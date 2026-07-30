«Πόλεμος» ΕΛΑΣ - ΠΑΣΟΚ για τα κομματικά χρέη

Η ΕΛΑΣ κατηγορεί ΝΔ και ΠΑΣΟΚ για συνολικό κομματικό χρέος 1,16 δισ. ευρώ, με το χρέος του ΠΑΣΟΚ να αυξάνεται από 288,5 εκατ. ευρώ το 2019 σε 565 εκατ. ευρώ το 2025.  

Αντώνης Ρηγόπουλος

«Πόλεμος» ΕΛΑΣ - ΠΑΣΟΚ για τα κομματικά χρέη
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  • Η ΕΛΑΣ κατηγορεί ΝΔ και ΠΑΣΟΚ για συνολικό κομματικό χρέος 1,16 δισ. ευρώ, με το χρέος του ΠΑΣΟΚ να αυξάνεται από 288,5 εκατ. ευρώ το 2019 σε 565 εκατ. ευρώ το 2025.
  • Το ΠΑΣΟΚ απαντά ότι δεν έχει λάβει νέο τραπεζικό δάνειο από το 2010 και εξυπηρετεί κανονικά τις παλαιότερες οφειλές του με κρατική χρηματοδότηση.
  • Η Χαριλάου Τρικούπη επιτίθεται προσωπικά στον Αλέξη Τσίπρα, κατηγορώντας τον ως «μπροστινό συμφερόντων» και «σταθερό πολιτικό χορηγό» της ΝΔ.
  • Το ΠΑΣΟΚ ζητά από την ΕΛΑΣ να αποκαλύψει την προέλευση της χρηματοδότησής της, αμφισβητώντας τα οικονομικά της κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ.
  • Η αντιπαράθεση συνοδεύτηκε από κριτική για τον χρόνο δημοσιοποίησης της επίθεσης, που συνέπεσε με την ημέρα μνήμης τριών πυροσβεστών.
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«Πόλεμος» έχει ξεσπάσει μεταξύ ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ με αφορμή μια ανακοίνωση της Συμπαράταξης σχετικά με τις δανειακές οφειλές της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ. Στην ανακοίνωση, τονίζεται ότι το «το «φέσι» από τα «δανεικά και αγύριστα» της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ έχει φτάσει το 1,16 δισεκ. ευρώ» κάνοντας νέο άλμα το 2025.

Στην υπόλοιπη ανακοίνωση της ΕΛΑΣ ασκείται κριτική μόνο στη ΝΔ και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ωστόσο συνοδεύεται και από γραφικό που δείχνει το χρέος του ΠΑΣΟΚ από περίπου 288,5 εκατ. ευρώ το 2019, να έχει εκτοξευτεί στα 565 εκατ. ευρώ το 2025. Μάλιστα αναφέρεται τόσο στη ΝΔ όσο και στο ΠΑΣΟΚ ως κόμματα που «δεν χρωστάνε απλώς, ανήκουν στις τράπεζες».

ΠΑΣΟΚ: Γιατί δεν απαντάτε ποιος σας χρηματοδοτεί;

Η αντίδραση της Χαριλάου Τρικούπη ήταν έντονη και περιλαμβάνει μια σκληρή επίθεση και προσωπικά κατά του Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο αποκαλεί «μπροστινό συμφερόντων» και «σταθερό πολιτικό χορηγό της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη».

Επέκρινε μάλιστα επέκρινε την επιλογή της ΕΛΑΣ να επιτεθεί στο ΠΑΣΟΚ την ημέρα κατά την οποία η χώρα θρηνούσε την απώλεια τριών πυροσβεστών.

Η Χαριλάου Τρικούπη υποστήριξε ότι από το 2010 το ΠΑΣΟΚ δεν έχει λάβει νέο τραπεζικό δάνειο και ότι εξυπηρετεί κανονικά τη ρύθμιση των παλαιότερων οφειλών του, διαθέτοντας σημαντικό μέρος της κρατικής χρηματοδότησης για την αποπληρωμή τους. Αντιστρέφοντας τις κατηγορίες, έθεσε ερωτήματα για τη χρηματοδότηση της ΕΛ.ΑΣ. και το κόστος των κομματικών εκδηλώσεων, των περιοδειών και των ψηφιακών καμπανιών της, καλώντας τον Αλέξη Τσίπρα να δώσει στοιχεία για την προέλευση των σχετικών πόρων.

«Γιατί δεν απαντάτε ποιος σας χρηματοδοτεί; Τα στελέχη σας δηλώνουν πως τα πληρώνετε όλα από την τσέπη σας. Είστε τόσο πλούσιος, κύριε Τσίπρα, που καλύπτετε τα έξοδα ενός κόμματος με εργαζόμενους, γραφεία, περιοδείες, ψηφιακές καμπάνιες, εκδηλώσεις με τηλεοπτική κάλυψη εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ;» αναφέρει χαρακτηριστικά το ΠΑΣΟΚ στην ανακοίνωσή του.

Παράλληλα, το ΠΑΣΟΚ επανέφερε το ζήτημα των οικονομικών προβλημάτων στα μέσα ενημέρωσης του ΣΥΡΙΖΑ κατά την περίοδο της προεδρίας Τσίπρα, καθώς και παλαιότερες καταγγελίες του Στέφανου Κασσελάκη για «διπλά βιβλία».

Απάντησε, τέλος, στην αναφορά περί «κόμματος που ανήκει στις τράπεζες», υπενθυμίζοντας κυβερνητικές επιλογές της περιόδου ΣΥΡΙΖΑ για τα funds, τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, την προστασία της πρώτης κατοικίας και το τραπεζικό σύστημα. Η ανακοίνωση καταλήγει με προσωπική επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο κατηγορεί ότι λειτουργεί ως «πολιτικός χορηγός» της Νέας Δημοκρατίας.

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