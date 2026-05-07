Δολοφονία Μοσχούρη: Τέσσερις συλλήψεις για την εκτέλεση του «θαμνάκια» στο Χαλάνδρι

Snapshot Οι Αρχές προχώρησαν σε τέσσερις συλλήψεις για τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη στο Χαλάνδρι τον Απρίλιο του 2025.

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται ως μέλη οργανωμένου κυκλώματος που εμπλέκεται στην ανθρωποκτονία και άλλες σοβαρές ποινικές υποθέσεις.

Η ίδια οργάνωση φέρεται να σχετίζεται με έκρηξη σε επιχείρηση στη Νέα Ερυθραία το 2024 και υπόθεση παραβίασης προσωπικών δεδομένων.

Οι έρευνες συνεχίζονται και εξετάζεται η πιθανή συμμετοχή των συλληφθέντων σε επιπλέον αξιόποινες πράξεις.

Η δολοφονία του Μοσχούρη έγινε μετά από καρτέρι σε κεντρικό δρόμο, με τους δράστες να πυροβολούν μόλις το θύμα βγήκε από ιατρικό κέντρο.

Σε τέσσερις συλλήψεις προχώρησαν οι Αρχές για την εκτέλεση του συμβολαίου θανάτου κατά του Γιώργου Μοσχούρη τον Απρίλιο του 2024 στο Χαλάνδρι.

Οι αξιωματικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων Ζωής και Ιδιοκτησίας και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, προχώρησαν στις συλλήψεις, στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να συνδέεται με σειρά σοβαρών ποινικών υποθέσεων.

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται ως μέλη οργανωμένου κυκλώματος που εμπλέκεται σε ανθρωποκτονία του 52χρονου, η οποία είχε σημειωθεί στο Χαλάνδρι τον Απρίλιο του 2025.

Πυροβολισμοί στο Χαλάνδρι έξω από ιατρικό κέντρο. Ένας νεκρός. Πέμπτη 24 Απριλίου 2025 (ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ / EUROKINISSI) Eurokinissi

Παράλληλα, εκδόθηκε κι ένα ακόμα ένταλμα σύλληψης για έναν έγκλειστο σε σωφρονιστικό κατάστημα της περιφέρειας.

Οι άλλες υποθέσεις που εμπλέκονται οι συλληφθέντες

Παράλληλα, η ίδια οργάνωση φέρεται να συνδέεται με έκρηξη σε επιχείρηση στη Νέα Ερυθραία, τον Αύγουστο του 2024, υπόθεση που είχε ερευνηθεί από τις αρμόδιες αρχές ως πιθανή ενέργεια εκφοβισμού και ξεκαθαρίσματος λογαριασμών. Η έκρηξη σημειώθηκε τον Αύγουστο του 2024 σε μία έκθεση αυτοκινήτων στην οδό Θησέως, στην Νέα Ερυθραία.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη υπόθεση παραβίασης προσωπικών δεδομένων που καταγράφηκε τον Ιούλιο του 2024, με τις έρευνες να εξετάζουν τον τρόπο πρόσβασης και διακίνησης ευαίσθητων πληροφοριών.

Οι έρευνες των αστυνομικών αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο συμμετοχής των συλληφθέντων και σε άλλες αξιόποινες πράξεις. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Το καρτέρι στον «θαμνάκια»

Να σημειωθεί ότι τον Απρίλιο του 2025 είχε δολοφονηθεί ένα από τα πιο γνωστά ονόματα στη Greek Mafia, Ο Γιώργος Μοσχούρης, σε κεντρικό δρόμο στο Χαλάνδρι. Οι δράστες, είχαν στήσει καρτέρι στο θύμα, το οποίο μόλις βγήκε από ιατρικό κέντρο επί της οδού Παλαιολόγου, δέχτηκε τα πυρά των δραστών, οι οποίοι στη συνέχεια εξαφανίστηκαν.

Στο σημείο της δολοφονίας εντοπίστηκαν δεκάδες κάλυκες, ενώ λίγο αργότερα βρέθηκε καμένο όχημα στο Πάτημα Χαλανδρίου. Από θαύμα δεν υπήρξαν άλλα θύματα, καθώς μια σφαίρα είχε «σφηνωθεί» σε διερχόμενο όχημα, ενώ κινδύνευσαν και οι εργαζόμενοι στο διαγνωστικό κέντρο.

