Αγόρασε οικόπεδο με οικονομίες 9 ετών, αλλά δεν είχε χρήματα να το χτίσει: 800 εθελοντές τη βόηθησαν

Μια μητέρα στην Κόστα Ρίκα απέκτησε το δικό της σπίτι χάρη σε 800 εθελοντές, που χρησιμοποίησαν 850 μπλοκ από ανακυκλωμένο πλαστικό και περισσότερες από 800 ώρες εργασίας

Newsbomb

Αγόρασε οικόπεδο με οικονομίες 9 ετών, αλλά δεν είχε χρήματα να το χτίσει: 800 εθελοντές τη βόηθησαν
WHAT THE FACT
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Κάθε χρόνο παράγονται εκατομμύρια τόνοι πλαστικών αποβλήτων σε όλο τον κόσμο και μεγάλο μέρος τους καταλήγει σε χωματερές ή στο φυσικό περιβάλλον. Παράλληλα, όμως, εμφανίζονται πρωτοβουλίες που δίνουν νέα ζωή στα υλικά αυτά. Μία από αυτές υλοποιήθηκε στην Κόστα Ρίκα, όπου μια μητέρα και ο μικρός γιος της απέκτησαν το πρώτο τους σπίτι, κατασκευασμένο σε μεγάλο βαθμό από ανακυκλωμένο πλαστικό.

Πρωταγωνίστρια της ιστορίας είναι η Σίντι Μόρα, η οποία χρειάστηκε εννέα χρόνια για να συγκεντρώσει τα χρήματα ώστε να αγοράσει ένα μικρό οικόπεδο στην περιοχή Αλαχουελίτα, κοντά στο Σαν Χοσέ. Ωστόσο, μετά την αγορά της γης δεν διέθετε τα οικονομικά μέσα για να χτίσει το σπίτι όπου θα ζούσε με τον εξάχρονο γιο της.

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