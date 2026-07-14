Η Κίνα κρατά Αμερικανό σεισμολόγο που μελέτησε τις πυρηνικές δοκιμές της Βόρειας Κορέας

Snapshot Ο Αμερικανός σεισμολόγος Γιουλίν Τσεν κρατείται στην Κίνα από το 2024 με κατηγορία κατασκοπείας λόγω της έρευνάς του για τις πυρηνικές δοκιμές της Βόρειας Κορέας.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ χαρακτηρίζει τον Τσεν ως «αδικαιολόγητα κρατούμενο» και αποτελεί τον μόνο Αμερικανό πολίτη με αυτή την κατάταξη στην Κίνα.

Η έρευνα του Τσεν χρηματοδοτήθηκε από τις ΗΠΑ και βασίζεται σε δημόσια δεδομένα σεισμικών κυμάτων για την ανίχνευση υπόγειων πυρηνικών δοκιμών της Βόρειας Κορέας.

Οι υποστηρικτές του αναφέρουν ότι ο Τσεν συνεργαζόταν διαφανώς με Κινέζους επιστήμονες και δεν είχε πρόσβαση σε απόρρητες αμερικανικές πληροφορίες.

Η υπόθεσή του συζητήθηκε σε ανώτατο επίπεδο μεταξύ των προέδρων των ΗΠΑ και της Κίνας, με στόχο την απελευθέρωσή του πριν την προγραμματισμένη επίσκεψη του Κινέζου ηγέτη στις ΗΠΑ. Snapshot powered by AI

Οι κινεζικές αρχές από τα τέλη του 2024 έχουν θέσει υπό κράτηση για κατασκοπεία έναν Αμερικανό σεισμολόγο, κινεζικής καταγωγής, ο οποίος ερευνά υπόγειες πυρηνικές δοκιμές, και είχε δημοσιεύσει εργασία χρηματοδοτούμενη από τις ΗΠΑ για την ανίχνευση πυρηνικών δοκιμών της Βόρειας Κορέας.

Ο Γιουλίν Τσεν, 54 ετών, χαρακτηρίστηκε από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ως «αδικαιολόγητα κρατούμενος» νωρίτερα φέτος, σύμφωνα με δηλώσεις που έκαναν την Τρίτη η σύζυγός του και άλλοι υποστηρικτές του.

?? We examine the detention of another American citizen in China on espionage charges. Chen Youlin, a Chinese-born American seismologist whose research included US-funded work on detecting North Korean nuclear tests, has reportedly been held for nearly two years and now faces… pic.twitter.com/28paimyyi8 — China Update (@tonychinaupdate) July 14, 2026

Όπως υποστηρίζουν η υπόθεση του Τσεν τέθηκε από τον Πρόεδρο Τραμπ κατά τη διάρκεια συνάντησης τον Μάιο με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ έχει δηλώσει ξεκάθαρα ότι επιθυμεί κάθε Αμερικανός που κρατείται στο εξωτερικό να επιστρέψει στην πατρίδα του, και έχει επανασυνδέσει πάνω από 100 άτομα με τις οικογένειές τους από την ανάληψη των καθηκόντων του στην παρούσα θητεία», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Άννα Κέλι.

Ο Τσεν, ο οποίος έγινε πολίτης των ΗΠΑ το 2011 και κατοικεί στη Βοστώνη της Μασαχουσέτης, είναι ο μόνος Αμερικανός που κρατείται επί του παρόντος στην Κίνα και έχει χαρακτηριστεί ως αδικαιολόγητα κρατούμενος.

Δεν είναι γνωστό να θεωρείται κανένας άλλος Αμερικανός πολίτης παράνομα κρατούμενος στην Κίνα, ένας χαρακτηρισμός που, σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, εξασφαλίζει εξαιρετική προσοχή από την αμερικανική κυβέρνηση.

