Γιώργος Μοσχούρης: Προφυλακιστέοι οι τρεις κατηγορούμενοι για την δολοφονία του «Θαμνάκια»

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη, γνωστού με το προσωνύμιο «Θαμνάκιας», ο οποίος έπεσε νεκρός από πυρά καλάσνικοφ σε κεντρικό δρόμο του Χαλανδρίου, τον Απρίλιο του 2025, έξω από ιατρικό κέντρο.

Σε βάρος των κατηγορουμένων έχουν ασκηθεί, κατά περίπτωση, διώξεις για εννέα κακουργήματα και έξι πλημμελήματα. Κατά τις απολογίες τους, αρνήθηκαν κάθε εμπλοκή στην εγκληματική οργάνωση που τους αποδίδεται.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας από τους κατηγορούμενους υποστήριξε ενώπιον του ανακριτή ότι το στίγμα του κινητού τηλεφώνου του αποδεικνύει πως βρισκόταν σε διαφορετικό σημείο την ώρα της δολοφονίας, ενώ φέρεται να δήλωσε ότι δεν γνωρίζει τους συγκατηγορούμενούς του.

