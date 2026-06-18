Θερινές εκπτώσεις 2026: Πότε ξεκινούν – Ποια Κυριακή θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές για τις θερινές εκπτώσεις (καλοκαιρινές εκπτώσεις 2026)

Γιάννης Φιλιππάκος

Εκπτώσεις
Πότε θα κάνουν πρεμιέρα οι θερινές εκπτώσεις
Eurokinissi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Οι καλοκαιρινές εκπτώσεις 2026 ξεκινούν τη Δευτέρα 13 Ιουλίου και διαρκούν έως τη Δευτέρα 31 Αυγούστου.
  • Τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά την Κυριακή 19 Ιουλίου 2026, με ωράριο 11:00
  • 18:00.
  • Κατά τις εκπτώσεις, πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά η αρχική και η νέα τιμή των προϊόντων σε εμφανή σημεία.
  • Οι εκπτώσεις αφορούν προϊόντα σεζόν, ενώ οι προσφορές αφορούν παρωχημένα είδη και πρέπει να αναγράφουν ξεχωριστά την αρχική και την τιμή προσφοράς.
  • Οι καταναλωτές πρέπει να ζητούν απόδειξη, οδηγίες χρήσης και όρους εγγύησης στα ελληνικά και να ενημερώνονται για δικαιώματα αλλαγής προϊόντων με ελαττώματα.
Snapshot powered by AI

Αντίστροφα μετρούν το χρόνο οι καταναλωτές προκειμένου να ψωνίσουν τα απαραίτητα των διακοπών τους, αλλά και να επωφεληθούν από τις σημαντικές εκπτώσεις σε διάφορα προϊόντα.

Σύμφωνα με το άρθρο 15 του νόμου 4177/2013, οι τακτικές θερινές εκπτώσεις (καλοκαιρινές εκπτώσεις 2026) πρόκειται όπως κάθε χρόνο να ξεκινήσουν τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου δηλαδή στις 13 Ιουλίου και θα διαρκέσουν μέχρι τη Δευτέρα 31 Αυγούστου.

Η νομοθεσία αναφέρει ότι τα καταστήματα μπορούν να ανοίξουν την πρώτη Κυριακή, κατά την έναρξη της χρονικής περιόδου των εκπτώσεων.

Με βάση αυτό που προβλέπει η νομοθεσία, τα καταστήματα την Κυριακή, 19 Ιουλίου 2026, θα είναι ανοιχτά, με προτεινόμενο ωράριο 11:00 - 18:00.

Οι καταναλωτές κατά την περίοδο των εκπτώσεων θα πρέπει να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή στα εξής σημεία:

1) Κατά την περίοδο των εκπτώσεων στα καταστήματα θα πρέπει να υπάρχουν αναρτημένες αναγγελίες ότι πραγματοποιούνται εκπτώσεις.

2) Η αναγραφή διπλής τιμής, δηλαδή της αρχικής (που συνήθως είναι διαγραμμένη) και της νέας τιμής των προϊόντων που πωλούνται με έκπτωση είναι υποχρεωτική, στα εμφανή σημεία του καταστήματος και οπωσδήποτε στα σημεία όπου εκτίθενται τα προϊόντα.

3) Η αναγραφή ποσοστού έκπτωσης δεν είναι υποχρεωτική και ανήκει στην διακριτική ευχέρεια της επιχείρησης εάν θα αναγράψει ποσοστό ή όχι. Σε περίπτωση που η επιχείρηση αναγράψει ποσοστό πρέπει να προσδιορίζεται ότι πρόκειται για έκπτωση (π.χ. «30% έκπτωση»).

4) Δεν πρέπει να γίνεται σύγχυση, μεταξύ εκπτώσεων και προσφορών. Οι εκπτώσεις αφορούν προϊόντα της σεζόν ενώ οι προσφορές, όπου η έκπτωση είναι ιδιαίτερα υψηλή, αφορούν συνήθως είδη παρωχημένης εποχής.

5) Στην περίπτωση προσφορών, θα πρέπει να υπάρχει αναρτημένη πινακίδα που να αναφέρει ότι γίνονται προσφορές. Τα προϊόντα πρέπει να φέρουν την αρχική τιμή και την τιμή προσφοράς (όχι το ποσοστό έκπτωσης). Προσοχή! Στις προσφορές συχνά αναγράφεται ότι δεν γίνονται αλλαγές, γι' αυτό εάν μετανιώσετε, δεν έχετε τη δυνατότητα αλλαγής.

