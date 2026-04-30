Πετρέλαιο: Το Brent ξεπέρασε τα $126 το βαρέλι - Έφτασε σε υψηλό τετραετίας

Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent εκτινάχθηκε προσωρινά πάνω από τα 126 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι αδιέξοδες συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν αύξησαν τις ανησυχίες για το ενδεχόμενο να μην ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ και να μην υπάρξει οριστικό τέλος στον πόλεμο στο Ιράν.

Το επίπεδο των 126 δολαρίων αποτελεί υψηλό τετραετίας. Η τελευταία φορά που το Brent είχε φτάσει σε τόσο υψηλά επίπεδα ήταν λίγο μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022.

Το Brent για παράδοση Ιουνίου αυξήθηκε κατά 3,3% στα 121,90 δολάρια, αφού προηγουμένως είχε εκτιναχθεί πάνω από τα 126 δολάρια το βαρέλι. Το Brent για παράδοση Ιουλίου αυξήθηκε κατά 1,4% στα 112,02 δολάρια, ενώ το αμερικανικό αργό ενισχύθηκε κατά 1,3% στα 108,28 δολάρια το βαρέλι.

Πριν από την έναρξη του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου, το Brent διαπραγματευόταν περίπου στα 70 δολάρια το βαρέλι.

Οι ΗΠΑ συνεχίζουν τον αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών και πλοίων, γεγονός που οδήγησε το Ιράν να επαναφέρει αυστηρούς περιορισμούς στα εμπορικά πλοία που χρησιμοποιούν τα Στενά του Ορμούζ. Η συμφόρηση που δημιουργείται στα δεξαμενόπλοια ωθεί περαιτέρω τις τιμές του πετρελαίου προς τα πάνω.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Axios την Πέμπτη, το οποίο επικαλείται δύο ανώνυμες πηγές με γνώση του σχεδιασμού, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ενημερωθεί αργότερα μέσα στην ημέρα για νέα σχέδια πιθανής επανέναρξης στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράν από τον ναύαρχο Μπραντ Κούπερ, διοικητή της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ. Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, οι επιλογές που θα παρουσιαστούν στον πρόεδρο περιλαμβάνουν κύματα «σύντομων και ισχυρών» επιθέσεων κατά του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων στόχων σε υποδομές.

«Η κατάρρευση των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, μαζί με την αναφερόμενη απόρριψη από τον Τραμπ της ιρανικής πρότασης για επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, οδηγεί την αγορά στο να χάνει την ελπίδα για γρήγορη επανεκκίνηση της ροής πετρελαίου», ανέφεραν αναλυτές της ING Bank σε σημείωμά τους.

Οι τιμές του πετρελαίου διαμορφώνονται ανάλογα με το είδος του αργού, τον τόπο διαπραγμάτευσης και τους όρους των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης. Σε ορισμένες μετρήσεις, το Brent έχει φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο από το ιστορικό ρεκόρ των 147,50 δολαρίων το βαρέλι το 2008, κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης.

