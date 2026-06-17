Βόλος: 15χρονη κατήγγειλε τους γονείς της για ενδοοικογενειακή απειλή και καταδικάστηκαν

Καταδικάστηκαν σε ποινή φυλάκισης έξι μηνών με τριετή αναστολή οι γονείς της ανήλικης

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Βόλος: 15χρονη κατήγγειλε τους γονείς της για ενδοοικογενειακή απειλή και καταδικάστηκαν
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Οι γονείς της 15χρονης κατηγορήθηκαν και καταδικάστηκαν για ενδοοικογενειακή απειλή, με ποινή φυλάκισης έξι μηνών και τριετή αναστολή.
  • Η ανήλικη κατήγγειλε τη μητέρα της για απειλές και βία, με την υπόθεση να ξεκινά τον Ιούνιο του 2025 μέσω καταγγελίας στο “Χαμόγελο του παιδιού”.
  • Μετά την καταγγελία, το παιδί απομακρύνθηκε από το πατρικό και ζει με τη θεία της, που έχει αναλάβει και την επιμέλειά της.
  • Το δικαστήριο απάλλαξε τους γονείς από τις κατηγορίες της ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης και έκθεσης ανηλίκου, κρίνοντάς τους ένοχους μόνο για ενδοοικογενειακή απειλή.
  • Κοινωνικές υπηρεσίες κατέγραψαν προβλήματα στις συνθήκες διαβίωσης της οικογένειας, με το σπίτι να χαρακτηρίζεται παλιό και ακατάλληλο για την ανατροφή παιδιού.
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Ένοχοι για ενδοοικογενειακή απειλή κρίθηκαν σήμερα από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου, οι γονείς ενός 15χρονου κοριτσιού, το οποίο εδώ και έναν χρόνο αρνείται να επιστρέψει στο πατρικό του και μένει με τη θεία του. Οι γονείς καταδικάστηκαν σε ποινή φυλάκισης έξι μηνών με τριετή αναστολή.

Σύμφωνα με το gegonota.news, η υπόθεση απασχολεί τις αρμόδιες υπηρεσίες από τον Ιούνιο του 2025, όταν η ανήλικη, σε ηλικία 14 ετών τότε, απευθύνθηκε στο «Χαμόγελο του παιδιού», καταγγέλλοντας περιστατικά βίας και απειλών μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον. Σύμφωνα με όσα είχαν αναφερθεί, η μητέρα της την είχε απειλήσει λέγοντάς της να επιστρέψει στο σπίτι για να «τη φροντίσει», φράση που η ανήλικη εξέλαβε ως απειλή.

Μετά την καταγγελία κινητοποιήθηκαν άμεσα οι κοινωνικές υπηρεσίες και αποφασίστηκε η απομάκρυνση του παιδιού από την οικογενειακή εστία. Έκτοτε η ανήλικη μένει με τη θεία της από την πλευρά του πατέρα της, η οποία έχει αναλάβει και την επιμέλειά της.

Για το συμβάν πραγματοποιήθηκε κοινωνική έρευνα, κατά την οποία καταγράφηκαν προβλήματα στις συνθήκες διαβίωσης της οικογένειας. Σύμφωνα με τη δικογραφία, η κατοικία χαρακτηρίστηκε παλιά και σε κακή κατάσταση, γεγονός που αποτέλεσε αντικείμενο αξιολόγησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Οι καταθέσεις

Οι δύο γονείς, ηλικίας 36 ετών, βρέθηκαν αντιμέτωποι με τις κατηγορίες της ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης, της ενδοοικογενειακής απειλής και της έκθεσης ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση. Κατά την απολογία τους υποστήριξαν ότι, παρά τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, προσπαθούν να προσφέρουν στα παιδιά τους όσα μπορούν. Ανέφεραν ακόμη ότι δεν έχουν τη δυνατότητα να μετακομίσουν, ενώ σημείωσαν πως ένα από τα άλλα παιδιά της οικογένειας αντιμετωπίζει μαθησιακές δυσκολίες και δεν επιθυμεί αλλαγή περιβάλλοντος.

Υπέρ των κατηγορουμένων κατέθεσαν μία γειτόνισσα και η νονά του μικρότερου παιδιού της οικογένειας, οι οποίες υποστήριξαν ότι οι γονείς φροντίζουν τα παιδιά τους, παρά το γεγονός ότι ζουν σε ένα παλιό και φτωχικό σπίτι.

Αντίθετη εικόνα παρουσίασε η θεία της ανήλικης, η οποία κατέθεσε ως μάρτυρας υποστήριξης της κατηγορίας. Περιέγραψε την κατάσταση του σπιτιού ως ακατάλληλη για την ανατροφή ενός παιδιού και υποστήριξε ότι η μητέρα χτυπούσε κατά καιρούς την κόρη της όταν θύμωνε. Παράλληλα ανέφερε ότι είχε ενεργό ρόλο στη φροντίδα του παιδιού από τη βρεφική του ηλικία.

Μετά την αξιολόγηση όλων των στοιχείων, το δικαστήριο υιοθέτησε την εισαγγελική πρόταση και απάλλαξε τους δύο γονείς από τις κατηγορίες της ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης και της έκθεσης ανηλίκου. Τους έκρινε όμως ένοχους για την πράξη της ενδοοικογενειακής απειλής και επέβαλε στον καθένα ποινή φυλάκισης έξι μηνών με τριετή αναστολή.

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