Πριν μπει για τα καλά το καλοκαίρι: Τα έξι αντικείμενα που πρέπει να πετάξετε από την αποθήκη

Επαγγελματίες της οργάνωσης χώρου εξηγούν τους λόγους για τους οποίους η αρχή της καλοκαιρινής περιόδου αποτελεί την καλύτερη ευκαιρία για να αδειάσουμε τους αποθηκευτικούς χώρους του σπιτιού από άχρηστα αντικείμενα

Επιμέλεια - Δημήτριος Παπαγεωργίου

Πριν μπει για τα καλά το καλοκαίρι: Τα έξι αντικείμενα που πρέπει να πετάξετε από την αποθήκη
Unsplash
WHAT THE FACT
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Η άνοιξη έχει συνδεθεί άρρηκτα με το παραδοσιακό ξεκαθάρισμα του σπιτιού, την ίδια ώρα όμως το καλοκαίρι αποτελεί μια εξαιρετική περίοδο για να κάνουμε έναν ειλικρινή απολογισμό των πραγμάτων που πραγματικά χρειαζόμαστε και αυτών που πρέπει να φύγουν.

Η αποθήκη, η πυλωτή ή και το γκαράζ αποτελούν τους μόνιμους μαγνήτες άχρηστων αντικειμένων, που στοιβάζονται με την ελπίδα ότι κάποτε θα φανούν χρήσιμα, περιορίζοντας τη λειτουργικότητα του σπιτιού.

Το καλοκαίρι είναι η καταλληλότερη εποχή για αυτή τη διαδικασία, καθώς η αυξημένη δραστηριότητα εκτός σπιτιού, οι ανάγκες για χρήση θερινών ειδών και οι υψηλές θερμοκρασίες που αλλοιώνουν τα αποθηκευμένα υλικά, καθιστούν άμεση την ανάγκη για αποσυμφόρηση. Σύμφωνα με τις οδηγίες των ειδικών, αυτά είναι τα έξι πράγματα που πρέπει να απορρίψετε άμεσα και οι λόγοι που επιβάλλουν να το κάνετε τώρα:

  • Παιχνίδια που έχουν ξεμείνει ή έχουν σπάσει: Τα παιχνίδια της πισίνας και του κήπου έρχονται στο προσκήνιο αυτή την εποχή, γεγονός που καθιστά αναγκαίο τον έλεγχο της κατάστασής τους πριν δοθούν στα παιδιά. Αν τα παιδιά έχουν μεγαλώσει και τα έχουν ξεπεράσει, ή αν οι ακραίες καλοκαιρινές θερμοκρασίες έχουν αλλοιώσει και καταστρέψει τα πλαστικά και τα φουσκωτά, η απόρριψή τους είναι μονόδρομος.

Η απομάκρυνσή τους τώρα είναι απαραίτητη για λόγους ασφαλείας, καθώς τα φθαρμένα παιχνίδια νερού μπορούν να προκαλέσουν ατυχήματα, ενώ παράλληλα απελευθερώνεται χώρος για τα αντικείμενα που χρησιμοποιούνται καθημερινά στις διακοπές.

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  • Ληγμένα αντηλιακά και σπρέι για έντομα: Μεγάλοι κίνδυνοι κρύβονται στα σκοτεινά ντουλάπια, όπου συχνά ξεμένουν οι περσινές προμήθειες προστασίας. Η προστασία του δέρματος είναι απαραίτητη για την καυτή καλοκαιρινή περίοδο, οπότε ένας έλεγχος στις ημερομηνίες λήξης κρίνεται επιβεβλημένος πριν από τις πρώτες εξορμήσεις στην παραλία.

Τα ληγμένα αντηλιακά χάνουν την αποτελεσματικότητά τους και δεν προστατεύουν από τα εγκαύματα, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τα αλλοιωμένα σπρέι για τα έντομα, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν μέχρι και δερματικούς ερεθισμούς λόγω της ζέστης που μεσολαβεί.

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  • Χαλασμένα εργαλεία κήπου: Οι μήνες αυτοί χαρακτηρίζονται από έντονη δραστηριότητα στην αυλή και τη βεράντα, κάνοντας τα σπασμένα εργαλεία κηπουρικής ένα ακόμα σοβαρό βαρίδι για τον χώρο. Το καλοκαίρι είναι η ιδανική στιγμή για να ξεκαθαρίσετε τι χρησιμοποιείτε, διότι τώρα γίνονται οι περισσότερες εργασίες συντήρησης και οι ανάγκες είναι ορατές.

Η καταγραφή των ελλείψεων και η άμεση απόρριψη των χαλασμένων βοηθά να διατηρήσετε το γκαράζ τακτοποιημένο και να μην βρεθείτε προ εκπλήξεων την επόμενη φορά που θα πάτε να κλαδέψετε τους φράκτες ή να περιποιηθείτε τα φυτά σας.

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  • Φθαρμένος αθλητικός εξοπλισμός: Οι ξεφούσκωτες μπάλες, τα ραγισμένα ρακέτες και τα μικρά κράνη απλώς στερούν πολύτιμα τετραγωνικά από το γκαράζ σας, την ίδια ώρα που η επιθυμία για σπορ στη φύση κορυφώνεται. Τα παιδιά μεγαλώνουν γρήγορα από χρόνο σε χρόνο και απαιτούν εξοπλισμό που λειτουργεί σωστά και προσφέρει προστασία.

Η εκκαθάριση πρέπει να γίνει τώρα, ώστε να αντικατασταθούν εγκαίρως τα επικίνδυνα αντικείμενα με νέα, κατάλληλα για το μέγεθος των παιδιών, ενώ όσα είναι λειτουργικά αλλά πλέον άχρηστα για την οικογένεια, είναι καλό να δωρίζονται πριν περάσει η καλοκαιρινή σεζόν.

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  • Σκουπίδια ή απορρίμματα κήπου: Οι σπασμένες ζαρντινιέρες, τα ξερά φυτά που ξέμειναν από τον περασμένο χειμώνα, οι άδειες κούτες, οι σχεδόν άδειες σακούλες με χώμα και οι παλιές μπογιές πρέπει να απομακρυνθούν χωρίς δεύτερη σκέψη.

Η ζέστη του καλοκαιριού κάνει τα απορρίμματα αυτά εστίες συγκέντρωσης εντόμων και τρωκτικών, ενώ οι παλιές μπογιές και τα χημικά γίνονται εύφλεκτα υλικά λόγω των υψηλών θερμοκρασιών στο γκαράζ. Μια χρήσιμη συμβουλή είναι η τοποθέτηση ενός μεγάλου κάδου απορριμμάτων απευθείας στην είσοδο του γκαράζ για να πετάγονται τα άχρηστα αντικείμενα πριν καν μπουν στο σπίτι.

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  • Εορταστικά και εποχιακά είδη: Παρόλο που οι χειμερινές γιορτές φαντάζουν μακρινές, η περίοδος αυτή προσφέρει την ηρεμία που χρειάζεται για τον έλεγχο της χριστουγεννιάτικης διακόσμησης, μακριά από τη βιασύνη του Δεκεμβρίου.

Η εξέταση των κουτιών τώρα επιτρέπει να εντοπιστούν καμένοι λαμπτήρες, σπασμένα στολίδια ή διακοσμητικά που υπέστησαν φθορές από την υγρασία του χειμώνα. Πετώντας τα φθαρμένα αντικείμενα τώρα, θα ξέρετε ακριβώς τι έχετε και τι πρέπει να αγοράσετε, διευκολύνοντας την κατάσταση και γλιτώνοντας άγχος για τον επόμενο χειμώνα.

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