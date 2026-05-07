Δολοφονία Μοσχούρη: Βαρύ κατηγορητήριο - Για εννέα κακουργήματα διώκονται οι συλληφθέντες

Snapshot Οι συλληφθέντες για τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη διώκονται για εννέα κακουργήματα και έξι πλημλήματα.

Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει ανθρωποκτονία με δόλο κατά συναυτουργία, άμεση συνέργεια, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.

Οι κατηγορίες καλύπτουν επίσης διακίνηση ναρκωτικών, χρήση και κατασκευή εκρηκτικών, εμπρησμούς, οπλοκατοχή και παράνομες τηλεφωνικές παρακολουθήσεις.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σε ανακριτή για να απολογηθούν.

Η Εισαγγελία συμφώνησε στην έκδοση εντάλματος σύλληψης για έναν ήδη έγκλειστο εμπλεκόμενο, εάν κριθεί απαραίτητο.

Ποινική δίωξη για συνολικά εννέα κακουργήματα και έξι πλημμελήματα ασκήθηκε σε βάρος των συλληφθέντων για τη δολοφονία του «Θαμνάκια» Γιώργου Μοσχούρη.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα και στη συνέχεια παραπέμφθηκαν σε ανακριτή, προκειμένου να απολογηθούν για το βαρύ κατηγορητήριο που αντιμετωπίζουν.

Το βαρύ κατηγορητήριο

Μεταξύ άλλων, διώκονται για ανθρωποκτονία με δόλο κατά συναυτουργία, άμεση συνέργεια στην ανθρωποκτονία, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακίνηση ναρκωτικών, καθώς και για σειρά αδικημάτων που σχετίζονται με εκρηκτικές ύλες, εμπρησμούς, όπλα και παραβίαση του απορρήτου τηλεφωνικών επικοινωνιών.

Στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται ακόμη πράξεις όπως έκρηξη και κατασκευή εκρηκτικών με κίνδυνο για ανθρώπους και περιουσίες, διακεκριμένες φθορές με εκρηκτικές ύλες, παράνομη οπλοφορία με πολεμικό τυφέκιο, οπλοχρησία, κλοπή, πλαστογραφία με χρήση κατ’ εξακολούθηση, παράνομη κατοχή όπλων και πυρομαχικών, καθώς και απειλή.

Παράλληλα, η Εισαγγελία έδωσε σύμφωνη γνώμη για την έκδοση εντάλματος σύλληψης σε βάρος του ήδη έγκλειστου εμπλεκόμενου στην υπόθεση, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο από τον ανακριτή.

