύνταγμα που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του 21ου αιώνα.
Σε μια συνεδρίαση που κυβερνητικά στελέχη χαρακτηρίζουν ως «κομβική» για τη θεσμική ατζέντα της χώρας, συνεδριάζει στις 11:00 η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Στελέχη του Μεγάρου Μαξίμου κάνουν λόγο για μια συνεδρίαση με «ιστορικό αποτύπωμα». Η έναρξη της εσωκομματικής συζήτησης για τη Συνταγματική Αναθεώρηση σηματοδοτεί ουσιαστικά την εκκίνηση μιας διαδικασίας που η κυβέρνηση φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε κεντρικό πολιτικό και θεσμικό γεγονός της περιόδου. Η συνεδρίαση θα ξεκινήσει με τις τοποθετήσεις του Γραμματέα της ΚΟ Μάξιμου Χαρακόπουλου και του πρωθυπουργού, οι οποίες θα μεταδοθούν ζωντανά, δίνοντας τον τόνο της συζήτησης.

Το πλαίσιο που θα θέσει ο πρωθυπουργός

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να κινηθεί σε μια «βαθιά θεσμική» γραμμή, παρουσιάζοντας τη Συνταγματική Αναθεώρηση ως διπλή ευκαιρία: Αφενός, για να δοθούν λύσεις σε χρόνιες δυσλειτουργίες του πολιτικού συστήματος που έχουν τις ρίζες τους στο παρελθόν. Αφετέρου, για να ανοίξει ο δρόμος σε μεγάλες μεταρρυθμίσεις, καθώς η χώρα εισέρχεται στην τέταρτη δεκαετία του 21ου αιώνα. Η έμφαση, ωστόσο, δεν θα δοθεί αποκλειστικά στην πρωθυπουργική τοποθέτηση. Όπως επισημαίνουν συνεργάτες του, στόχος είναι να ακουστούν οι βουλευτές, με περισσότερους από 40 να έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή στη συζήτηση.

«Ανοιχτός διάλογος» και εσωκομματικά μηνύματα

Η αυριανή διαδικασία αποκτά και εσωκομματική διάσταση. Στο κυβερνητικό στρατόπεδο τονίζεται ότι η Νέα Δημοκρατία επενδύει στον διάλογο εντός της ΚΟ, ακόμη και όταν καταγράφονται επιμέρους διαφωνίες ή προβληματισμοί. Το μήνυμα που εκπέμπεται είναι σαφές: τα παράπονα δεν πρέπει να «μπουν κάτω από το χαλί», ενώ κάθε τοποθέτηση βουλευτή θεωρείται κρίσιμη για τη συνολική αποτίμηση της κυβερνητικής πορείας. Στο τέλος της διαδικασίας, όπως σημειώνεται, θα πρέπει να εξαχθούν πολιτικά συμπεράσματα με ορίζοντα τις επόμενες εκλογές.

Η «βάση των 30 άρθρων»

Στο επίκεντρο της συνεδρίασης θα βρεθεί η παρουσίαση του εισηγητή της ΝΔ για την Αναθεώρηση, Ευριπίδης Στυλιανίδης, ο οποίος θα αναλύσει τον κορμό των προτάσεων. Πρόκειται για μια σύνθεση που περιλαμβάνει περίπου 30 άρθρα του Συντάγματος προς αναθεώρηση, βασισμένη τόσο σε δημόσιες τοποθετήσεις του πρωθυπουργού όσο και σε προτάσεις βουλευτών. Ενδεικτικό της συμμετοχής είναι ότι πάνω από 50 βουλευτές κατέθεσαν γραπτές εισηγήσεις, ενώ περίπου 20 ακόμη συμμετείχαν σε διαβουλεύσεις. Η πρόταση αυτή δεν θεωρείται τελική, αλλά «ζωντανό κείμενο», ανοιχτό σε διορθώσεις και προσθήκες.

Οι τρεις στρατηγικοί στόχοι

Η κυβερνητική στόχευση, όπως αναμένεται να περιγραφεί από τον Πρωθυπουργό, κινείται σε τρεις άξονες:

  • Αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς το κράτος και τους θεσμούς
  • Ενίσχυση της λειτουργικότητας και αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης
  • Διαμόρφωση ενός σύγχρονου Συντάγματος που να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της εποχής

Ιδιαίτερη αναφορά αναμένεται να γίνει σε νέα πεδία πολιτικής, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η προσιτή στέγη και η κλιματική κρίση, τα οποία –κατά την κυβέρνηση– δεν καλύπτονται επαρκώς από το ισχύον συνταγματικό πλαίσιο.

Οι βασικές προτάσεις στο τραπέζι

Μέχρι σήμερα, η Νέα Δημοκρατία έχει θέσει σε δημόσια διαβούλευση σειρά παρεμβάσεων, μεταξύ των οποίων:

  • Αναθεώρηση του άρθρου 5 για προστασία της προσωπικότητας και απέναντι στις νέες τεχνολογίες
  • Αλλαγές στο άρθρο 16 για τη δυνατότητα ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων
  • Καθιέρωση μίας εξαετούς θητείας για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας (άρθρο 30)
  • Ρυθμίσεις για την επιστολική ψήφο και το εκλογικό σύστημα (άρθρα 51 και 54)
  • Τροποποίηση του άρθρου 86 για την ποινική ευθύνη υπουργών
  • Παρεμβάσεις στη Δικαιοσύνη και στις Ανεξάρτητες Αρχές (άρθρα 90 και 101Α)
  • Επανεξέταση της μονιμότητας στο Δημόσιο (άρθρο 103)

Παράλληλα, έχουν τεθεί ευρύτερα ζητήματα, όπως η συνταγματική πρόβλεψη για δημοσιονομικούς κανόνες, η λειτουργία των κομμάτων και πολιτικές για τη στέγαση.

Το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας

Η κυβέρνηση επιδιώκει την άμεση εκκίνηση της διαδικασίας στη Βουλή εντός Μαΐου, με την κατάθεση της σχετικής πρότασης από τη ΝΔ, η οποία απαιτεί τουλάχιστον 50 υπογραφές βουλευτών.

Στη συνέχεια, αναμένεται η συγκρότηση της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος, η οποία θα αναλάβει την επεξεργασία των προτάσεων. Στη σημερινή του τοποθέτηση, ο πρωθυπουργός αναμένεται να περιγράψει και το ευρύτερο πολιτικό πλαίσιο, ενόψει τόσο του συνεδρίου της ΝΔ στα μέσα Μαΐου όσο και του εκλογικού έτους 2027. Παράλληλα, δεν αποκλείεται να ασκήσει κριτική στην αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για αμηχανία απέναντι στις προτεινόμενες θεσμικές αλλαγές.

Με ορίζοντα το «Σύνταγμα του 21ου αιώνα»

Η συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ δεν αποτελεί απλώς μια εσωκομματική διαδικασία. Αντιθέτως, φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως το πρώτο βήμα για μια συνολική αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου της χώρας. Το μήνυμα που αναμένεται να εκπέμψει ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ότι η Ελλάδα χρειάζεται ένα Σύνταγμα που δεν θα αντανακλά πλέον τις ανάγκες του 1975, αλλά τις προκλήσεις και τις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής.

