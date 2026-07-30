Αγόρασε οικόπεδο με οικονομίες 9 ετών, αλλά δεν είχε χρήματα να το χτίσει: 800 εθελοντές τη βόηθησαν

Κάθε χρόνο παράγονται εκατομμύρια τόνοι πλαστικών αποβλήτων σε όλο τον κόσμο και μεγάλο μέρος τους καταλήγει σε χωματερές ή στο φυσικό περιβάλλον. Παράλληλα, όμως, εμφανίζονται πρωτοβουλίες που δίνουν νέα ζωή στα υλικά αυτά. Μία από αυτές υλοποιήθηκε στην Κόστα Ρίκα, όπου μια μητέρα και ο μικρός γιος της απέκτησαν το πρώτο τους σπίτι, κατασκευασμένο σε μεγάλο βαθμό από ανακυκλωμένο πλαστικό.

Πρωταγωνίστρια της ιστορίας είναι η Σίντι Μόρα, η οποία χρειάστηκε εννέα χρόνια για να συγκεντρώσει τα χρήματα ώστε να αγοράσει ένα μικρό οικόπεδο στην περιοχή Αλαχουελίτα, κοντά στο Σαν Χοσέ. Ωστόσο, μετά την αγορά της γης δεν διέθετε τα οικονομικά μέσα για να χτίσει το σπίτι όπου θα ζούσε με τον εξάχρονο γιο της.

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