Αρκετοί Αμερικανοί που προηγουμένως θεωρούνταν ότι κρατούνταν αδικαιολόγητα στην Κίνα έχουν απελευθερωθεί, μεταξύ άλλων και μέσω ανταλλαγών που οργανώθηκαν μεταξύ Πεκίνου και Ουάσιγκτον.

Ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, όταν ρωτήθηκε για τον Τσεν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την Τρίτη στο Πεκίνο, δήλωσε ότι η χώρα διέπεται από νόμους και απέρριψε τους ισχυρισμούς περί αδικαιολόγητης κράτησης.

Ο Τσεν έχει διεξάγει έρευνα σχετικά με σεισμικά κύματα για τον εντοπισμό υπόγειων πυρηνικών δοκιμών από τη Βόρεια Κορέα, σύμφωνα με έρευνα ανοικτής πηγής που έχει εκπονήσει.

Σε μια εργασία του Τσεν από το 2020 αναφέρονται δημόσια διαθέσιμα δεδομένα που καταγράφηκαν στην Κίνα για τη μελέτη έξι υπόγειων πυρηνικών δοκιμών της Βόρειας Κορέας από το 2006 έως το 2017· στην εργασία αυτή αναφέρεται το Υπουργείο Εξωτερικών ως χρηματοδότης της έρευνας.

«Χρησιμοποιεί δεδομένα σεισμών για να ερμηνεύσει τις πυρηνικές δοκιμές της Βόρειας Κορέας», δήλωσε στη Wall Street Journal ο Έρικ Λέμπσον, διευθυντής στρατηγικής μιας μη κερδοσκοπικής οργάνωσης με την ονομασία Global Reach, η οποία επικεντρώνεται σε Αμερικανούς κρατούμενους στο εξωτερικό και συνεργάζεται με την οικογένεια του Τσεν.



Η σύζυγος του Τσεν, Γιουφάνγκ Ρονγκ, δήλωσε την Τρίτη ότι «είναι σεισμολόγος που συνεργάζεται με διαφάνεια με Κινέζους συναδέλφους στο πλαίσιο επιστημονικής συνεργασίας». Απέρριψε τους ισχυρισμούς της Κίνας για κατασκοπεία και ανέφερε ότι δεν κατείχε ποτέ άδεια πρόσβασης σε απόρρητες πληροφορίες της αμερικανικής κυβέρνησης.

Η δήλωση, η οποία περιέγραφε τον Τσεν ως ανάδοχο της αμερικανικής κυβέρνησης, ανέφερε ότι ο τομέας εξειδίκευσής του «θα έδινε στην κινεζική κυβέρνηση την ευκαιρία να μάθει όσο το δυνατόν περισσότερα για τις αμερικανικές μεθοδολογίες σεισμικής ανίχνευσης, ώστε να μπορέσει να θεσπίσει αντίμετρα που θα της επιτρέψουν να παρακάμψει τη Συνθήκη για την Πλήρη Απαγόρευση των Πυρηνικών Δοκιμών».

Οι υποστηρικτές του Τσεν αναφέρουν ότι ταξίδευε τακτικά στην Κίνα και βρισκόταν στη χώρα για αρκετές εβδομάδες σε ιδιωτική επίσκεψη για να δει την οικογένειά του και συνεργάτες του από το πανεπιστήμιο, όταν συνελήφθη στο διεθνές αεροδρόμιο του Πεκίνου πριν από την πτήση επιστροφής του στις ΗΠΑ τον Νοέμβριο του 2024.

Ο Τσεν, που κατάγεται από το Πεκίνο, απέκτησε διδακτορικό στις γεωεπιστήμες από το Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας το 2003.

Οι υποστηρικτές του αποφάσισαν να μιλήσουν δημόσια εν όψει της αναμενόμενης επίσκεψης του Κινέζου ηγέτη Σι στις ΗΠΑ, περίπου τον Σεπτέμβριο.