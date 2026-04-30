Πετρέλαιο: Το Brent ξεπέρασε τα $126 το βαρέλι - Έφτασε σε υψηλό τετραετίας

Οι εκτιμήσεις για επικείμενο χτύπημα των ΗΠΑ στο Ιράν, μετά τις αναφορές ότι ο Τραμπ αναμένεται να ενημερωθεί για νέα σχέδια επανέναρξης επιθέσεων στην Τεχεράνη, οδήγησαν σε νέο ράλι τις τιμές των καυσίμων 

Δημήτρης Μάνωλης

Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent εκτινάχθηκε προσωρινά πάνω από τα 126 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι αδιέξοδες συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν αύξησαν τις ανησυχίες για το ενδεχόμενο να μην ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ και να μην υπάρξει οριστικό τέλος στον πόλεμο στο Ιράν.

Το επίπεδο των 126 δολαρίων αποτελεί υψηλό τετραετίας. Η τελευταία φορά που το Brent είχε φτάσει σε τόσο υψηλά επίπεδα ήταν λίγο μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022.

Το Brent για παράδοση Ιουνίου αυξήθηκε κατά 3,3% στα 121,90 δολάρια, αφού προηγουμένως είχε εκτιναχθεί πάνω από τα 126 δολάρια το βαρέλι. Το Brent για παράδοση Ιουλίου αυξήθηκε κατά 1,4% στα 112,02 δολάρια, ενώ το αμερικανικό αργό ενισχύθηκε κατά 1,3% στα 108,28 δολάρια το βαρέλι.

Πριν από την έναρξη του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου, το Brent διαπραγματευόταν περίπου στα 70 δολάρια το βαρέλι.

Οι ΗΠΑ συνεχίζουν τον αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών και πλοίων, γεγονός που οδήγησε το Ιράν να επαναφέρει αυστηρούς περιορισμούς στα εμπορικά πλοία που χρησιμοποιούν τα Στενά του Ορμούζ. Η συμφόρηση που δημιουργείται στα δεξαμενόπλοια ωθεί περαιτέρω τις τιμές του πετρελαίου προς τα πάνω.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Axios την Πέμπτη, το οποίο επικαλείται δύο ανώνυμες πηγές με γνώση του σχεδιασμού, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ενημερωθεί αργότερα μέσα στην ημέρα για νέα σχέδια πιθανής επανέναρξης στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράν από τον ναύαρχο Μπραντ Κούπερ, διοικητή της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ. Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, οι επιλογές που θα παρουσιαστούν στον πρόεδρο περιλαμβάνουν κύματα «σύντομων και ισχυρών» επιθέσεων κατά του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων στόχων σε υποδομές.

«Η κατάρρευση των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, μαζί με την αναφερόμενη απόρριψη από τον Τραμπ της ιρανικής πρότασης για επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, οδηγεί την αγορά στο να χάνει την ελπίδα για γρήγορη επανεκκίνηση της ροής πετρελαίου», ανέφεραν αναλυτές της ING Bank σε σημείωμά τους.

Οι τιμές του πετρελαίου διαμορφώνονται ανάλογα με το είδος του αργού, τον τόπο διαπραγμάτευσης και τους όρους των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης. Σε ορισμένες μετρήσεις, το Brent έχει φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο από το ιστορικό ρεκόρ των 147,50 δολαρίων το βαρέλι το 2008, κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης.

16:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πετρέλαιο: Το Brent ξεπέρασε τα $126 το βαρέλι - Έφτασε σε υψηλό τετραετίας

16:45ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε κατάστημα στο Ίλιον: Υπεράνθρωπες προσπάθειες κατάσβεσης και μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής - Φωτογραφίες και βίντεο

16:38ΕΛΛΑΔΑ

Πυροβολισμοί στον ΕΦΚΑ: Στη φυλακή ο 89χρονος πιστολέρο με την καραμπίνα

16:28ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ ενημερώνεται για τις στρατιωτικές επιλογές κατά του Ιράν, ενώ εντείνει την οικονομική πίεση

16:26ANNOUNCEMENTS

Τεχνολογία, καινοτομία και υπεύθυνη ανάπτυξη στο επίκεντρο της παρουσίας της Nova στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών

16:23ΥΓΕΙΑ

Μειώνεται η λιποπρωτεΐνη(α); Τι λειτουργεί πραγματικά

16:21ΚΟΣΜΟΣ

Κρεμλίνο: Οι ρωσικές δυνάμεις θα παραμείνουν στο Μαλί για να πολεμήσουν την τρομοκρατία

16:20ANNOUNCEMENTS

«Ομάδα Σημαίνει»: Το ντοκιμαντέρ της Novibet για τη δύναμη του αθλητισμού στις τοπικές κοινωνίες

16:18ΚΟΣΜΟΣ

Μερτς: Προειδοποίησε για πιθανές ελλείψεις σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο σε παγκόσμιο επίπεδο

16:18ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πολύωρη αναστολή τεσσάρων σταθμών στο μετρό την Πρωτομαγιά

16:02ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Δηλώνει έτοιμο για διαπραγματεύσεις «αν η Ουάσιγκτον αλλάξει στάση»

15:59LIFESTYLE

Το Σόι σου: Η απόφαση του καναλιού για τη σειρά

15:49ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη φωτιά σε κατάστημα ανταλλακτικών στο Ίλιον: Στο σημείο ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής

