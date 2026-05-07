Σαν σήμερα 7 Μαΐου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 7 Μαΐου
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα.
- 558 - Μετά την κατάρρευση του τρούλου της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη, ο Ιουστινιανός Α' διατάσσει την ανοικοδόμησή του.
- 1832 - Η Ελλάδα με το Πρωτόκολλο του Λονδίνου αναγνωρίζεται επίσημα ως ανεξάρτητο κράτος με ανώτατο άρχοντα τον Όθωνα.
- 1915 - Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: γερμανικό υποβρύχιο U-20 βυθίζει το RMS Λουζιτάνια, σκοτώνοντας 1.198 ανθρώπους.
- 1946 - Ιδρύεται από τους Μασάρο Ιμπούκα και Ακίο Μορίτα η «Εταιρία Τηλεπικοινωνιών του Τόκιο», με προσωπικό 20 υπαλλήλων. Σήμερα είναι γνωστή με το όνομα Sony και απασχολεί 158.500 υπαλλήλους.
- 1977 - Διεξάγεται ο 22ος Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision στη Μεγάλη Βρετανία. Νικήτρια αναδεικνύεται για λογαριασμό της Γαλλίας η Μαρί Μιριάμ με τη σύνθεση «L’ oiseau et l’ enfant». Η Ελλάδα συμμετέχει με το τραγούδι του Γιώργου Χατζηνάσιου και της Σέβης Τηλιακού «Μάθημα Σολφέζ», το οποίο καταλαμβάνει την 5η θέση με ερμηνευτές τους Πασχάλη, Μαριάνα Τόλη, Ρόμπερτ Ουίλιαμς και Μπέσυ Αργυράκη.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:46 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 7 Μαΐου
05:42 ∙ LIFESTYLE
Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 15 Μαΐου
04:12 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Απεργία ΑΔΕΔΥ στις 13 Μαΐου – Αυτά είναι τα αιτήματα
09:04 ∙ WHAT THE FACT