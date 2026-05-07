Bloomberg: Η παραγωγή πετρελαίου του ΟΠΕΚ υποχώρησε σε χαμηλό 36 ετών

Snapshot Η παραγωγή πετρελαίου του ΟΠΕΚ τον Απρίλιο μειώθηκε στα 20,55 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 36 ετών.

Η πτώση στην παραγωγή συνδέεται με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Η μείωση της παραγωγής οδήγησε σε αυξήσεις τιμών για βενζίνη, καύσιμο αεριωθούμενων και ντίζελ.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν ότι αποχωρούν από τον ΟΠΕΚ και την συμμαχία ΟΠΕΚ+ από την 1η Μαΐου.

Η αποχώρηση των ΗΑΕ θεωρείται πιθανόν να αποδυναμώσει τον ΟΠΕΚ και να πλήξει τη Σαουδική Αραβία ως de facto ηγέτη του οργανισμού.

Η παραγωγή πετρελαίου στις χώρες του ΟΠΕΚ μειώθηκε σε χαμηλό 36 ετών τον Απρίλιο.

Αυτό αναφέρει το Bloomberg.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, η παραγωγή τον Απρίλιο ανήλθε σε μόλις 20,55 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η μεγαλύτερη κατάρρευση της αγοράς πετρελαίου στην ιστορία οδήγησε σε υψηλότερες τιμές βενζίνης, καυσίμου αεριωθούμενων και ντίζελ.

Υπενθυμίζεται ότι στα τέλη Απριλίου, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) ανακοίνωσαν ότι θα αποχωρήσουν από τον Οργανισμό Πετρελαιοεξαγωγικών Χωρών (ΟΠΕΚ) και τη συμμαχία ΟΠΕΚ+ την 1η Μαΐου .

Ο δυτικός τύπος έγραψε ότι η αποχώρηση των ΗΑΕ από τον ΟΠΕΚ ήταν μια νίκη για τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε κατηγορήσει τον οργανισμό ότι ληστεύει τον υπόλοιπο κόσμο διογκώνοντας τις τιμές του πετρελαίου. Σημειώθηκε ότι η απόφαση των Εμιράτων θα μπορούσε να οδηγήσει σε χάος και να αποδυναμώσει τον ΟΠΕΚ, ο οποίος συνήθως επιδιώκει να παρουσιάσει ένα ενιαίο μέτωπο παρά τις εσωτερικές του διαφωνίες. Επίσης, προκαλεί σοβαρό πλήγμα στον de facto ηγέτη του ΟΠΕΚ, τη Σαουδική Αραβία.

