Εκτέλεση Μοσχούρη: Στον εισαγγελέα οι συλληφθέντες για τη δολοφονία του «θαμνάκια»

Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι συλληφθέντες που κατηγορούνται για την εκτέλεση συμβολαίου θανάτου κατά του Γιώργου Μοσχούρη, του «θαμνάκια» της Greek Mafia τον Απρίλιο του 2025 στο Χαλάνδρι.

Οι αξιωματικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων Ζωής και Ιδιοκτησίας και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, προχώρησαν στις συλλήψεις, στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να συνδέεται με σειρά σοβαρών ποινικών υποθέσεων.

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται ως μέλη οργανωμένου κυκλώματος που εμπλέκεται σε ανθρωποκτονία του 52χρονου, η οποία είχε σημειωθεί στο Χαλάνδρι τον Απρίλιο του 2025.

Πώς στήθηκε η ενέδρα

Tον Απρίλιο του 2025 είχε δολοφονηθεί ένα από τα πιο γνωστά ονόματα στη Greek Mafia, Ο Γιώργος Μοσχούρης, σε κεντρικό δρόμο στο Χαλάνδρι. Οι δράστες, είχαν στήσει καρτέρι στο θύμα, το οποίο μόλις βγήκε από ιατρικό κέντρο επί της οδού Παλαιολόγου, δέχτηκε τα πυρά των δραστών, οι οποίοι στη συνέχεια εξαφανίστηκαν.