15:47ΚΟΣΜΟΣ

Άνδρας έγινε «ασπίδα» για το μωρό του και το τρένο πέρασε από πάνω τους – Βίντεο

15:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αμετάβλητα διατηρεί τα επιτόκια η ΕΚΤ εν μέσω γεωπολιτικής αβεβαιότητας - Στάση αναμονής

15:40ΚΟΣΜΟΣ

«Αγαπημένη μου Τζάκι»: Η χαμένη επιστολή, 23 χρόνια μετά, οι άγνωστες λεπτομέρειες και η φιλία

15:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ντοκουμέντο: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας αφοπλίζει και συλλαμβάνει διαρρήκτη που του επιτέθηκε με κατσαβίδι

15:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός Πρωτομαγιάς: Ψυχρή εισβολή φέρνει βουτιά του υδράργυρου σε Αθήνα και άλλες πόλεις -Πότε ανεβαίνει η θερμοκρασία

15:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου κατά ΣΥΡΙΖΑ: Μιλάτε για Κράτος Δικαίου εσείς που αφαιρέσατε 5 χρόνια από τη ζωή μου

15:21ΚΟΣΜΟΣ

Ευρωπαϊκά «ερωτήματα» για τα τηλεφωνήματα Τραμπ με Πούτιν - Τι είπε η Κάγια Κάλας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:49ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη φωτιά σε κατάστημα ανταλλακτικών στο Ίλιον: Στο σημείο ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής

11:42ΕΛΛΑΔΑ

«Αγλαΐτσα μας… καλό ταξίδι στο φως…» - Θρηνεί η Κρήτη τον χαμό της 12χρονης στην Μεσαρά

15:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ντοκουμέντο: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας αφοπλίζει και συλλαμβάνει διαρρήκτη που του επιτέθηκε με κατσαβίδι

13:09ΕΛΛΑΔΑ

«Είναι δύσκολο να πηγαίνει το παιδί σου βόλτα και να μην γυρνάει…» – Συγκλονίζει η μαρτυρία για το τροχαίο με θύμα 13χρονο

13:34ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Λεωφορείο έπεσε στον Σηκουάνα – Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης

12:55ΕΛΛΑΔΑ

Κωσταλέξι στους Αμπελόκηπους: Τέσσερις ηλικιωμένες γυναίκες σε άθλιες συνθήκες με δυσοσμία από ζώα, ληγμένα φαγητά και χωρίς φαρμακευτική αγωγή

16:38ΕΛΛΑΔΑ

Πυροβολισμοί στον ΕΦΚΑ: Στη φυλακή ο 89χρονος πιστολέρο με την καραμπίνα

15:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός Πρωτομαγιάς: Ψυχρή εισβολή φέρνει βουτιά του υδράργυρου σε Αθήνα και άλλες πόλεις -Πότε ανεβαίνει η θερμοκρασία

12:03ΕΛΛΑΔΑ

Μακρίσια: Βαρύ πένθος για τον 13χρονο Κωνσταντίνο Καούκη - Συγκλονίζει η μητέρα του: «Μονάκριβέ μου, σε γέννησα και στα 13 σου σε πήρε ο Θεός»

06:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται εντυπωσιακή άνοδος της θερμοκρασίας - Τάση για πρώτο θερμό επεισόδιο τον Μάιο

12:14ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στο Χόλιγουντ: Πριν δολοφονήσει και διαμελίσει την 14χρονη, ο D4vd είχε γυρίσει «προφητικά» βίντεο προαναγγέλλοντας τον θάνατό της

11:37ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πώς 18χρονος μαθητής έσωσε γυναίκα που πνιγόταν από γαρίδα με τη λαβή Χάιμλιχ - «Δεν αγχώθηκα, μου βγήκε φυσικά»

16:45ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε κατάστημα στο Ίλιον: Υπεράνθρωπες προσπάθειες κατάσβεσης και μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής - Φωτογραφίες και βίντεο

12:41ΚΟΣΜΟΣ

Σπάνιο φαινόμενο στη Κοιλάδα του Θανάτου: Το πιο ζεστό μέρος της Γης γέμισε πολύχρωμα λουλούδια - Βίντεο

14:04ΕΛΛΑΔΑ

Βέροια: «Καλά τους έκανε ο 89χρονος» φώναζε το ζευγάρι που επιτέθηκε σε υπαλλήλους της ΔΥΠΑ

15:47ΚΟΣΜΟΣ

Άνδρας έγινε «ασπίδα» για το μωρό του και το τρένο πέρασε από πάνω τους – Βίντεο

15:59LIFESTYLE

Το Σόι σου: Η απόφαση του καναλιού για τη σειρά

12:57ΕΘΝΙΚΑ

Ο «πόλεμος πλήρους κλίμακας» και η ομιλία Δένδια που αφιόνισε τους Τούρκους: «Ο επιτιθέμενος πρέπει να έχει κατά νου ότι θα απαντήσουμε με στρατηγικούς πυραύλους»

07:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Έρχονται αυξήσεις κατά 2,6% - Αναλυτικοί πίνακες με τους δικαιούχους

13:17ΕΛΛΑΔΑ

Ανάβυσσος: Μαχαιρωμένος στην κοιλιακή χώρα 30χρονος άνδρας - Σοβαρή η κατάστασή του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