6) Δείξτε ιδιαίτερη προσοχή σε καταστήματα που διαφημίζουν μεγάλα ποσοστά εκπτώσεων σε ένα ή ελάχιστα είδη τους. Αυτό δεν σημαίνει ότι και τα υπόλοιπα είδη των καταστημάτων αυτών είναι φθηνότερα σε σχέση με αντίστοιχα είδη άλλων καταστημάτων.

7) Ενημερωθείτε για τις λεπτομέρειες και τους όρους της συναλλαγής σας όταν αγοράζετε προϊόντα με δόσεις.

8) Μην διστάζετε να ενημερώνεστε επακριβώς για την προέλευση και την ποιότητα των προϊόντων. Ο πωλητής οφείλει να παρέχει στον καταναλωτή κάθε πληροφορία σχετική με το προϊόν σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 2251/94 πριν ο τελευταίος προβεί σε αγορά.

9) Ενημερωθείτε από τους εμπόρους για το αν πραγματοποιούνται αλλαγές στα είδη που πωλούν κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων. Οι έμποροι είναι υποχρεωμένοι να αλλάζουν τα προϊόντα που φέρουν ελάττωμα και αγοράστηκαν κατά την περίοδο των εκπτώσεων, εκτός εάν το προϊόν είναι σε προσφορά λόγω συγκεκριμένου ελαττώματος και εφόσον έχει ενημερωθεί για αυτό ο καταναλωτής σχετικά, πριν την αγορά με ανάλογη πινακίδα.

10) Ζητάτε απόδειξη, γιατί μόνο έτσι αποδεικνύεται η αγορά σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος.

11) Ζητάτε τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος και τους όρους της εγγύησής του στην ελληνική γλώσσα.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
02:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θερινές εκπτώσεις 2026: Πότε ξεκινούν – Ποια Κυριακή θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα

02:24ΠΑΙΔΕΙΑ

ΔΥΠΑ: Ανοικτές οι αιτήσεις για αμειβόμενη μαθητεία στις 50 ΕΠΑΣ – Αναλυτικά οι 36 ειδικότητες

01:58ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Η συμφωνία με τις ΗΠΑ καταγράφει την αποτυχία της Ουάσινγκτον

01:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Fed «έσβησε» τα κέρδη της Wall Street – Επιστρέφουν οι ανησυχίες για τα επιτόκια

01:10ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ και Ιράν υπέγραψαν ηλεκτρονικά το μνημόνιο κατανόησης – Αίρεται ο ναυτικός αποκλεισμός

01:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αγγλία - Κροατία 4-2: Πεινασμένα «λιοντάρια» στο Μουντιάλ 2026 - Δείτε τα highlights

00:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Προκόπης Παυλόπουλος: Το απόρρητο των επικοινωνιών, η εθνική ασφάλεια και οι αντοχές του Κράτους Δικαίου

00:24ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο υπογραφής της συμφωνίας με τις ΗΠΑ από τους δύο προέδρους

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Τα παραδοσιακά γλυκίσματα της Κρήτης που μαγεύουν τους επισκέπτες

23:51ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Πορτογαλία-Κονγκό, κόρνερ που καταλογίστηκε για καθυστέρηση από τον τερματοφύλακα - Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει σε Παγκόσμιο Κύπελλο

23:48ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Αστυνομικός πυροβόλησε και σκότωσε παιδί ενός έτους - Τέθηκε σε διοικητική άδεια

23:43ΚΟΣΜΟΣ

Μουντιάλ 2026: Η πάπια που έγινε «αστέρι» και έχει… ξετρελάνει το Μεξικό – Βίντεο

23:39ΕΛΛΑΔΑ

Αυτοί είναι οι δράστες που «χτυπούσαν» σε Χαλκιδική, Πέλλα, Λάρισα: Βίντεο αποκαλύπτει τη δράση τους

23:31ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Έφτασε στις Βερσαλλίες για επίσημο δείπνο με το προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας

23:30ΕΛΛΑΔΑ

Περήφανος παππούς ο Ηλίας Μαμαλάκης – Ο εγγονός του βγήκε δεύτερος σε διαγωνισμό ρομποτικής

