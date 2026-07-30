Ποια οδοντιατρεία λειτουργούν τον Αύγουστο για έκτακτα περιστατικά - Η λίστα για την Αττική

Snapshot Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Αττικής λειτουργεί τον Αύγουστο τη Γραμμή Ενημέρωσης για Έκτακτα Οδοντιατρικά Περιστατικά, προσφέροντας πληροφορίες για τους διαθέσιμους οδοντιάτρους.

Συνιστώνται βασικές προληπτικές πρακτικές για τη στοματική υγεία το καλοκαίρι, όπως το τακτικό βούρτσισμα, η χρήση οδοντικού νήματος και η επαρκής ενυδάτωση.

Σε περίπτωση έντονου πόνου ή τραυματισμού στο στόμα, οι πολίτες πρέπει να απευθύνονται άμεσα σε εφημερεύοντα οδοντίατρο για άμεση αντιμετώπιση. Snapshot powered by AI

Η γραμμή ενημέρωσης του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αττικής για τα έκτακτα οδοντιατρικά περιστατικά θα λειτουργεί και φέτος τον Αύγουστο.

Οι πολίτες θα μπορούν να ενημερώνονται για τους οδοντιάτρους που θα εργάζονται τον Αύγουστο και για τη διαχείριση των έκτακτων περιστατικών:

τηλεφωνικά από τα γραφεία του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αττικής (τηλ. 210 3821109, εργάσιμες ημέρες και ώρες)

μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Συλλόγου www.osanet.gr

Η λίστα με τα οδοντιατρεία που θα λειτουργούν τον Αύγουστο θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Συλλόγου, από την 1η Αυγούστου.

Δέκα χρήσιμες συμβουλές για το καλοκαίρι

Η καλοκαιρινή περίοδος, με τις υψηλές θερμοκρασίες, τις μετακινήσεις και τις αλλαγές στις καθημερινές συνήθειες, απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή στη φροντίδα της στοματικής υγείας. Ο πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αττικής, Aθανάσιος Υφαντής, αναφέρει:

«Η πρόληψη αποτελεί τον αποτελεσματικότερο τρόπο διατήρησης της στοματικής υγείας. Με απλές καθημερινές συνήθειες μπορούμε να προστατεύσουμε το χαμόγελό μας και να απολαύσουμε το καλοκαίρι με ασφάλεια». Στο πλαίσιο αυτό, ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Αττικής συνιστά:

Βουρτσίζετε τα δόντια σας τουλάχιστον δύο φορές ημερησίως Χρησιμοποιείτε καθημερινά οδοντικό νήμα ή μεσοδόντια βουρτσάκια για τον αποτελεσματικό καθαρισμό των μεσοδόντιων διαστημάτων. Διατηρείτε τον οργανισμό σας επαρκώς ενυδατωμένο, καθώς η ξηροστομία ευνοεί την ανάπτυξη τερηδόνας και ουλίτιδας. Περιορίστε την κατανάλωση αναψυκτικών, ενεργειακών ποτών και τροφών με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη, ιδιαίτερα μεταξύ των γευμάτων. Καταναλώνετε φρέσκα φρούτα και λαχανικά, τα οποία συμβάλλουν στη φυσική προστασία των δοντιών και των ούλων. Μην χρησιμοποιείτε τα δόντια ως εργαλείο για το άνοιγμα συσκευασιών ή αντικειμένων, καθώς αυξάνεται ο κίνδυνος κατάγματος. Σε περίπτωση έντονου πόνου, τραυματισμού, αποστήματος ή αιμορραγίας, επικοινωνήστε άμεσα με εφημερεύοντα οδοντίατρο. Εάν αποκολληθεί δόντι μετά από τραυματισμό, αναζητήστε άμεσα οδοντιατρική βοήθεια, καθώς ο χρόνος είναι καθοριστικός για την επιτυχή αντιμετώπιση. Εάν έχουν φύγει δόντια, διατηρείστε τα σε φυσιολογικό ορό και επισκεφθείτε επειγόντως οδοντίατρο. Μετά το τέλος των διακοπών, προγραμματίστε έναν προληπτικό οδοντιατρικό έλεγχο, ώστε να εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν έγκαιρα πιθανά προβλήματα.

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