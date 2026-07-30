Στιγμές αγωνίας για τον Σάκη Ρουβά και την Κάτια Ζυγούλη - Στα επείγοντα με τον γιο τους

Snapshot Ο γιος του Σάκη Ρουβά και της Κάτιας Ζυγούλη τραυματίστηκε στο φρύδι και μεταφέρθηκε στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου στην Κρήτη.

Το παιδί υπέστη θλαστικό τραύμα που απαιτούσε άμεση ιατρική φροντίδα.

Ο Σάκης Ρουβάς και η Κάτια Ζυγούλη παρέμειναν συνεχώς στο πλευρό του γιου τους κατά τη διάρκεια της νοσηλείας.

Οι γιατροί αντιμετώπισαν άμεσα το τραύμα και η κατάσταση της υγείας του παιδιού δεν παρουσίαζε ανησυχία μετά τις πρώτες βοήθειες.

Μετά την ολοκλήρωση της φροντίδας, η οικογένεια αποχώρησε από το νοσοκομείο. Snapshot powered by AI

Στιγμές αγωνίας βίωσαν ο Σάκης Ρουβάς και η Κάτια Ζυγούλη, καθώς το απόγευμα της Τετάρτης 29 Ιουλίου βρέθηκαν στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου στην Κρήτη, εξαιτίας τραυματισμού του γιου τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του fonien.gr, το παιδί υπέστη θλαστικό τραύμα στο φρύδι, γεγονός που κατέστησε αναγκαία την άμεση μεταφορά του στο νοσοκομείο για την παροχή των απαραίτητων ιατρικών φροντίδων.

Στο πλευρό του μέχρι το τέλος της περίθαλψης

Καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στο νοσηλευτικό ίδρυμα, ο Σάκης Ρουβάς και η Κάτια Ζυγούλη δεν έφυγαν στιγμή από το πλευρό του γιου τους, παρακολουθώντας την εξέλιξη της περίθαλψης από το εφημερεύον ιατρικό προσωπικό.

Οι γιατροί προχώρησαν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για την αντιμετώπιση του τραύματος, ενώ, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του παιδιού δεν ενέπνεε ανησυχία μετά την ολοκλήρωση των πρώτων βοηθειών.

Αφού ολοκληρώθηκε η φροντίδα που κρίθηκε απαραίτητη, η οικογένεια αποχώρησε από το νοσοκομείο.

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