23:21ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 15χρονη κατήγγειλε τους γονείς της για ενδοοικογενειακή απειλή και καταδικάστηκαν

23:15ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανικό ΜΜΕ έδωσε την δική του εκδοχή της συμφωνίας με τις ΗΠΑ - Η παράγραφος 6 και η διαφορά

23:12ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Φιλαδέλφεια: Συνελήφθη 23χρονος για διακίνηση ναρκωτικών

23:03ΕΛΛΑΔΑ

Viral στο TikTok: Πλησίασε τον τραγουδιστή σε γάμο και τον ρώτησε… «Δέχεσαι IRIS;

22:57ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Οι 60 ημέρες δεν αποτελούν αυστηρή προθεσμία για την επίτευξη τελικής συμφωνίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:07WHAT THE FACT

Praearcturus gigas: Ο μεγαλύτερος σκορπιός του πλανήτη κρυβόταν σε συρτάρι μουσείου για 150 χρόνια - διέθετε δαγκάνες μήκους έως και 16 εκατοστών

19:16LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Πόσα λεφτά κόστισε η επιτυχημένη σειρά; 

20:24ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: «Ακούστηκε “μπαμ’ σαν βόμβα, τα κορίτσια δεν είχαν τις αισθήσεις τους » λέει μάρτυρας

19:33ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τζέρεμι Κλάρκσον σκέφτεται τον θάνατο κάθε μέρα - Υπολογίζει πόσες ώρες του μένουν καθώς αποκαλύπτει ότι μάχεται με επιθετικό καρκίνο του προστάτη

23:21ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 15χρονη κατήγγειλε τους γονείς της για ενδοοικογενειακή απειλή και καταδικάστηκαν

19:14ΚΟΣΜΟΣ

Η πρώτη αντίδραση της Άγκυρας στο ράπισμα του Ευρωκοινοβουλίου: «Αντιτουρκικοί κύκλοι»

08:10ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η Τροία «πάει» στο Κολοσσαίο και η Τουρκία «πουλάει» το ομηρικό έπος σαν κληρονομιά της!

08:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Έρχονται αυξήσεις - Ποιοι είναι οι... τυχεροί (αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα)

21:26ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σωτήρης Τσόγκας: Πέθανε ο γνωστός ηθοποιός και σύζυγος της Μαίρης Ραζή

23:51ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Πορτογαλία-Κονγκό, κόρνερ που καταλογίστηκε για καθυστέρηση από τον τερματοφύλακα - Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει σε Παγκόσμιο Κύπελλο

22:18ΚΑΙΡΟΣ

Σέρρες: Έντονη χαλαζόπτωση προκάλεσε πλημμύρες και προβλήματα

23:30ΕΛΛΑΔΑ

Περήφανος παππούς ο Ηλίας Μαμαλάκης – Ο εγγονός του βγήκε δεύτερος σε διαγωνισμό ρομποτικής

09:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μπόρες και καταιγίδες στην Αττική - Προϋποθέσεις για ισχυρά φαινόμενα

11:44WHAT THE FACT

Η επιστήμη το επιβεβαίωσε: Με αυτό το λαχανικό οι κατσαρίδες δεν θα ξαναμπούν σπίτι σας

22:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μήνυμα Καραμανλή από τη Θεσσαλονίκη με στίχους του Κηλαηδόνη: Όχι λέμε στους άσχετους

01:10ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ και Ιράν υπέγραψαν ηλεκτρονικά το μνημόνιο κατανόησης – Αίρεται ο ναυτικός αποκλεισμός

11:13WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες της NASA υποστηρίζουν ότι μια μυστηριώδης «πέμπτη δύναμη» κρύβεται στο σύμπαν

17:20ΚΟΣΜΟΣ

Μύκονος: Νέα στοιχεία για το τροχαίο με θύμα Ιταλίδα που εργαζόταν στην Prada - Ήταν σε αυτοκίνητο με οδηγό και καθόταν στο πίσω κάθισμα

22:27ΕΛΛΑΔΑ

Ιστορική απόφαση: Αναγνωρίστηκε ελληνική μειονότητα στην Πολωνία - Η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής

22:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Το ηρωικό Κονγκό σταμάτησε τη «φλύαρη» Πορτογαλία - Δείτε τα highlights

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